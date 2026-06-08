شن ديان لوفرين هجومًا لاذعًا على المعاملة "المقززة" التي تعرض لها النجم المصري محمد صلاح خلال موسمه الأخير في ملعب أنفيلد، مصوبًا نيرانه بشكل خاص تجاه جيمي كارجر. وادعى مدافع الريدز السابق أن المحللين الرياضيين في وسائل الإعلام جعلوا من "الملك المصري" كبش فداء بشكل غير عادل، في حين افتقروا إلى الشجاعة للتعبير عن استيائهم وانتقاداتهم وجهًا لوجه.
"كارجر لا يجرؤ على مواجهته وسلوت سبب الأزمة".. لوفرين يهاجم أساطير ليفربول ويكشف كواليس رحيل محمد صلاح
لوفرين يهاجم الأجندة "المقززة"
انبرى لوفرين للدفاع عن صديقه المقرب صلاح، بعد موسم طغت فيه حالة المهاجم ومستقبله على الصفحات الرياضية. وعلى الرغم من المكانة الأسطورية التي يتمتع بها صلاح في أنفيلد، إلا أن تراجع مستواه بعد موسم 2024-2025 الاستثنائي أدى إلى موجة من السلبية التي يعتقد لوفرين أنها تجاوزت الحدود لتصل إلى حد الهجوم الشخصي.
وفي مقابلة صريحة مع موقع "وين وين"، أعرب لوفرين عن عدم تصديقه للرواية التي تدور حول الجناح الراحل عن الفريق. وقال: "الطريقة التي عاملوه بها هذا الموسم ليست قاسية فحسب، بل إنها مقززة. لماذا لم يتحدثوا عنه بهذه الطريقة طوال السنوات الثماني أو التسع الماضية؟ أخبرني.. حسنًا، تعثر لموسم واحد، ثم أصبح الهدف للجميع مرة أخرى. هناك الكثير من القضايا الأخرى التي تستحق التركيز".
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اتهام كارجر بـ "الاستعراض التلفزيوني"
لم يتردد المدافع الكرواتي في الرد على التعليقات التي أدلى بها أسطورة ليفربول كارجر، والذي سبق له أن اتهم صلاح بالأنانية. وألمح لوفرين إلى أن انتقادات كارجر كانت تهدف إلى رفع نسب المشاهدة التلفزيونية أكثر من كونها تحليلًا تكتيكيًا حقيقيًا، متحديًا قلب الدفاع السابق أن يكون أكثر صراحة ومباشرة مع اللاعبين الذين ينتقدهم.
وأضاف لوفرين: "إنه يتعرض لانتقادات قاسية للغاية. بعض المحللين يفعلون ذلك فقط لجذب الانتباه، ربما لأنهم لم ينجحوا في مجالات أخرى من حياتهم، لذا فهم بحاجة الآن إلى الاستعراض.. وخاصة كارجر، فهو يقول ما يحلو له. لطالما قلت إنه يجب أن يقول له هذا الكلام في وجهه، أن يقول كل هذه الأشياء لمو وجهًا لوجه. لكنه لن يفعل ذلك أبدًا. لأنني أعرف أنه لن يجرؤ، لأنه لم يقل لي ذلك أبدًا. لقد تحدث عني بالسوء أيضًا، لكنه لم يقل لي ذلك مطلقًا. كما تعلمون، هو مجرد مؤدٍ على شاشة التلفزيون ويتقاضى أجرًا مقابل ذلك، لذا فهو مضطر لتقديم هذا الاستعراض".
سلوت يتحمل مسؤولية رحيل صلاح
وبعيدًا عن العاصفة الإعلامية، وجه لوفرين أصابع الاتهام مباشرة إلى المدرب السابق آرني سلوت بشأن قرار صلاح بالرحيل عن الميرسيسايد. فبعد خلاف علني وانقطاع في التواصل، يعتقد لوفرين أن البيئة الإدارية أصبحت غير محتملة للهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقارنًا هذا الوضع بالثقة الكبيرة التي بُنيت تحت قيادة يورجن كلوب.
وقال لاعب باوك الحالي: "لا أعتقد أن الإدارة هي من دفعت صلاح للرحيل. أعتقد أنه شخص واحد فقط، وأعتقد أنه المدرب. لم تكن تجمعهما علاقة جيدة. لنبسط الأمر؛ مع كلوب، كانت لديه علاقة جيدة جدًا. لم تكن مثالية دائمًا، لكنهما كانا يعرفان بعضهما البعض جيدًا، دعونا نقول ذلك أيضًا، وكانا يثقان ببعضهما البعض، وكانا يتبادلان الود، ومو قدم كل شيء على أرض الملعب من أجل كلوب، وكلوب منحه تلك الثقة. لكن (مع سلوت) كان الأمر عكس ذلك تمامًا. الأمر بهذه البساطة، والجميع يعلم ذلك لأنك عندما تنظر إلى المواسم الثمانية أو التسعة السابقة، ستجد أنه قدم أداءً رائعًا حقًا".
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غياب الدعم الداخلي
واختتم لوفرين حديثه بالإشارة إلى ما يراه إخفاقًا من جانب إدارة النادي في حماية نجمها من الضجيج الخارجي. وكرر ما أعرب عنه صلاح بشأن الافتقار إلى الحماية، ملمحًا إلى أن اللاعب المصري تُرك ليواجه العواقب بمفرده بينما تجنب أعضاء الفريق الآخرون تحمل المسؤولية عن موسم صعب.
وأضاف لوفرين: "هناك لاعبون آخرون يجب أن يتحملوا المسؤولية ويقولوا: 'نعم، هذا خطئي'، لكن كما تعلمون، لم يتقدم بعض اللاعبين أبدًا". "كان هناك سوء إدارة؛ داخلياً، لم يتعاملوا مع الأمر بشكل جيد. لم يتعاملوا مع الأمر بشكل جيد. حتى لو كانت لديك بعض المشاكل، عليك التحدث عنها في غرفة الملابس، وكما قلت، لم يشعر مو أبداً بهذا الدعم. كان دائماً العنوان الرئيسي في الصفحة الأولى، 'آه، إنه محمد صلاح، لا تتفاجأوا'. أعني... إنها مشكلة عميقة الجذور".