الأرجنتيني يعلنها ووكيله يتلاعب بالجميع .. خطوة من خوليان ألفاريز نحو برشلونة وسيناريو "نيكو ويليامز" يهدد بكارثة

قرر المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، فتح أبواب الأمل أمام نادي برشلونة الإسباني، من أجل إتمام "الصفقة الحلم" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأمر ليس سرًا، برشلونة يبحث عن مهاجم جديد بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، والهدف ليس التدعيم بعناصر متوسطة أو "جيدة"، بل هناك رغبة في دعم مركز المهاجم الصريح بلاعب من الطراز العالمي.

برشلونة سيطر محليًا مع المدرب هانزي فليك في آخر موسمين، وحقق لقب الدوري الإسباني مرتين متتاليتين، ولكن يبقى دوري أبطال أوروبا هو الحلم بعيد المنال، العملاق الكتالوني لم يصعد إلى منصات التتويج منذ 2015.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب التعاقد مع مهاجم مؤثر يصنع الفارق في اللحظات الحاسمة بدوري الأبطال، وتلك الأوصاف تنطبق كثيرًا على خوليان ألفاريز!