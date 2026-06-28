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محمود خالد

"لم يعد يثق بالوعود": السر وراء رحيل جورج جيسوس عن النصر .. رفضوا طلبه من أجل البقاء!

النصر
دوري روشن السعودي
جورج جيسوس
كريستيانو رونالدو

بعد تحقيق لقب دوري روشن..

في الوقت الذي تواصل فيه شركة نادي النصر، البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم، لا تزال هناك كواليس أخرى، تتعلق بالمدرب السابق جورج جيسوس، الذي قرر مغادرة قلعة العالمي، بعد نهاية موسم 2025-2026.

وتحت عنوان "حضر متحديًا .. ويغادرنا بطلًا"، ودع نادي النصر، في مايو الماضي، مدربه البرتغالي، الذي قاد الفريق للعودة إلى منصات التتويج، بعد فوزه بلقب دوري روشن السعودي، لأول مرة منذ عام 2019.

جيسوس كتب التاريخ في الملاعب السعودية، بتتويجه بلقب الدوري السعودي، مع فريقين مختلفين، خلال ثلاثة مواسم، سواءً الهلال في موسم 2023-2024، أو النصر بموسم 2025-2026، علمًا بأنه حقق العديد من الأرقام القياسية خلال تدريبه لقطبي الرياض.

وقرر جورج جيسوس، الرحيل عن النصر، بعد نهاية الموسم، فيما خرجت تقارير إعلامية لتؤكد أن مواطنه سيماو كوتينيو، المدير الرياضي للنصر، حاول إقناعه بالاستمرار وتجديد عقده، إلا أن المدرب صاحب الـ71 عامًا، رفض الأمر بشكل نهائي.

  • "لم يرفض نهائيًا ولكن"

    وفي هذا السياق، كشف سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، عن كواليس جديدة حول مفاوضات النصر لإقناع جيسوس بالبقاء، في إشارة إلى أن المدرب البرتغالي لم يرفض البقاء بشكل نهائي.

    وقال السبيعي، عبر منصة (إكس)، إن جورج جيسوس طلب وجود ضمانات مكتوبة، فيما يتعلق بتدعيم الفريق في الموسم المُقبل، إلا أن هذا الأمر من الناحية العملية، كان من الصعب تحقيقه لعدد من الاعتبارات، الأمر الذي جعل جيسوس لم يعد يثق بالوعود ولا يريد خوض المغامرة.

    وأضاف السبيعي أن مطالب جيسوس الشخصية تم تحقيقها، إلا أن الضمانات المكتوبة لم تتم، ولذلك غادر، متابعًا "حاليًا الأهم أن لا يأتي الأصلع".

    واستعان السبيعي بتغريدة سابقة، ذكر فيها بأن جيسوس طالب الأتراك بالحصول على 15 مليون، في الوقت الذي يحصل فيه على 7 ملايين فقط من النصر، وهو المتطلب الرئيس الثاني، بعد ملف التعاقدات، علمًا بأن اسم جيسوس ارتبط برغبة من ناديي فنربخشه وبيشكتاش في التعاقد معه.

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    السيناريو المثالي لرونالدو

    وبينما ارتبط اسم روبرتو مارتينيز، باقترابه من النصر، جاءت أنباء، ربما يكون الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الأسعد بها، تتعلق بالمدرب المُقبل لمنتخب بلاده بعد المونديال.

    وذكر الإعلامي بن جاكوبس، بأن البرتغال أعدت قائمة مختصرة للمدربين المرشحين لخلافة روبرتو مارتينيز، بعد كأس العالم، وهم على النحو التالي..

    * جورج جيسوس.

    * آبل فيريرا.

    * سيرجيو كونسيساو.

    وبحسب رواية بن جاكوبس، فإن جوزيه مورينيو، كان مرشحًا بقوة لتدريب المنتخب البرتغالي، قبل أن يتولى قيادة ريال مدريد.

    أما عن روبرتو مارتينيز، فبخلاف المفاوضات مع النصر، فإنه منفتح أيضًا على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

    السيناريو المثير الذي قد ينتظر رونالدو، هو "العملية التبادلية" التي يشهدها في مسيرته الكروية، بين انتقال جورج جيسوس، الذي قاده مع النصر لتحقيق حلم التتويج بلقب دوري روشن السعودي، لأول مرة منذ عام 2019، وروبرتو مارتينيز، الذي يدافع دائمًا عن مشاركته مع المنتخب البرتغالي، وقاده لحصد لقب دوري الأمم الأوروبية 2025.

  • ملف مدرب النصر الجديد "معلّق"

    وكانت صحيفة "الرياضية" قد أشارت إلى اتجاه الإدارة التنفيذية لكرة القدم بنادي النصر، لعدم حسم الاتفاق النهائي مع أي مدرب لقيادة الفريق في الوقت الحالي؛ نظرًا لغموض الميزانية المخصصة للمرحلة المُقبلة.

    وفي هذا السياق، تبين أن هناك أكثر من اسم مطروح على طاولة النصر لتدريب الفريق، في الموسم المُقبل، ولكن اختلاف التكاليف المالية بين المرشحين، يجعل المفاوضات تسير بحذر، فيما طلبت الإدارة التنفيذية من الجهة المالكة، اعتماد ميزانية خاصة بالتعاقد مع المدرب الجديد بشكل عاجل، على أن يؤجل حسم الميزانية المخصصة للتعاقد مع اللاعبين لوقت لاحق، ولكن الطلب لم يلق جوابًا حتى اللحظة.

    ولا تزال الإدارة التنفيذية تدرس جميع الخيارات المتاحة، دون إعطاء الأفضلية لاسم محدد حتى الآن، ما يؤكد أن اسم روبرتو مارتينيز - في حالة طرحه بالفعل في أروقة النصر - فإن الأمر لم يتعد مرحلة المفاوضات، التي لم تصل إلى المرحلة النهائية.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما ينتظر النصر في موسم 2026-2027

    ومن المنتظر أن يخوض النصر عدة تحديات خلال الموسم الرياضي المُقبل، حيث يشارك في أربع بطولات مختلفة، بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وكان النصر قد توج بلقب دوري روشن، بعدما وصل إلى 86 نقطة من 34 مباراة، ليتفوق على الهلال "الوصيف"، بفارق نقطتين فقط.