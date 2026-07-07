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علي سمير

سرقة صريحة أمام الجميع والفساد يصل بميسي لنهائي كأس العالم .. ردود أفعال غاضبة على أداء حكم ريمونتادا الأرجنتين ومصر

فقرات ومقالات
كأس العالم
الأرجنتين ضد مصر
الأرجنتين
مصر
محمد صلاح
ليونيل ميسي
F. Letexier

خروج مثير للجدل للفراعنة من مونديال 2026

مرة أخرى يتصدر الجدل التحكيمي المشهد في كأس العالم 2026، وسط اتهامات للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير بمجاملة الأرجنتين على حساب مصر.

المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور الـ16، شهدت تقدم مصر بهدفين لياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، قبل عودة الأرجنتين بثلاثية سجلها كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز، لينتهي اللقاء 3/2 لممثل أمريكا الجنوبية.

تحدثنا هنا عن الجدل التحكيمي الخاص باللقاء، وسط شبهات حول هدف ملغي لمصر كان يجب احتسابه، وهدف الفوز للأرجنتين الذي يبدو أن محمد صلاح استحق ركلة جزاء قبل تسجيله.

ما حدث تسبب في حالة من الغضب الصاخب عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" وهذا ما نستعرضه معًا..

  • عشاق ميسي سيرون هذه اللقطة وسيدعون أن الفيفا لا يجامل ليو، مصر تعرضت للسرقة وشاهدنا ذلك بوضوح على الهواء


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  • خطأ في الهدف الثالث


  • أسطورة إنجلترا آلان شيرر عن إلغاء هدف لمصر بسبب خطأ مماثل في هدف الأرجنتين، يجب إلغاء الهدفين أو احتسابهما معًا، ولكن هذا لن يحدث!


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  • شبكة "RMC Sport" الفرنسية، أداء فرانسوا ليتكسير أمام مصر يخضع للتدقيق


  • التوأم حسن في رسالة للحكم : العالم يشاهدك


  • لا يوجد "VAR" في هذه اللقطة؟ هناك فساد داخل الفيفا، لأن الحكم ألغى هدفًا بسبب خطأ بسيط مر عيه أكثر من دقيقة، لا يوجد نقاش حول من يتحيز لميسي



  • خطأ عنيف ضد صلاح مع تعمد الإيذاء، الحكم لم يحتسب بطاقة صفراء، الأرجنتين لم تحصل على أي إنذار مقابل 4 لمصر



  • يجب انتهاء مسيرته فورًا


  • تقنية الفيديو تم استخدامها ضد مصر فقط


  • الاتحاد الدولي يستمر في مساعدة ميسي .. وصلاح يشعر الإحباط


  • رأي مخالف: سيسمونها سرقة ولكنه خطأ واضح


  • تقنية الفيديو لم تتحقق من حادثتين قبل خطأ الأرجنتين الثالث


  • بالذكاء الاصطناعي .. ميسي يجب أن يلعب النهائي


  • المعلق في حيرة


  • نفس الهدف الملغي تم احتسابه للأرجنتين ضد النمسا



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