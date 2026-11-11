فينيسيوس جونيور إلى آرسنال .. صفقة سيخسر فيها الجميع إلا ريال مدريد!

ظن الجميع أن صداع فينيسيوس جونيور قد انتهى في ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي، بعدما قرر اللاعب التوقيع على عقد جديد، ولكن يبدو أنها كانت مجرد بداية للمزيد من الأزمات!

اللاعب لا يعيش أفضل حالاته تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، والفريق كان يؤدي بشكل أفضل في غيابه المحلي، مما جعل الحديث يعود مرة أخرى عن جدية رحيله ومغادرته لسانتياجو برنابيو.

آرسنال حاول ضمه في الميركاتو الصيفي الماضي، واستفسر عن إمكانية التعاقد معه، وظهرت تقارير أكدت أن النادي اللندني يعتبر الوجهة المفضلة للبرازيلي خارج ريال، ولكن الصفقة فشلت، ليتم تأجيل أي محاولة لتدعيم خط الهجوم إلى يناير القادم أو صيف 2027.

وللمفارقة أنه في الوقت الذي بدأ يحضر فيه المدفعجية خططهم للتحرك في يناير، تظهر أنباء حول إمكانية رحيل فينيسيوس عن ريال مدريد، هل تتم الصفقة أخيرًا؟ وإن حدثت من هو المستفيد منها؟