ربط بالهلال ورشاوى و"بكيت هنا وهناك" .. أبرز ردود الأفعال على احتفال كريستيانو رونالدو "المثير للجدل" بعد الفوز بكأس الدوري!

ليلة تاريخية بكل المقاييس، ليس فقط بسبب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بلقب الدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ 2019، وإنما لكونها لقطة انتظرها عشاق اللعبة، وهم يشاهدون الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يعود إلى منصات التتويج.

بين دموعه داخل أرض الميدان، خلال مباراة ضمك، واحتفاله الصاخب مع جماهير النصر، حيث تولى مهمة قرع الطبول أثناء احتفال "الفايكنج"، قدم رونالدو بالفعل، ليلة لا تنسى، تحدث عنها العالم أجمع، إلا أن إشارة كريستيانو أثناء تسلم كأس دوري روشن، كانت الحدث الذي توقف عنده الكثيرون.

ماذا يقصد كريستيانو رونالدو؟، في لحظة تسلم الكأس، بدا وكأنه يشير بعلامة الرفض، قبل أن يسمع هتافات الجماهير، ثم وضع إشارة بيده في أكثر من موضع، قبل أن يذهب إلى زملائه، ويرفع كأس الدوري "الغائبة".

وفيما يلي، نستعرض معًا ردود الأفعال حول لقطة كريستيانو رونالدو، لحظة تسلم كأس دوري روشن، وما هي الرسالة الخفية التي أراد البرتغالي أن يوصلها في هذه اللقطة؟ وما بين الحديث بجدية والسخرية، جاءت التعليقات على النحو التالي..