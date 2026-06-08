رد على أخبار الانتقال لريال مدريد.. وكيل خوليان ألفاريز يكسر صمته بعد أسابيع من ربطه ببرشلونة!

اشتعلت الأجواء في عالم كرة القدم بشائعات تفيد بأن ألفاريز قد يكون موضوع صفقة انتقال مثيرة بين الناديين المتنافسين في المدينة. ومع إعادة انتخاب بيريز مؤخرًا رئيسًا لريال مدريد، ازدادت الأحاديث حول التعاقد مع لاعب من فئة "الجالاكتيكوس"، ويعتقد الكثيرون أن مهاجم أتلتيكو مدريد يتناسب مع المواصفات المطلوبة للهدف السري الذي تبلغ قيمته 150 مليون يورو، والذي يجري مناقشته في دوائر مجلس الإدارة.

ومع ذلك، سارع ممثل الوكيل إلى توضيح الوضع الحالي. سُئل فرناندو هيدالجو، الوكيل الذي يدير مسيرة الفائز بكأس العالم، مباشرةً عن إمكانية انتقاله إلى سانتياجو برنابيو.

وقدم تقييماً صريحاً للوضع، قائلاً: "ليس لدينا أي معلومات حول هذا الموضوع ولم يتصل بنا أحد بشأنه".