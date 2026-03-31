سرقة كبرى وباستوني سيقف أمام حائط المبكى و"خُمس الكوكب لم يكن حيًا".. ردود أفعال صاخبة على ضياع حلم كأس العالم من إيطاليا

القصة انتهت، إيطاليا خارج كأس العالم 2026 بشكل رسمي، بعد الخسارة من البوسنة والهرسك في ملحق أوروبا المؤهلة للمسابقة، في ليلة كارثية على عشاق الأزوري.

الأمور كانت تسير في الطريق الصحيح بالشوط الأول، هدف لمويس كين من خطأ بوسني ساذج، ولكن أليساندرو باستوني فتح الطريق أمام أصحاب الأرض للعودة، ليتلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 41.

البوسنة عادت في الشوط الثاني بهدف من هاريس تاباكوفيتش بالدقيقة 79، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، ثم ركلات ترجيح، أهدر خلالها بيرو إسبوسيتو وبريان كريستانتي ركلتين لإيطاليا، ليفشل الفريق في التأهل للمونديال للمرة الثالثة على التوالي بعد 2018 و2022.

ومن الطبيعي ألا تمر هذه الليلة مرور الكرام، دعونا نستعرض كيف تفاعلت الجماهير مع هذه الكارثة..