من جديد، يضع النجم المصري محمد صلاح بصمته في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-27، ليقود طرابزون سبور لحصد ثلاث نقاط من داخل معقل سسكا صوفيا البلغاري.

طرابزون سبور حقق الفوز يوم الخميس، (2-1) أمام سسكا صوفيا البلغاري، ضمن الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي.

أصحاب الأرض تقدموا أولًا بهدف بالنيران الصديقة من سيدني لوبيز كابرال في الدقيقة 32، لكن صلاح أدرك التعادل في الدقيقة 69، قبل أن يضيف زميله سافيولو الهدف الثاني في الدقيقة 3+90 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، رفع رفاق مو رصيدهم للنقطة التاسعة في المركز الثامن، فيما يحل الفريق البلغاري في المركز الـ32 بنقطة وحيدة.

أما عن آراء الجماهير فيما قدمه صلاح الليلة، فقد انهالوا عليه بالهجوم الشديد إلى أن انقلب الحال بعد إدراكه التعادل، فدعونا نطلعكم على ما كُتب عن نجمنا العربي إبان مواجهة طرابزون سبور وسسكا صوفيا..

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