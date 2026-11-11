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علي سمير

فينيسيوس جونيور إلى آرسنال .. صفقة سيخسر فيها الجميع إلا ريال مدريد!

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سيلتا فيجو

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ظن الجميع أن صداع فينيسيوس جونيور قد انتهى في ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي، بعدما قرر اللاعب التوقيع على عقد جديد، ولكن يبدو أنها كانت مجرد بداية للمزيد من الأزمات!

اللاعب لا يعيش أفضل حالاته تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، والفريق كان يؤدي بشكل أفضل في غيابه المحلي، مما جعل الحديث يعود مرة أخرى عن جدية رحيله ومغادرته لسانتياجو برنابيو.

آرسنال حاول ضمه في الميركاتو الصيفي الماضي، واستفسر عن إمكانية التعاقد معه، وظهرت تقارير أكدت أن النادي اللندني يعتبر الوجهة المفضلة للبرازيلي خارج ريال، ولكن الصفقة فشلت، ليتم تأجيل أي محاولة لتدعيم خط الهجوم إلى يناير القادم أو صيف 2027.

وللمفارقة أنه في الوقت الذي بدأ يحضر فيه المدفعجية خططهم للتحرك في يناير، تظهر أنباء حول إمكانية رحيل فينيسيوس عن ريال مدريد، هل تتم الصفقة أخيرًا؟ وإن حدثت من هو المستفيد منها؟

  • Mikel ArtetaGetty Images

    آرسنال - فخ يصعب الهروب منه

    وفقًا للصحفي "جوسيب بيدريرول" فإن آرسنال مهتم بما يحدث لفينيسيوس في ريال مدريد، ولا يستبعد التحرك جديًا لضمه في يناير المقبل، ولكنه سيحتاج للتخلي عن أحد لاعبيه بسبب فاتورة الرواتب في النادي بعد القدوم المحتمل للبرازيلي.

    التعاقد مع فينيسيوس في الصيف فكرة نجاحه كانت أقوى من أي وقت آخر، لأن اللاعب كان سيدخل بيئة جديدة وبحالة مختلفة تمامًا عن التي يعيشها الآن، وسط انتقادات وصلت إلى سخرية من جماهير ناديه قبل المنافسين.

    فينيسيوس سجل هدفًا وحيدًا خلال هذا الموسم في 12 مباراة لعبها مع ريال مدريد، وهو تراجع مرعب في مردوده، ويؤكد أن صاحب الـ26 سنة يمر بأسوأ المراحل على الإطلاق في مسيرته المهنية.

    ما الدليل أن ذلك سيتغير في آرسنال؟ فكرة عودة اللاعب إلى كامل مستوياته ليست مضمونة على الإطلاق، وإمكانية ضمه الآن بقيمة مالية تصل إلى 150 مليون يورو أو أكثر، ومنحه راتبًا ضخمًا، قد يجعل النادي يقع في فخ يؤثر بشكل كبير على مشروعه بشكل عام، وذلك للأسباب التالية ..

    لو انضم فينيسيوس ولم يقدم المطلوب منه مع راتبه الضخم، بوجود عناصر أخرى مثل ديكلان رايس والمدافع جابرييل وغيرهم يتألقون أسبوعًا تلو الآخر ويحملون الفريق على أكتافهم، سيدفعهم للمطالبة بالاقتراب حتى من أجر البرازيلي.

    فكرة فشل اللاعب تبدو مرعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأن ذلك سيعني استمرار معاناة آرسنال في مركز الجناح الأيسر الذي أصبح بمثابة العقدة في حقبة ميكيل أرتيتا، مع حدوث خسارة مالية فادحة قد تؤثر على النادي لسنوات طويلة وتحرمه من الإنفاق لتعزيز حالة النجاح التي يعيشها الفريق وجعلته الطرف الأقوى في إنجلترا.

    النظرة تبدو تشاؤمية إلى حد كبير، ولكن ما يعيشه فينيسيوس الآن يجعلها منطقية للغاية وواردة الحدوث، لأن الهبوط الحالي ليس عاديًا ومسيرة اللاعب أصبحت على المحك، إذن هناك احتمالية كبيرة للخسارة!

  • Vinicius JuniorGetty Images

    فينيسيوس .. سيذهب لمن لا يرحم

    نجم ريال مدريد كان بحاجة إلى التغيير في الصيف، ولكنه قرر التمسك بريال مدريد رغم تراجعه في آخر موسمين، والآن يدفع الثمن ليواجه المجهول مع مورينيو الذي يتعامل بصراحة مع الجميع ولن يقبل أن يتسبب أحدهم في فشل مشروعه الذي يُعول عليه لإحياء مسيرته كمدرب.

    إيقاف فينيسيوس المحلي الأخير منح فرصة ذهبية للإيفواري يان ديوماندي الذي دخل قلوب عشاق ريال مدريد من أول لحظة، بفضل اجتهاده وقتاله في الملعب وموهبته المميزة، مسجلًا 4 أهداف مع 4 تمريرات حاسمة في 16 مباراة حتى الآن.

    فكرة الرحيل الآن تبدو مثل "طوق النجاة" لفينيسيوس ولكنها في الحقيقة ليست كذلك أبدًا، لأن مرة أخرى .. احتمالية فشله في آرسنال ليست ضعيفة، ووقتها سيتعرض لهجوم عنيف ولاذع لن يقدر على تحمله.

    شخصية فينيسيوس ليست قوية بالشكل الكافي حتى يتحمل سخرية جماهير البريميرليج منه أسبوعًا تلو الآخر، الأمر هنا لا يتعلق بالعنصرية، ولكنه قد يسير على خطى هاري ماجواير وغيرهم ممن انتقلوا بمبالغ ضخمة وفشلوا في إثبات أنفسهم وتحولوا لأضحوكة.

    وعلى صعيد النقاد مثل جاري نيفيل وجيمي كاراجر وروي كين وغيرهم، البرازيلي سيكون ضحية سهلة للانتقاد العلني اللاذع، وهذه الأجواء لن تساعده بالشكل الكافي لاستعادة بريقه المفقود.

    وأما بالنسبة لميكيل أرتيتا، فالإسباني لا يقبل التهاون أو التركيز على الصراعات الجانبية مع الخصوم والتشتت عن ما يحدث في الملعب وهي أمور تعيب فينيسيوس، وهذا ما ظهر خلال تعامله العنيف مع الشاب ماكس داومان في ليلة الخروج من كأس رابطة المحترفين أمام فليتوود تاون.

    وبالحديث عن الجانب الفني، هناك وجهة نظر تقول إن أي لاعب هجومي لا يستطيع التألق مع أرتيتا بسبب أسلوبه المتحفظ والمهام التي يُثقل بها اللاعبين، وهذا أمر منطقي ويستحق التأمل وسط الهبوط الحاد في مستوى فيكتور جيوكيريس وبوكايو ساكا وإيبرتشي إيزي.

    أرتيتا لن يرحم فينيسيوس في حالة أي فشل، ووقتها قد نرى مسيرته تتعرض للانهيار التام، لذلك الرحيل في منتصف الموسم بشكل عملي وفعلي ليس الحل الأنسب له الآن، حتى وإن بدا كذلك.

  • Vinicius JuniorGetty Images

    ريال مدريد .. المستفيد الأكبر

    والآن مع الطرف الفائز، الذي نجح بالفعل في استبدال فينيسيوس بديوماندي الذي خطف القلوب والأنظار هذا الموسم واكتسب ثقة البرتغالي جوزيه مورينيو، ولديه أيضًا رودريجو الذي يستعد للعودة مطلع العام المقبل.

    تأثير فينيسوس السلبي حاليًا أكبر من الإيجابي، والتخلي عنه مقابل 150 مليون يورو وهو في أسوأ مستوياته، سيكون بمثابة المكسب الضخم للغاية لريال مدريد، قبل أن ينتظر أكثر من ذلك ويعجز عن جلب نفس المبلغ.

    وفقًا للعديد من المصادر وعلى رأسها شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن راتب فينيسيوس الجديد يصل إلى 22 مليون يورو سنويًا مقابل التوقيع على عقد حتى 2032، ومن غير المنطقي أن يؤدي بهذه الطريقة السيئة ويحصل على هذا الأجر الضخم.

    ريال سيوفر راتب البرازيلي مع الالتزامات الأخرى مقابل الحصول على 150 يورو أو أكثر، يمكن استخدامها لتوفير إضافة هجومية جديدة في الصيف، مع تواجد ما يكفي الآن لأداء الدور المطلوب.

    وسيتخلص فوق كل ذلك من مشاكله والجدل المُثار حوله داخل وخارج الملعب، حيث قال موقع "إل ديبات" مؤخرًا، أن ريال يقوم بدراسة "مورفولوجيا" جسد فينيسيوس من جميع الجوانب الرياضية والعائلية والعاطفية وكل ما يتعلق به لمعرفة سبب تراجع مستواه.

    ويحاول ريال معرفة ما إذا كانت العملية الجراحية التجميلية التي أجراها في الصيف قد أثرت عليه نفسيًا أو جسديًا، خاصة بعد انخفاض سرعته وظهوره بشكل أعرض وأقل نحافة، مما أضعف قدرته على المراوغة.

    كل هذا الصداع سينتهي في لحظة، وما على فلورنتينو بيريز فعله هو التجاوب مع استفسارات آرسنال ومنحهم ما يريدون .. حتى يصبح فينيسيوس مشكلة النادي اللندني ليعمل هو على حلها ودراستها!

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