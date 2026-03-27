الدوري السعودي يمكنه الانتظار قليلًا .. إيطاليا تنادي صلاح لمنحه قبلة الحياة وهؤلاء فعلوها قبله هربًا من "جحيم البريميرليج"!

الدوري الإيطالي هو الخيار المثالي لصلاح في الوقت الحالي

باللغة اللاتينية اسمها "RenaScentia"، أو النهضة والولادة من جديد" وهذا بالضبط ما يحتاجه محمد صلاح، بعد النهاية الحزينة لقصته مع ليفربول.

النجم المصري أعلن "السر الأسوأ" في كرة القدم الإنجليزية يوم الثلاثاء الماضي، عبر مقطع فيديو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد أنه سيرحل عن ليفربول بشكل رسمي مع نهاية موسم 2025/2026.

الريدز قرروا فض الاشتباك دون أي مشاكل، ليسمحوا للاعب الرحيل بالمجان رغم أن عقده ينتهي في 2027، وهو قرار متوقع بعد الأزمات التي عانى منها صلاح مع المدرب أرني سلوت هذا الموسم.

إذن، صفحة ليفربول قد أُغلقت، صلاح الآن عليه اختيار الخطوة المناسبة لإنقاذ مسيرته وإطالة عمره في الملاعب، سنه الآن 33 عامًا وسيصبح 34 في 15 يونيو المقبل، السرعة تقل واللياقة لم تعد كما كانت، ما الحل؟


    السعودية هي الأوضح ولكن!

    بالنظر إلى مختلف الدوريات الأوروبية وكبار القارة العجوز مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وغيرها من الأندية داخل إنجلترا وخارجها، سنجد أن حظوظ صلاح ضعيفة للانتقال إلى أي من هولاء.

    ولذلك من الطبيعي أن يظهر دوري روشن السعودي بمثابة الخيار الأوضح والأكثر واقعية، لأنها مسابقة تلبي للنجم المصري بعض احتياجاته، درجة عالية من التنافسية، وعدد جيد من النجوم الكبار مثل كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو وغيرهما، مع راتب مرتفع يجعله ينهي مسيرته بأفضل صورة ممكنة من الناحية المالية.

    صلاح كان ولا يزال حلمًا للمسؤولين في دوري روشن، ولكن هل يريد نجم ليفربول هذه الخطوة الآن؟ وهل سيرضخ للرحيل عن أوروبا وهو لاعب مهمش تم التخلص منه بصورة واضحة ومهينة لتاريخه مع الريدز عن طريق سلوت الذي حاول استخدامه كـ"كبش فداء" للمستويات السيئة للفريق هذا الموسم؟


    بالنظر إلى شخصية صلاح التي نعرفها وإصراره وكبريائه، سنجد أنه قد يحاول خوض تجربة أخيرة في أوروبا قبل الذهاب إلى السعودية، حتى يترك القارة العجوز بأفضل صورة ممكنة، ويقول للجميع "لم أكن منتهيًا، ومن ألقوني أمام الحافلة في ليفربول كانوا مخطئين".

    الأمر ليس تشكيكًا في جودة الدوري السعودي الذي يتفوق على بعض الدوريات الأوروبية من حيث التنافسية وعدد النجوم، ولكن بشخصية صلاح التي لا ترفض الاستسلام، سيكون من الصعب عليه تقبل أن يدفعه النقاد الإنجليز وسلوت نحو هذه الخطوة مجبرًا وليس بكامل إرادته.

    ولذلك، صلاح بحاجة إلى بيئة صحية، يعرفها جيدة، تتيح للاعبين من فوق الثلاثين فرصة التألق واستعادة توهجهم من جديد، العمر هناك مجرد رقم "حرفيًا" .. نعم نحن نتحدث عن الدوري الإيطالي!

    هؤلاء فعلوها قبله

    بداية وقبل كل شيء، نعرف جيدًا أن الدوري الإيطالي لم يعد "جنة كرة القدم"، وحتى على الصعيد الأوروبي، هذا الموسم شهد خروج إنتر وأتالانتا ويوفنتوس مبكرًا من دوري الأبطال، وكل المؤشرات تؤكد أنه لم يعد بنفس الجاذبية التي اعتدنا عليها في الماضي.

    ولكن هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع صلاح نحو هذه الخطوة، أهمها أنه يعرف إيطاليا جيدًا، بل في الحقيقة هي المكان التي نجح من خلاله في إعادة إحياء مسيرته من جديد بعد فشله في تشيلسي، من خلال تجربتيه مع روما وفيورنتينا قبل الذهاب لليفربول في 2017.

    اللاعب ليس غريبًا على الكالتشيو، وشوهد وهو يتحدث الإيطالية في بعض المؤتمرات والمناسبات الصحفية، ولكن هذه ليست القصة كلها، صلاح لديه الكثير من الشواهد على أن إيطاليا هي المكان الأنسب له لإطالة عمره في الملاعب لفترة أطول، والسير على خطى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولوكا مودريتش وغيرهم، باللعب حتى سن الـ38 وصولًا لأكثر من 40 عامًا.

    التاريخ به العديد من النماذج التي تراجعت وفقدت بريقها في الدوري الإنجليزي، وعاشوا حياة جديدة ومختلفة في إيطاليا، ولعل أبرزهم كل هؤلاء ..

    - محمد صلاح نفسه، لم يثبت نفسه مع تشيلسي وفشل ليذهب إلى فيورنتينا ثم روما الذي انتقل من خلاله إلى ليفربول، وشهدت مسيرته انتفاضة قوية وسجل 35 هدفًا وصنع 22 في 81 مباراة بالدوري الإيطالي، و4 في 5 مناسبات بالكأس.

    - بيدرو رودريجيز :البعض ظن أن مسيرته انتهت مع تشيلسي، قبل الانتقال إلى روما ومنه إلى لاتسيو، ليستعيد الكثير من بريقه ولا يزال يلعب وعمره الآن 38 سنة.

    - روميلو لوكاكو : فشل مع مانشستر يونايتد، وانتقل إلى إنتر ليعيش المرحلة الأفضل في مسيرته على الإطلاق، وقاد الفريق للقب الدوري الإيطالي 2021 وتمت مقارنته برونالدو الظاهرة بتلك الفترة، قبل العودة للمعاناة مع تشيلسي، والآن يلعب لنابولي!

    - إدين دجيكو : كان مهمشًا في مانشستر سيتي، ورحل عن النادي منذ 10 أعوام منتقلًا إلى روما ولعب لإنتر بعدها، وأصبح من أساطير الذئاب بتسجيل 119 هدفًا في 260 مباراة، وقدم مستويات مميزة مع النيراتزوري أيضًا، والآن يلعب في شالكه وعمره 40 سنة.

    - سكوت مكتومياني : كان متوسطًا في أفضل حالاته مع مانشستر يونايتد، ليذهب إلى نابولي لقيادة الفريق للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي مع أنطونيو كونتي، بل كان من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025.


    - هنريك مختاريان : نموذج ولا أوضح، الأرميني انتهى تمامًا في الدوري الإنجليزي مع آرسنال، لينتقل إلى روما في 2020 ثم إنتر بعدها بعامين، مسيرته انقلبت بشكل كامل، حيث تألق مع الثنائي وفاز بالدوري الإيطالي والكأس مرة واحدة مع النيراتزوري، بالإضافة إلى كأس السوبر المحلي مرتين، وتُوج بدوري المؤتمر الأوروبي مع الذئاب.

    وهناك أيضًا أليكسيس سانشيز الذي عانى من كابوس محقق مع مانشستر يونايتد، ليذهب إلى إنتر مساهمًا في بعض إنجازات الفريق الإيطالي وعلى رأسها لقبين دوري محلي.

    المثير في الأمر، أن كل هؤلاء أقل نجومية وقدرات فنية وتاريخًا من صلاح باختلاف وتباين أعمارهم، فما بالك لو فعلها الملك المصري؟


    أين يلعب صلاح في إيطاليا؟

    في البداية، صلاح سيكون عليه التضحية ماليًا في مقابل الحصول على بعض السنوات في قارة أوروبا واعتلاء منصات المجد بعيدًا عن ليفربول، لأنه لا يوجد من يمنحه الراتب الضخم الذي يحصل عليه في أنفيلد، كما أنه لم يعد اللاعب الذي كان عليه منذ عام أو عامين.

    الرواتب في إيطاليا ضعيفة جدًا، وسيكون على الجانبين التضحية، سواء صلاح بتخفيض راتبه، أو الطرف الآخر الذي سينضم له، بمحاولة منحه أجرًا أكبر نوعًا ما من باقي زملائه.

    عند التفكير في الوهلة الأولى عن لاعب من أهم الأيقونات في تاريخ ناديه، قرر الذهاب إلى الدوري الإيطالي بعد رحيله كأحد أساطير فريقه، فالطبع سيكون علينا ذكر البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما انضم ليوفنتوس في 2018 قادمًا من ريال مدريد، وهي الخطوة التي واصل اللعب بعدها حتى أصبح سنة 41 عامًا الآن، ولا تزال الرحلة مستمرة مع النصر.

    هل يسير صلاح على نفس النهج؟ أمر وارد، الدولي المصري سبق أن عمل مع لوتشيانو سباليتي في روما، وهو المدرب الذي ساهم في إحياء مسيرته مع الذئاب، والآن يُدرب يوفنتوس.

    البيانكونيري كذلك يحتاج إلى تدعيم هجومي، خاصة وأن دوشان فلاهوفيتش قد يرحل عن النادي، بالإضافة لاحتمالية رحيل كينان يلديز، والفريق وقتها سيكون بحاجة إلى لاعب نجم يمكنه صناعة الفارق، ووفقًا لتاريخ السيدة العجوز، فالصفقات المجانية للنجوم الكبار ليست أمرًا غريبًا على الإطلاق.

    هناك الطرف الأقوى في سباق الحصول على صلاح، وهو إنتر، الفريق الإيطالي الأكثر طموحًا في السنوات الأخيرة، والذي تواجد في نهائيين لدوري أبطال أوروبا وخسرهما أمام مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.


    إنتر هو الأقرب حاليًا للفوز بلقب الدوري، ويعتبر النادي الأكثر استقرارًا من ناحية المشروع الرياضي، حتى بعد رحيل المدرب سيموني إنزاجي وقدوم كريستيان كيفو، ويمكنه ضمان فكرة الحصول على البطولات لصلاح.

    ووفقًا للمؤشرات الحالية، فطموح إنتر لا يتوقف، النادي الإيطالي يخطط لصيف مميز، باستهداف بعض اللاعبين المميزين وعلى رأسهم نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو، ونيكو باز صانع ألعاب كومو.

    وبالحديث عن كومو، إنه النادي صاحب الإمكانيات المالية الأكبر في إيطاليا، ويمكنه إغراء صلاح براتب مميز والعمل مع سيسك فابريجاس نجم تشيلسي السابق، كما يمتلك فرصة جيدة للتواجد في دوري أبطال أوروبا، باحتلال المركز الرابع بالدوري بفارق 5 نقاط عن نابولي الثالث و6 عن ميلان الثاني.

    هناك أيضًا نابولي، الذي يضم بين صفوفه كيفين دي بروينه الذي يحاول إحياء مسيرته أيضًا في إيطاليا بجوار لوكاكو ومكتوميناي، وأيضًا روما، النادي الذي وضعه على طريق القمة في ليفربول، ولكن حظوظ الثنائي تبدو أقل من كومو ويوفنتوس وإنتر.

    هل يستمع لنصيحة عدوه؟

    في الوقت الحالي، لو أراد صلاح الاستماع لنصيحة شخصًا ما، فعلى الأرجح لن يكون جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق الذي خرج في كل مكان للتقليل منه والمطالبة بتهميشه ورحيله، وهو ما حدث في النهاية.

    ولكن في الحقيقة، ما قاله كاراجر عن المكان الأنسب لصلاح كان صائبًا بغض النظر عن ما حدث، حيث قال في تصريحات لبرنامج "The Overlap":"أعتقد أن الذهاب لإيطاليا هو القرار الصحيح له، لا أراه يسير على خطى كريستيانو رونالدو الآن بالذهاب للسعودية".

    وأضاف:"صلاح سيكون مناسبًا لإيطاليا بأحد كبار المسابقة، المباريات هناك أبطأ من حيث الإيقاع، يمكنه اللعب في فريق مثل إنتر".

    كما نصحه كذلك بعدم الانتقال إلى الدوري الأمريكي، مؤكدًا أنه لا يزال يعتبره أحد أفضل اللاعبين في العالم، موضحًا أن رحيله عن ليفربول لا يعني نهاية مسيرته، بل يمكنه مواصلة اللعب في أوروبا لمدة 3 أو 4 سنوات.

    وهذا بالضبط ما نقوله، الوضع الحالي يجعل إيطاليا المكان الأنسب والأفضل لصلاح كرويًا لإطالة عمره في الملاعب واستعادة توهجه، وبعدها سيمكنه الانتقال إلى السعودية وهو مرفوع الرأس بدلًا من الذهاب هناك مضطرًا للهروب من عواصف التهميش والتقليل من تاريخه!