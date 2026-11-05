لو كان في ليفربول ما فعل ذلك ولم يمر على طرابزون أسوأ منه .. ردود الفعل على أداء محمد صلاح أمام فرايبورج

بعد حصد النقاط كاملة في أول جولتين من دوري المؤتمر الأوروبي 2026-27، لم يفلح النجم المصري محمد صلاح في قيادة طرابزون سبور نحو مواصلة الانتصارات، حتى سقط الليلة أمام فرايبورج الألماني.

الفريق التركي خسر اليوم الخميس، بهدف نظيف، على أرضه، أمام فرايبورج، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي.

ولسوء حظ "مو"، يواصل الجمهور التركي هجومه عليه – كما هو الحال في المباريات الأخيرة، في ظل تذبذب مستواه.

في السطور التالية، نطلعكم على ما كتبه الجمهور حول ما قدمه صلاح خلال مواجهة طرابزون سبور وفرايبورج..