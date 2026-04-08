Getty Images
ترجمه
ردّ الفيفا على المخاوف بشأن خريطة تذاكر كأس العالم، لكن أسئلة ما تزال قائمة
- Getty Images Sport
شرح إحباطات الجماهير
على عكس معظم الفعاليات الرياضية في الولايات المتحدة، حيث تختار مقعدك المحدد، يبيع FIFA تذاكر كأس العالم حسب الفئة. ينقسم كل ملعب إلى مستويات تسعير — مع كون الفئة 1 هي الأغلى — ويشتري المشجعون مقاعد ضمن قسم من الملعب، لا مقعدًا محددًا.
وهذا يعني أن أماكن الجلوس قد تختلف. فمشجعان يشتريان كلاهما تذاكر الفئة 1 قد ينتهيان في مناطق مختلفة جدًا، من مواقع مميزة على خط التماس إلى الزوايا أو خلف المرمى. وقد أكد FIFA أن تلك الخرائط مخصصة للإرشاد العام وليست مخططات دقيقة — لكن هذه الفجوة بين التوقعات والواقع هي مصدر جزء كبير من الإحباط الحالي.
وقال جوردان ليكوفر، أحد عدة مشجعين تحدثوا إلى ذا أثلتيك.: «يشعر كثير من الناس بأنهم تعرضوا للتضليل، أو بالارتباك، أو ربما بخيبة أمل عامة بشأن الطريقة التي جرى بها تخصيص المقاعد».
وذكر الموقع أيضًا أن حدود الفئات تغيّرت عدة مرات طوال عملية البيع.
وقال مشجع آخر، أندرو سوارت: «على أقل تقدير، الأمر غير متسق إطلاقًا. وعندما نتحدث عن مقدار المال الذي تكلّفه هذه التذاكر، فإن ذلك يجعل الأمر يبدو وكأن هناك فرقًا كبيرًا بين المكان الذي قد تجلس فيه أو لا تجلس فيه».
- Getty Images Sport
موقف الفيفا
تؤكد فيفا أن خرائط التذاكر التي نشرتها كانت تهدف فقط إلى الإشارة إلى مواقع جلوس محتملة، لا إلى تقديم ضمان.
وقال متحدث باسم فيفا لموقع GOAL عبر البريد الإلكتروني: "خلال مراحل البيع المختلفة التي سبقت مرحلة بيع الدقائق الأخيرة الحالية، نشرت فيفا خرائط فئات إرشادية لمساعدة الجماهير على فهم الأماكن التي قد تقع فيها مقاعدهم داخل الملعب. وقد صُممت هذه الخرائط لتقديم إرشادات لا لعرض مخطط المقاعد الدقيق، وتعكس الامتداد العام لكل فئة تذاكر داخل الملعب".
وأضافت الهيئة الحاكمة أيضاً أن حدود الفئات تغيّرت لاستيعاب أقسام جديدة لمشجعي PMA.
وأضاف المتحدث: "عقب القرعة النهائية وافتتاح مرحلة بيع التذاكر لمشجعي PMA، تم تحديث تلك الخرائط الإرشادية لإبراز المناطق المخصصة لمشجعي PMA. ومن خلال إضافة هذه التفاصيل إلى الخرائط، هدفت فيفا إلى مساعدة مشجعي PMA على تحديد الأقسام التي يمكن لمشجعي الفريق نفسه أن يتوقعوا بصورة معقولة الجلوس فيها معاً، رهناً بالتوافر والتخصيص النهائي. وتقع هذه المناطق المخصصة للمشجعين في أقسام جلوس تتوافق، بالنسبة لعامة الجمهور، مع مقاعد الفئة 1 والفئة 2".
ومع تثبيت ترتيبات الجلوس الآن، تقول فيفا إن الجماهير في مرحلة البيع الحالية قادرة على اختيار مقاعد محددة وقت الشراء. كما قالت المنظمة إنها سعت إلى توفير مزيد من الوضوح لمشتري التذاكر الذين اشتروا في وقت سابق من العملية.
وقال المتحدث: "وبالتوازي، ولضمان الوضوح للجماهير التي اشترت بالفعل تذاكر خلال مراحل بيع سابقة وتم الآن تخصيص موقع مقعد لها، قامت فيفا بتحميل خرائط فئات التذاكر من دون الإشارة إلى الحد الأقصى المحتمل لأقسام المشجعين. وتعكس هذه الخرائط الواقع النهائي لتقسيم المناطق حسب الفئات، من دون تراكب افتراضات التخطيط السابقة المتعلقة بتجميع المشجعين، والتي لم تعد قابلة للتطبيق بعد إتاحة المخزون على نطاق أوسع".
- Getty Images Sport
هل تؤثر الضيافة على الفئات؟
ومع ذلك، أشار بعض المشجعين ومشتري التذاكر إلى تغييرات يعتقدون أنها أُجريت لاستيعاب أقسام الضيافة. ووفقًا لشركة «أون لوكيشن»، يمكن أن تتراوح باقات الضيافة الرسمية لكأس العالم من نحو 2000 دولار إلى أكثر من 70 ألف دولار. كما تساءل بعضهم عما إذا كانت المقاعد المميزة على جانب الملعب متاحة أصلًا بشكل واقعي عبر تذاكر الفئة الأولى القياسية.
وقال مشجع يُدعى نيك لصحيفة «ذا أثليتيك»: «أشعر أن فيفا ضللونا عمدًا عندما زودونا بمخطط المقاعد ذاك، إذ جعلونا نعتقد أن لدينا إمكانية الجلوس بجانب أرضية الملعب، بينما في الواقع لم يكن ذلك ممكنًا من الأساس».
ولم تتناول فيفا بشكل مباشر دور مقاعد الضيافة في بيانها إلى GOAL.
جدل آخر حول التذاكر
ويواصل هذا إثارة المخاوف بشأن تسعير التذاكر وتوافرها طوال البطولة. فقد ارتفعت أسعار تذاكر النهائي بشكل كبير لتصل إلى 10,990 دولارًا، وكانت هناك مشكلات متعددة تتعلق بنظام السحب الخاص بها. وعلى الرغم من الانتقادات العامة، تؤكد الفيفا أن الإيرادات التي تحققها من كأس العالم هذه ستُستخدم أساسًا لإعادة الاستثمار في برامج كرة قدم متنوعة حول العالم.