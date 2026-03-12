ترجمه
رحيل قريب عن بوروسيا دورتموند رغم التعاقد الجديد؟ الكشف عن تفاصيل جديدة حول تمديد عقد فيليكس نميشا
علاوة على ذلك، من المرجح أن يحصل لاعب خط الوسط على بند خروج في المستقبل. ومن المقرر أن يبلغ هذا البند 80 مليون يورو في عام 2027، وبعد عام واحد سيكون متاحًا مقابل مبلغ أقل قليلاً، أي 70 مليون يورو. إذا استخدم نادٍ قوي ماليًا هذا البند، فقد يغادر نميشا نادي بوروسيا دورتموند في وقت قريب على الرغم من تمديد عقده. على أي حال، سيحصل بوروسيا على تعويض سخي.
أعلن دورتموند يوم الخميس الماضي أن عقد اللاعب الدولي السداسي، الذيكان من المقرر أن يستمر حتى عام 2028، سيتم تمديده قبل الأوان حتى عام 2030. قبل ساعات قليلة، أوردت قناتا Sky و Sport Bild خبر التوصل إلى اتفاق.
ريكن: "تمديد عقده هو إشارة على الاستمرارية"
"نحن سعداء للغاية بأننا سنواصل مسيرتنا مع فيليكس. إنه يتماهى تمامًا مع بوروسيا دورتموند ويشكل عنصرًا أساسيًا في خطتنا الاستراتيجية لتشكيل الفريق"، قال المدير الرياضي لارس ريكن: "تمديد عقده هو إشارة على الاستمرارية ويؤكد قناعتنا بأننا سنحقق النجاح معًا في السنوات القادمة".
أما نميشا نفسه، فقد صرح أنه خلال الفترة التي قضاها مع الفريق الأسود والأصفر، "اكتسبت الكثير من الخبرات الرائعة مع هذا النادي وجماهيره". "أنا ممتن للغاية للثقة التي منحوني إياها. وأود أن أرد الجميل بأن أبذل قصارى جهدي من أجل بوروسيا دورتموند".
نميشا في بؤرة اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز
جاءت هذه التمديد مفاجأة، حيث كانت هناك تكهنات متكررة في الأسابيع الماضية بأن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تهتم به وتريد التقدم بعرض. وقد تم ذكر ناديه السابق مانشستر سيتي، الذي لعب له في فرق الشباب، وكذلك مانشستر يونايتد.
تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، أصبح اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لاعبًا أساسيًا في بوروسيا دورتموند هذا الموسم. في موسم 2025/26، خاض 38 مباراة في جميع المسابقات وساهم في ثمانية أهداف - خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة. بفضل أدائه القوي مع بوروسيا دورتموند، حصل مؤخرًا على فرص أكثر للعب مع المنتخب الألماني. اعتمد عليه المدرب الألماني يوليان ناجلسمان في مباريات تصفيات كأس العالم في نوفمبر ضد لوكسمبورغ وسلوفاكيا. كما يعتبر مرشحًا قويًا للمشاركة في كأس العالم في الصيف.
انتقل نميشا في عام 2023 من VfL Wolfsburg إلى Schwarzgelben مقابل 30 مليون يورو.
فيليكس نميشا: إحصائيات موسم 2025/26
ألعاب 38 أهداف 5 تمريرات 3
