"والدته كانت تبكي بجواره" .. رئيس الأهلي السابق: يايسله أراد البقاء وهذا ما دفعه للرحيل

على الجانب الآخر.. يُمكن تلخيص مسيرة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، مع عملاق جدة الأهلي، في 5 نقاط رئيسية؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: توقيع عقود تدريب الأهلي صيف 2023؛ ولمدة 3 مواسم كاملة حتى 30 يونيو 2026.
* ثانيًا: التخبُط في الموسم الأول ونصف العام الرياضي الثاني؛ ما كاد أن يتسبب في إقالته من القيادة الفنية للأهلي.
* ثالثًا: الانتفاضة القوية بعد تلبية طلباته السوقية في "يناير 2025"؛ حيث كانت النهاية بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة - لأول مرة في تاريخ الأهلي -.
* رابعًا: تجديد عقده لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2027؛ كـ"مكافأة" بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
* خامسًا: الحفاظ على لقب النخبة الآسيوية مع التتويج بكأس السوبر السعودي؛ وذلك في الموسم الماضي 2025-2026.
ومن ثم؛ جاءت المفاجأة الأكبر بـ"استقالة" يايسله من منصبه، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.