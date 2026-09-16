فيديو | مفاجأة صادمة .. إعلامي سعودي : رونالدو أصبح ورقة مستهلكة وسيرحل عن النصر في يناير!

الإعلامي السعودي قال خلال ظهوره عبر "العربية إف إم":"الفريق الأول للنصر ليس الوحيد الذي ينهزم داخل النادي، جميع الفرق تعرضت لهزائم عديدة بمختلف المراحل السنية".

وأضاف:"لا يوجد شخص نصراوي من الناطقين باللغة العربية يمكن التحدث معه داخل النادي، لا وجود لأي منهم على الإطلاق، لا نرى سوى خوسيه سيميدو فقط والمسكين سيماو".

وتابع:"الآن هناك مشكلة كبيرة في المحور، ولدينا 4 أيام أو 5 لتسجيل لاعبين في هذا المركز، ولكن لا يوجد رد، الجميع رفع يده من مشاكل النادي، الفريق يفوز مباراة ويخسر الأخرى ولكنه لم يدخل أجواء المنافسة".