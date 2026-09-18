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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | بعد المقطع الذي جمعه بالوليد بن طلال .. إعلامي سعودي: هذا الشخص حسم مستقبل إنزاجي!

الهلال
سيموني إنزاجي
دوري روشن السعودي

هل يرحل الإيطالي عن الزعيم؟

كشف الصحفي السعودي عبد العزيز الزلال، عن تفاصيل جديدة تخص مستقبل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مع الهلال، وسط التكهنات حول رحيله عن الزعيم.

الحديث عن إنزاجي وإمكانية رحيله بدأ في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي، ولا تزال الأقاويل مستمرة حول تخلص إدارة الهلال منه هذا الموسم، رغم النتائج الجيدة للفريق على مستوى دوري روشن باستثناء الهزيمة أمام نيوم، مع الفوز الأخير على الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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  • مقطع الزلال مع الأمير وليد بن طلال

    خلال تواجده عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، قام أحد المتابعين بسؤال الزلال، عن المقطع الذي انتشر له مع الأمير الوليد بن طلال، الذي استحوذ مؤخرًا على 70% من أسهم الهلال.

    ورد عليه الصحفي السعودي:" قلت له لا خلا ولا عدم وبإذن الله الهلال يبيض الوجه".

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  • Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images

    هل تمت مناقشة مستقبل إنزاجي؟

    وأما بخصوص المدرب الإيطالي، فقد نفى الزلال دخوله في أي محادثة مع الوليد بن طلال بخصوص هذه القضية، مؤكدًا أن الحديث اقتصر على الجملة المذكورة فقط.

    وواصل حديثه:"مستقبل إنزاجي تمت مناقشته في الصيف وسيبقى مع الفريق، المدير الرياضي ريتشارد هيوز هو من راهن عليه وطلب استمراره".



  • الإيطالي مُهدد بالرحيل

    كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن مستقبل المدرب الإيطالي بات محل نقاش على طاولة الإدارة الرياضية بنادي الهلال، من خلال المدير الرياضي الاسكتلندي ريتشارد هيوز، للنظر في الخيارات المرتبطة بمستقبل الجهاز الفني، وذلك في أعقاب خسارة الفريق (0-2) أمام نيوم في الجولة السادسة في دوري روشن وفي ظل تقييم شامل للمسار الفني خلال المرحلة المقبلة.

    ورغم أن الهلال استطاع أن يجتاز هذه الخسارة ويصالح جماهيره بفوز عريض على التعاون بسداسية نظيفة في الجولة التالية، وبعدها فاز على الغرافة القطري في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن ذلك لم يمنع الإدارة من مناقشة هذا الملف.

    وبحسب المصادر، فإن فتح الملف لا يعني أن قرارًا اتُّخذ بشأن مستقبل إنزاجي، إذ ستراقب الإدارة الرياضية بصورة مستمرة مؤشرات الأداء الفنية للفريق خلال الفترة التي تسبق التوقف المرتبط بكأس آسيا 2027، الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 11 فبراير 2027.

    وأشارت "الشرق الأوسط"، إلى أن المسار الآخر في المناقشات يرتبط بظهور منحنى فني تصاعدي خلال الفترة التي تسبق 16 ديسمبر، سواء على مستوى الأداء أو النتائج أو استقرار الفريق، وفي هذه الحالة سيستمر إنزاجي في قيادة الهلال حتى نهاية الموسم، بالتزامن مع تحرك الإدارة الرياضية للاتفاق مع مدرب جديد يتولى المهمة اعتبارًا من الصيف المقبل.

    وأوضحت المصادر أن الإدارة الرياضية لم تبنِ الفريق خلال الفترة الماضية وفق متطلبات خاصة بإنزاجي أو بما يخدم خطته الفنية وحدها، وإنما جرى تشكيل القائمة وفق هوية فنية وفلسفة تكتيكية تريد الإدارة استمرار الهلال عليها، بما يجعل بنية الفريق غير مرتبطة بمدرب بعينه.

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  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    ما هو القادم للهلال؟

    الفريق سيدخل في فترة من الراحة بسبب التوقف الدولي وإقامة بطولة خليجي 27، قبل العودة مرة أخرى إلى النشاط الكروي باللعب ضد الاتحاد يوم 10 أكتوبر القادم، ثم يلعب بعدها ضد السد القطري يوم 13 من نفس الشهر في دوري أبطال آسيا للنخبة.