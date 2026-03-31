علي سمير

سرقة كبرى وباستوني سيقف أمام حائط المبكى و"خُمس الكوكب لم يكن حيًا".. ردود أفعال صاخبة على ضياع حلم كأس العالم من إيطاليا

البوسنة والهرسك ضد إيطاليا
ليلة حزينة على عشاق الأزوري

القصة انتهت، إيطاليا خارج كأس العالم 2026 بشكل رسمي، بعد الخسارة من البوسنة والهرسك في ملحق أوروبا المؤهلة للمسابقة، في ليلة كارثية على عشاق الأزوري.

الأمور كانت تسير في الطريق الصحيح بالشوط الأول، هدف لمويس كين من خطأ بوسني ساذج، ولكن أليساندرو باستوني فتح الطريق أمام أصحاب الأرض للعودة، ليتلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 41.

البوسنة عادت في الشوط الثاني بهدف من هاريس تاباكوفيتش بالدقيقة 79، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، ثم ركلات ترجيح، أهدر خلالها بيرو إسبوسيتو وبريان كريستانتي ركلتين لإيطاليا، ليفشل الفريق في التأهل للمونديال للمرة الثالثة على التوالي بعد 2018 و2022.

ومن الطبيعي ألا تمر هذه الليلة مرور الكرام، دعونا نستعرض كيف تفاعلت الجماهير مع هذه الكارثة..

  • باستوني سيقف أمام حائط المبكى ويذهب إلى إسرائيل مثلما فعل أراوخو



  • أكثر من 20% من سكان العالم لم يكونوا على قيد الحياة عندما لعبت إيطاليا آخر كأس عالم لها



  • باستوني بقميص البوسنة الليلة



  • آخر هدف لإيطاليا في كأس العالم تم تسجيله عن طريق ماريو بالوتيلي منذ 4305 يومًا من الآن



  • انسوا مقارنات إسبوسيتو مع فييري، الآن يجب ربطه بروبرتو باجيو



  • أحسد أطفال العائلات التي تعيش بين الأخشاب دون أي تلفزيون في مثل هذه الليالي



  • عدد ألقاب إيطاليا في كأس العالم يتساوى الآن مع عدد المرات التي لم تتأهل فيها للبطولة



  • حتى بالنسبة لعالم ثالث لم ينشأ أبدًا، يجب أن يعطونك نجمة



  • حال إيطاليا الآن



  • كارثة كاملة



  • سرقة كبرى



  • الهيبة ضاعت