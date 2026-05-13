القصة انتهت والوداع أمام بيتيس .. ليفاندوفسكي اختار السعودية و"كابوس بنزيما" يضعه بين الهلال والاتحاد!

وبالحديث عن دوري روشن، سنجد أن الهلال يبرز على رأس قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع ليفاندوفسكي، خاصة وأن الزعيم تفاوض معه الصيف الماضي، ولكن اللاعب وضع برشلونة كأولوية له.
الهلال لا يزال بحاجة إلى مهاجم جديد، داروين نونيز لم ينجح في إثبات نفسه وسيرحل قريبًا، وهناك شكوك حول مصير ماركوس ليوناردو، ونفس الأمر بالنسبة لكريم بنزيما المنضم حديثًا من صفوف الاتحاد.
بنزيما أثار الكثير من الشكوك حوله، بسبب تذبذب مستواه منذ انضمامه قادمًا من العميد، والحديث عن ادعاء الإصابة بالتزامن مع خلافات داخل غرفة ملابس الزعيم حول المهاجم الفرنسي المخضرم.
فكرة قدوم ليفاندوفسكي إلى الهلال قد لا تحظى بالترحيب الكافي من جماهير الفريق، بسبب سوء حظ الزعيم مع نجوم الصف الأول مثل بنزيما ونيمار وغيرهما، بالإضافة إلى خطط الأمير الوليد بن طلال للتعاقد مع اسم آخر يمكنه صناعة الفارق على المدى البعيد وليس لموسم واحد فقط.
ويظهر كذلك خيار الاتحاد، الفريق يعاني هجوميًا ويوسف النصيري لم يثبت نفسه بالشكل الكافي، مما يفتح أبواب العميد كصفقة منطقية إلى حد كبير تنعش النادي من جديد وتُعيده للمنافسة على البطولات.
الغريب أن الكابوس الذي تسبب فيه بنزيما للهلال والاتحاد هذا الموسم يتحكم في مصير ليفاندوفسكي، لأن العميد لا يزال بحاجة لتعويضه، والزعيم قد يتخلى عنه لضم البولندي.
الحديث عن النصر في وجود كريستيانو رونالدو وباقي العناصر الهجومية ليس منطقيًا، وكذلك الأهلي الذي يتمتع مهاجمه إيفان توني بفترة مميزة ويحتل صدارة الهدافين بجدول ترتيب دوري روشن، إذن الاحتمال الأقرب هو ألا يخرج الأمر عن الهلال أو الاتحاد، والإجابة ستكون لدى ليفاندوفسكي بعد اختياره الرحيل وإنهاء تجربته مع برشلونة!