Julian Alvarez Atletico Madrid GFXGetty/GOAL
علي سمير

الأرجنتيني يعلنها ووكيله يتلاعب بالجميع .. خطوة من خوليان ألفاريز نحو برشلونة وسيناريو "نيكو ويليامز" يهدد بكارثة

اللاعب أبلغ أتلتيكو مدريد برغبته

قرر المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، فتح أبواب الأمل أمام نادي برشلونة الإسباني، من أجل إتمام "الصفقة الحلم" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأمر ليس سرًا، برشلونة يبحث عن مهاجم جديد بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، والهدف ليس التدعيم بعناصر متوسطة أو "جيدة"، بل هناك رغبة في دعم مركز المهاجم الصريح بلاعب من الطراز العالمي.

برشلونة سيطر محليًا مع المدرب هانزي فليك في آخر موسمين، وحقق لقب الدوري الإسباني مرتين متتاليتين، ولكن يبقى دوري أبطال أوروبا هو الحلم بعيد المنال، العملاق الكتالوني لم يصعد إلى منصات التتويج منذ 2015.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب التعاقد مع مهاجم مؤثر يصنع الفارق في اللحظات الحاسمة بدوري الأبطال، وتلك الأوصاف تنطبق كثيرًا على خوليان ألفاريز!

    رسالة من ألفاريز إلى أتلتيكو

    وفقًا لشبكة "ESPN" الأمريكية، فإن التعاقد مع ألفاريز يعتبر الهدف الرئيسي لبرشلونة في سوق الانتقالات، واللاعب بدأ يحفز النادي على الكتالوني من أجل التحرك خلال الأيام القليلة الماضية.

    الصحفي "مارتين أريفالو" قال إن اللاعب أبلغ إدارة أتلتيكو بأنه سيدرس خيارات الرحيل عن النادي، لو أتيحت له فرصة لا ترفض في السوق، تمنحه إمكانية تحقيق قفزة نوعية في مسيرته.

    وهو ما يشير إلى حد كبير نحو يأس اللاعب من الفوز بالبطولات الكبرى تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني، بعد فشله في الفوز بكأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

    وبحسب مصادر مقربة من المنتخب الأرجنتيني الذي يستعد لخوض كأس العالم 2026، فإن خوليان طرح فكرة الرحيل خلال محادثات التجديد مع النادي الإسباني، عبر وكيل أعماله فيرناندو هيدالجو!

    اللاعب لا يمانع البقاء مع أتلتيكو ولكن في حالة ظهور فرصة ضخمة في السوق سيتغير هذا الموقف تمامًا، ووفقًا للصحفي، فإن برشلونة وباريس سان جيرمان، هما الوحيدان القادران على إقناع اللاعب بمغادرة مدريد.

    هل يرضخ سيميوني؟

    وفي سياق متصل، قالت الشبكة الأمريكية، إن فلسفة دييجو سيميوني تبقى واضحة في أتلتيكو مدريد، تجاه الحالات المشابهة لخوليان ألفاريز وأي لاعب آخر يريد اتخاذ خطوة أعلى.

    وقال الصحفي أريفالو:"سيميوني لن يقف في مسيرة أي لاعب أو يمنعه من تطوير نفسه بمكان آخر".

    وهي الأنباء التي تأتي بمثابة الموسيقى على آذان إدارة برشلونة، وبالتحديد الرئيس جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو، ومن المقرر أن يحاول النادي توفير السيولة اللازمة لإتمام الصفقة.

    الموقف في غاية الصعوبة، حتى وإن كان ألفاريز يعتبر برشلونة بمثابة الحلم بالنسبة له، أتلتيكو سيطلب مبلغ لا يقل عن 150 مليون يورو، وهي قيمة لا تتناسب أبدًا مع ظروف النادي المالية.

    ولكن، برشلونة سيراهن بشتى الطرق على رغبة ألفاريز من أجل تقليل السعر، والضغط على أتلتيكو حتى لا يضطر لإقناع اللاعب بالبقاء رغم رغبته المُلحة في البقاء.

    تصرفات وكيل اللاعب وهو فرناندو هيدالجو تشير إلى أن الضغط بدأ بالفعل، وأن اللاعب يضع الكرة في ملعب برشلونة لتحقيق حلمه في الذهاب إلى كتالونيا.

    هيدالجو نشر صورة له هذا الأسبوع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسير على الطريق السريع في إسبانيا، وأمامه عدة لافتات مع ظهور مؤشر يشير إلى كاستيون وبرشلونة.

    وبعدها قام هيدالجو بتعديل الصورة لإضافة تعليق على مكان آخر وهي مدينة "بوزول"، وكتب على حسابه "أرض سيرخيو الرئيس"، في مزحة واضحة إلى صديقه سيرخيو دياز.


    احذروا من فخ نيكو ويليامز

    صاحب الـ26 سنة يعتبر صفقة مثالية لتعزيز هجوم برشلونة، لا يزال في قمة مسيرته، أسلوبه مناسب للفريق، سريع، هداف ويجيد التسديد ولعب الكرات الثابتة، مراوغ ويمكنه صناعة الفارق في الأوقات الصعبة.

    اللاعب انفجر بشكل مبهر منذ رحيله عن مانشستر سيتي ومغادرته لظل النرويجي إرلينج هالاند، حيث سجل 29 هدفًا وصنع 8 في 57 مباراة بموسم 2024/2025، وبالموسم الأخير سجل 20 وصنع 9 في 49 مناسبة بكل البطولات.

    أرقام يحتاجها برشلونة، وبكل تأكيد ستزداد عند انتقاله للعب في أسلوب هجومي أكثر خلقًا للفرص، وبجواره لامين يامال ورافينيا وبيدري وداني أولمو وفيرمين لوبيز وغيرهم.

    ولكن الصفقة صعبة للغاية، ومبلغ 150 مليون يحتاج إلى مبيعات ضخمة لتوفيرها، ولو راهن النادي على رغبة اللاعب قد يجد نفسه أمام سيناريو نيكو ويليامز من جديد، لأنه حتى لو استغل برشلونة رغبة ألفاريز، فكم سيصل المبلغ بعد التخفيض؟ 130 أو 120؟ يظل مبلغًا كبيرًا.


    في صيف 2025، قام نيكو ويليامز بخداع الجميع، جماهير برشلونة ظلت مقتنعة أن صفقة انتقاله إلى أتلتيك بيلباو أصبحت محسومة، لتأتي الصدمة بتجديد عقده حتى عام 2035!

    الجناح الباسكي تلاعب بعقول الجميع ووجد برشلونة نفسه في ورطة من أجل التعاقد مع بديل له، بعد إضاعة أسابيع طويلة في مفاوضات بلا جدوى، ليقع الاختيار على صفقة أقل جاذبية "وإن نجحت نسبيًا" بالتعاقد مع ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة.

    النادي الكتالوني لا يريد الوقوع بنفس الفخ، لذلك يجب معرفة موقف صفقة ألفاريز بأسرع بشكل ممكن، حتى وإن بعد كأس العالم، -حتى يتمكن ديكو من العثور على بديل مناسب في حالة فشلها وعدم تكرار كارثة نيكو ويليامز.