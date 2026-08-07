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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

بين التجديد ودراسة ملفات 3 مدربين لخلافته .. حالة من التضارب تثير ضجة حول مستقبل إنزاجي مع الهلال

الهلال
سيموني إنزاجي
انتقالات
دوري روشن السعودي

الحديث عن رحيل الإيطالي يعود من جديد

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كشف الإعلامي السعودي محمد البكيري، عن تطورات جديدة، تخص الحديث عن رحيل سيموني إنزاجي عن تدريب الهلال خلال هذا الصيف.

الموسم المحبط الذي عاشه الزعيم وخسارته لدوري روشن ودوري أبطال آسيا للنخبة، والاكتفاء بكأس خادم الحرمين الشريفين، جعل مستقبل إنزاجي محل العديد من الشكوك، بسبب اهتزاز النتائج وعدم ظهور الفريق بالمستوى المطلوب.

  • ماذا حدث؟

    فجّر الصحفي الرياضي محمد البكيري، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مستقبل المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، مع عملاق الرياض الهلال.

    وفي هذا السياق.. كشف البكيري عن أن عملاق الرياض الهلال، قرر إقالة سيموني إنزاجي، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

    البكيري كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء أمس الخميس: "طرف علم.. إنزاجي طار".


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  • Simone InzaghiGetty

    تطورات جديدة

    وبعدها كشف الإعلامي السعودي عن المزيد من التفاصيل، التي تخص المدرب القادم للهلال بعد الإقالة المنتظرة لإنزاجي خلال الأيام القادمة.

    وقال في تغريدة جديدة:"شركة نادي الهلال تدرس 3 ملفات لمدربين من الجنسيات البرتغالية والسويسرية والإسبانية".

    وأضاف:"ويأتي ذلك بهدف البحث عن بديل لخلافة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي خلال الفترة القادمة من انطلاقة الموسم، لأنه بات لا يحظى بقبول في الأوساط الهلالية، إداريًا وجماهيريًا وإعلاميًا".


  • كيف سيسدد الهلال "الشرط الجزائي" في عقد إنزاجي؟

    رد الصحفي الرياضي محمد البكيري، على سؤال بشأن كيفية إقالة عملاق الرياض الهلال، للمدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ رغم ضخامة "الشرط الجزائي" في عقده، مع الفريق الأول لكرة القدم.

    وحسب التقارير المختلفة، سيضطر الهلال لدفع راتب عام كامل لإنزاجي كـ"شرط جزائي"، حال قرر إقالته في صيف العام الحالي؛ أي حوالي 27 مليون يورو تقريبًا.

    وعن ذلك.. أعلن البكيري وصول حصة من الدعم الرسمي، إلى مجلس إدارة الزعيم الهلالي؛ حيث سيتم استخدامه لسداد قيمة "الشرط الجزائي"، في عقد المدير الفني الإيطالي.

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  • نفي هلالي

    وعلى جانب آخر، نشر الإعلامي عبد العزيز المريسل، تغريدة على لسان أحد المصادر من داخل الهلال، وهو ينفي تمامًا فكرة إقالة إنزاجي.

    وقال المريسل:"الهلال يمدد عقد إنزاجي، أحد المصادر يؤكد أنه لا صحة لما يشاع بأن النادي يرغب بإنهاء عقد الإيطالي، لم يتم التفكير في ذلك أبدًا لا من قريب ولا بعيد".

    وأضاف:"المصدر فجر مفاجأة من العيار الثقيل، تشير إلى أن إنزاجي يعتبر ركيزة أساسية في مشروع الهلال القادم، وهناك ثقة كبيرة في نجاحه، مع عدم الاستسلام للآراء العاطفية التي لا تستند على المعايير العلمية، ولذلك يدرس النادي أن يكون إنزاجي هو مدرب الفريق في كأس العالم للأندية 2029، وهذا يعني تمديد عقده إذا تم الوصول لهذه القناعة".


  • Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images

    مسيرة سيموني إنزاجي مع نادي الهلال

    الإيطالي سيموني إنزاجي تولى القيادة الفنية لعملاق الرياض الهلال، صيف عام 2025؛ قادمًا من النادي المحلي الكبير إنتر، بشكلٍ رسمي.

    وبدأ إنزاجي مسيرته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها؛ حيث حقق نتائج أكثر من رائعة وقتها، كالتعادل مع العملاق الإسباني ريال مدريد والفوز على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    وودع "هلال إنزاجي" مونديال الأندية، بعد الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي، في دور ربع النهائي؛ قبل أن يبدأ بعدها الموسم الرياضي 2025-2026، بالتنافس على هذه الألقاب:

    * دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * دوري أبطال آسيا للنخبة.

    ورغم عدم تلقيه أي هزيمة محلية؛ إلا أن الهلال اكتفى بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع "وصافة" دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وأسوأ ما حدث للمدير الفني الإيطالي، في تجربته مع الزعيم الهلالي؛ هو توديع مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، من دور ثمن النهائي.

    لكن بصفةٍ عامة؛ كان أداء فريق الهلال الأول لكرة القدم تحت قيادة سيموني إنزاجي الفنية، مخيبًا للآمال - بعيدًا عن النتائج -.

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