يفعل ما كان يفعله في ليفربول وعليه الحذر من مصير نجم باريس .. ردود الفعل حول أداء محمد صلاح في مواجهة طرابزون سبور وهارتس

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه التركي؛ طرابزون سبور، لحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بدوري المؤتمر الأوروبي، وهذه المرة على حساب هارت أوف ميدلوثيان "هارتس" الاسكتلندي.

رفاق مو حققوا الفوز بثنائية نظيفة، على أرضهم، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري، حيث سجل المصري هدفًا من ضربة جزاء، في الدقيقة 32، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله فرانكولينو ديجو في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

ومن جانبه، انهال الجمهور بالإشادات على صلاح نظير ما قدمه خلال 70 دقيقة مشاركة، لذا دعونا نستعرض في السطور التالية ما كُتب عن النجم المصري عبر منصة "إكس"، على مدار أحداث المواجهة الأوروبية..



