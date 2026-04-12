(C)Getty Images
ترجمه
ردّ إندريك، المُعار إلى ليون من ريال مدريد، ردًا مثاليًا على انتقادات باولو فونسيكا بتألقه كبديلٍ خارق في مباراة ليون
فونسيكا يطالب بالمزيد من نجمه الشاب
لم يتردد فونسيكا عندما تحدث عن مهاجمه الشاب قبل مواجهة يوم الأحد. ومع معاناة ليون من سلسلة كارثية امتدت لتسع مباريات دون تحقيق أي فوز، وجّه المدرب رسالة واضحة إلى إندريك قائلاً: "عليه التزام بأن يقدم المزيد". وسلط فونسيكا الضوء تحديداً على دور المراهق في مسعى النادي في نهاية الموسم للتأهل إلى المسابقات الأوروبية. وبناءً على ذلك، بدا أن إبقاء لاعب ريال مدريد المُعار على مقاعد البدلاء على حساب رشيد غزال في مواجهة لوريان كان رسالة تكتيكية مقصودة.
- Getty
البديل الخارق يقلب مجريات المباراة
قبل المباراة، كان المراهق قد جمع 1,286 دقيقة مع ليون عبر 18 مشاركة إجمالًا في جميع المسابقات، مسهمًا بستة أهداف وخمس تمريرات حاسمة. وفي الدوري الفرنسي (ليغ 1) وحده، كان قد سجّل ثلاثة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في 10 مشاركات. وعلى الرغم من هذه الأرقام الجيدة، طُلب منه تقديم المزيد. وبعد شوط أول باهت، أجرى فونسيكا تبديلًا ثلاثيًا بين الشوطين، مُدخلًا البرازيلي إلى جانب كورنتان توليسو وأوريل مانغالا. وفي غضون خمس دقائق، برّر مطالب المدرب. منطلقًا بسرعة على الجهة اليمنى، أرسل إندريك عرضية متقنة إلى رومان ياريمتشوك، الذي ارتقى برأسه وأسكن الكرة الشباك ليمنح أصحاب الأرض تقدمًا مستحقًا.
حسمُ الفوزِ الحاسمِ على لوريان
في الدقيقة السادسة والخمسين، كان المهاجم البرازيلي محور الأحداث مرة أخرى. اخترق إندريك المساحات وأجبر حارس مرمى لوريان، إيفون مفوغو، على تصدٍ صعب، ما أتاح لتوليسو أن يودِع الكرة المرتدة برأسه في شباك خالية ليضاعف التقدم. وعلى الرغم من التأخر بهدفين، لم ينهَر الضيوف وضغطوا للحصول على ركلة جزاء عندما سقط بامبا دينغ داخل المنطقة. غير أن الحكم بينوا باستيان استخدم نظام الصوت الحي التجريبي داخل الملعب لشرح للجمهور أن خطأً سابقًا كان قد حدث. ثم قدّم دومينيك غريف تصديًا مذهلًا في اللحظات الأخيرة للحفاظ على شباك ليون نظيفة.
- AFP
نتطلع إلى مواجهة ضخمة أمام باريس سان جيرمان
ارتقى ليون الآن مجددًا إلى المركز الخامس في الدوري الفرنسي، متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن المراكز الثلاثة الأولى. وسيأمل فونسيكا بشدة أن يتمكن فريقه من الحفاظ على هذا الزخم الحاسم بينما يستعدون لرحلة عالية المخاطر لمواجهة متصدر الدوري باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس في نهاية الأسبوع المقبل.