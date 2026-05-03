رد جميل ريال مدريد ونجوم ليون رفضوا هداياه.. إندريك يتألق والتعمري يُذهل!

نجم الملكي المعار يستمر في التألق.. ونظيره الأردني يظهر معدنه النفسي!

شهد ملعب ليون أمسية كروية استثنائية ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي، حيث حسم نادي ليون مواجهته المثيرة أمام ضيفه رين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء عرف تألقًا لافتًا للموهبة البرازيلية إندريك والنجم الأردني موسى التعمري.

المباراة التي حفلت بالندية والإثارة منذ دقائقها الأولى كانت مسرحًا لرسائل متبادلة بين اللاعبين وأنديتهم، خاصة في ظل الأنباء القاطعة الواردة من العاصمة الإسبانية حول مستقبل المهاجم الشاب إندريك مع ناديه الأصلي ريال مدريد، مما أضفى صبغة من التحدي على كل لمسة للكرة في هذا الصدام الكروي الممتع.


  •  إندريك يرد على رسالة مدريد القوية


    دخل المهاجم البرازيلي الشاب إندريك اللقاء وهو يحمل على عاتقه ضغوطًا إضافية بعد الأنباء التي تم تداولها اليوم بشأن قرار إدارة ريال مدريد الإسباني، والتي أبلغت اللاعب بشكل رسمي بضرورة عودته إلى صفوف الملكي فور انتهاء منافسات كأس العالم المقبلة. 

    القرار المدريدي جاء حاسمًا بإنهاء أي حديث حول تجديد الإعارة أو بيع العقد بصفة نهائية، مما دفع اللاعب لتقديم أداء يثبت جدارته بارتداء قميص الميرينجي. 

    وبالفعل نجح إندريك في وضع بصمته الخاصة خلال الدقيقة 75 حينما استلم تمريرة متقنة من زميله توليسو، ليسكن الكرة الشباك ببراعة معلنًا الهدف الرابع لفريقه ومؤكدًا أن موهبته لا تقبل التأجيل أو التشكيك، وكأنه يرسل تحية شكر ورد جميل لثقة النادي الملكي التي تمسكت بعودته سريعًا.


  • هدايا مرفوضة في ليلة ليون المتقلبة


    لم يتوقف توهج إندريك عند تسجيل الأهداف بل تحول إلى صانع ألعاب يوزع الهدايا على زملائه في الفريق، لكن لسوء حظه اصطدم برعونة هجومية غريبة من رفاقه.

    ففي الدقيقة 78 قدم البرازيلي تمريرة ذهبية لزميله أفونسو موريرا وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى، إلا أن الأخير سددها في مكان سمح للحارس بريس سامبا بالتألق وإبعادها.

    ولم يكتف إندريك بذلك، بل عاد في الدقيقة 79 ليصنع فرصة محققة أخرى لزميله بافل سولك الذي وجد نفسه أمام المرمى الخالي من الرقابة، لكنه أضاع الكرة بغرابة شديدة مفوتًا على الفريق فرصة زيادة الغلة التهديفية.

    هذه اللقطات أظهرت نضجًا كبيرًا في رؤية إندريك للملعب، حيث كان بإمكانه الخروج بثلاث تمريرات حاسمة على الأقل لو استغل نجوم ليون تلك الهدايا التي رُفضت بغرابة.


  • موسى التعمري يذهل الجماهير بهدف عالمي


    على الجانب الآخر، لم يكن النجم الأردني موسى التعمري مجرد ضيف شرف في هذه الاحتفالية التهديفية، بل خطف الأنظار مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

    التعمري أثبت للجميع لماذا يعد واحدًا من أبرز المحترفين العرب في أوروبا حاليًا، حينما استقبل تمريرة عرضية من إستيبان ليبول ليسدد الكرة مباشرة بلمسة فنية مذهلة، حيث ارتطمت الكرة بالقائم الأيمن قبل أن تعانق الشباك وسط ذهول مدافعي ليون وحارس مرمى الفريق.

    هذا الهدف المبكر أعطى رين بصيصًا من الأمل في الخروج بنتيجة إيجابية، وأكد أن التعمري يمتلك مهارات فردية قادرة على تفكيك أقوى الدفاعات، خاصة وأنه استمر في إزعاج دفاع الخصم وصنع الهدف الثاني لفريقه قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 87.


    بيت القصيد


    المباراة في مجملها كانت عبارة عن صراع تكتيكي كبير بين مدربي الفريقين، حيث بدأت بتقدم رين ثم عودة ليون عبر ركلة جزاء وأهداف متلاحقة.

    ورغم محاولات رين للعودة في النتيجة وتقليص الفارق، إلا أن خبرة لاعبي ليون وتألق البدلاء حسم الموقف في النهاية.

    تظل مباراة اليوم شاهدًا على بزوغ فجر جديد لمواهب عالمية تفرض كلمتها في الملاعب الأوروبية، فبينما يستعد إندريك لحزم حقائبه والعودة إلى معقل السنتياجو برنابيو ليصبح جزءًا من مشروع العملاق الإسباني، يواصل موسى التعمري كتابة التاريخ كملهم للجيل القادم من اللاعبين العرب.



