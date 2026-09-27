بعد الانتقادات الموجهة لمنتخب فرنسا.. كامافينجا: أطلب من الهجوم القيام بأدواره فقط!

تحدث كامافينجا في مؤتمر صحفي، حيث أوضح موقفه بشأن المهام الدفاعية للاعبين الهجوميين داخل المنتخب الوطني. وكانت فرنسا قد حققت فوزًا بنتيجة 1-0 على تركيا في أول مبارياتها تحت قيادة زين الدين زيدان، ويستعد المنتخب الآن لمواجهة حاسمة في المجموعة أمام بلجيكا غدًا.

وفي معرض حديثه عن توازن الفريق، قال لاعب خط الوسط بوضوح: «أنا لا أطلب من المهاجمين القيام بعمل دفاعي جنوني. كل ما نطلبه منهم هو أداء مهامهم.» ويبرز هذا النهج العملي رغبة في تحقيق النظام دون تحميل خط الهجوم أعباءً زائدة.