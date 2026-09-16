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علي سمير

فيديو | مفاجأة صادمة .. إعلامي سعودي : رونالدو أصبح ورقة مستهلكة وسيرحل عن النصر في يناير!

كريستيانو رونالدو
النصر
انتقالات
العين ضد النصر
العين
دوري أبطال آسيا النخبة
دوري روشن السعودي

الانتقادات مستمرة للنجم البرتغالي

كشف الإعلامي المعروف سعود الصرامي، عن مفاجأة مدوية، مؤكدًا أن كريستيانو رونالدو يستعد للرحيل عن النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

رونالدو لا يعيش أفضل فتراته مع النصر مؤخرًا، وانخفض مستواه بشكل ملحوظ، وتعرض لانتقادات عنيفة بعد خسارة العالمي أمام العين الإماراتي أمس، الثلاثاء، برباعية نظيفة، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

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    ما هي القصة؟

    عاش عملاق الرياض النصر بقيادة مديره الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، كابوسًا كرويًا حقيقيًا؛ وذلك في ليلة العودة للمشاركة بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من جديد.

    النصر غاب عن البطولة القارية الأولى، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ عندما اضطر لخوض منافسات دوري أبطال آسيا "2"، وقتها.

    إلا أن آمال النصر تلقت صدمة مبكرة؛ بالخسارة (0-4) ضد مستضيفه نادي العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    رباعية العين؛ جاءت بواسطة "حسين رحيمي (هدفين)، سفيان رحيمي وجيورجوس جياكوماكيس"، في الدقائق 25 و63 و72 و85 تواليًا.

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  • ماذا قال الصرامي؟

    الإعلامي السعودي قال خلال ظهوره عبر "العربية إف إم":"الفريق الأول للنصر ليس الوحيد الذي ينهزم داخل النادي، جميع الفرق تعرضت لهزائم عديدة بمختلف المراحل السنية".

    وأضاف:"لا يوجد شخص نصراوي من الناطقين باللغة العربية يمكن التحدث معه داخل النادي، لا وجود لأي منهم على الإطلاق، لا نرى سوى خوسيه سيميدو فقط والمسكين سيماو".

    وتابع:"الآن هناك مشكلة كبيرة في المحور، ولدينا 4 أيام أو 5 لتسجيل لاعبين في هذا المركز، ولكن لا يوجد رد، الجميع رفع يده من مشاكل النادي، الفريق يفوز مباراة ويخسر الأخرى ولكنه لم يدخل أجواء المنافسة".

  • رحيل رونالدو

    وأما عن النجم البرتغالي، فقد قال الصرامي:"كريستيانو الآن أصبح ورقة مستهلكة داخل النصر، لن يلعب أي دور داخل النادي، أو يقوم بشيء ما في الميركاتو الشتوي لمحاولة سد النواقص الفنية للفريق فهذا لن يحدث".

    وتابع:"رونالدو لن يلعب أي دور غير فني مع النصر، ولا أستبعد أن يخرج من النادي في الميركاتو الشتوي مثلما حدث مع كريم بنزيما في وقت سابق، وسيحدث ذلك بكامل رغبته".


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  • Cristiano Ronaldo : Al-Nassr 2026Getty

    صدام في المؤتمر الصحفي حول دور رونالدو

    فتحت الخسارة المذلة التي تعرض لها النصر أمام العين برباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا للنخبة، أبواب الهجوم العنيف على الأسترالي أنجي بوسيتكوجلو، المدير الفني للعالمي، ولم يتوقف الأمر عند غضب الجماهير بل امتد ليشمل الإعلاميين الذين وجهوا سهام نقدهم نحو القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

    وخلال المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة، تعرض مدرب النصر إلى موقف محرج عندما دخل في نقاش حاد مع أحد الإعلاميين الذي سأله صراحة عن مدى مسؤولية الدون عن هذه الخسارة التاريخية، ليدافع المدرب الأسترالي بشراسة غير مسبوقة عن لاعبه المخضرم أمام الجميع.

    ووجه الإعلامي سؤاله قائلاً: "النصر لعب أغلب مبارياته بدون القائد كريستيانو رونالدو وكان يقدم كرة جميلة ونتائج جيدة، لكن مؤخرًا أصبح وجود رونالدو عبء على الفريق، حيث أن وجوده لا يقدم إضافة للفريق خصوصًا مع بداية المباراة، بماذا ترد؟".

    هذا السؤال أثار حفيظة المدرب السابق لتوتنهام، الذي بدا وكأنه كان ينتظر الفرصة لتفريغ شحنة الغضب الناتجة عن الخسارة برباعية أمام العين في الجولة الافتتاحية للمسابقة القارية، حيث اعتبر التلميح بأن رونالدو يمثل عبئًا أمرًا غير مقبول على الإطلاق في حساباته الفنية أو الشخصية.