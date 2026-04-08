على عكس معظم الفعاليات الرياضية في الولايات المتحدة، حيث تختار مقعدك المحدد، يبيع FIFA تذاكر كأس العالم حسب الفئة. ينقسم كل ملعب إلى مستويات تسعير — مع كون الفئة 1 هي الأغلى — ويشتري المشجعون مقاعد ضمن قسم من الملعب، لا مقعدًا محددًا.

وهذا يعني أن أماكن الجلوس قد تختلف. فمشجعان يشتريان كلاهما تذاكر الفئة 1 قد ينتهيان في مناطق مختلفة جدًا، من مواقع مميزة على خط التماس إلى الزوايا أو خلف المرمى. وقد أكد FIFA أن تلك الخرائط مخصصة للإرشاد العام وليست مخططات دقيقة — لكن هذه الفجوة بين التوقعات والواقع هي مصدر جزء كبير من الإحباط الحالي.

وقال جوردان ليكوفر، أحد عدة مشجعين تحدثوا إلى ذا أثلتيك.: «يشعر كثير من الناس بأنهم تعرضوا للتضليل، أو بالارتباك، أو ربما بخيبة أمل عامة بشأن الطريقة التي جرى بها تخصيص المقاعد».

وذكر الموقع أيضًا أن حدود الفئات تغيّرت عدة مرات طوال عملية البيع.

وقال مشجع آخر، أندرو سوارت: «على أقل تقدير، الأمر غير متسق إطلاقًا. وعندما نتحدث عن مقدار المال الذي تكلّفه هذه التذاكر، فإن ذلك يجعل الأمر يبدو وكأن هناك فرقًا كبيرًا بين المكان الذي قد تجلس فيه أو لا تجلس فيه».