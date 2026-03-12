رحيل قريب عن بوروسيا دورتموند رغم التعاقد الجديد؟ الكشف عن تفاصيل جديدة حول تمديد عقد فيليكس نميشا

جاءت هذه التمديد مفاجأة، حيث كانت هناك تكهنات متكررة في الأسابيع الماضية بأن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تهتم به وتريد التقدم بعرض. وقد تم ذكر ناديه السابق مانشستر سيتي، الذي لعب له في فرق الشباب، وكذلك مانشستر يونايتد.

تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، أصبح اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لاعبًا أساسيًا في بوروسيا دورتموند هذا الموسم. في موسم 2025/26، خاض 38 مباراة في جميع المسابقات وساهم في ثمانية أهداف - خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة. بفضل أدائه القوي مع بوروسيا دورتموند، حصل مؤخرًا على فرص أكثر للعب مع المنتخب الألماني. اعتمد عليه المدرب الألماني يوليان ناجلسمان في مباريات تصفيات كأس العالم في نوفمبر ضد لوكسمبورغ وسلوفاكيا. كما يعتبر مرشحًا قويًا للمشاركة في كأس العالم في الصيف.

انتقل نميشا في عام 2023 من VfL Wolfsburg إلى Schwarzgelben مقابل 30 مليون يورو.