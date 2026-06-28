"لم يعد يثق بالوعود": السر وراء رحيل جورج جيسوس عن النصر .. رفضوا طلبه من أجل البقاء!

في الوقت الذي تواصل فيه شركة نادي النصر، البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم، لا تزال هناك كواليس أخرى، تتعلق بالمدرب السابق جورج جيسوس، الذي قرر مغادرة قلعة العالمي، بعد نهاية موسم 2025-2026.

وتحت عنوان "حضر متحديًا .. ويغادرنا بطلًا"، ودع نادي النصر، في مايو الماضي، مدربه البرتغالي، الذي قاد الفريق للعودة إلى منصات التتويج، بعد فوزه بلقب دوري روشن السعودي، لأول مرة منذ عام 2019.

جيسوس كتب التاريخ في الملاعب السعودية، بتتويجه بلقب الدوري السعودي، مع فريقين مختلفين، خلال ثلاثة مواسم، سواءً الهلال في موسم 2023-2024، أو النصر بموسم 2025-2026، علمًا بأنه حقق العديد من الأرقام القياسية خلال تدريبه لقطبي الرياض.

وقرر جورج جيسوس، الرحيل عن النصر، بعد نهاية الموسم، فيما خرجت تقارير إعلامية لتؤكد أن مواطنه سيماو كوتينيو، المدير الرياضي للنصر، حاول إقناعه بالاستمرار وتجديد عقده، إلا أن المدرب صاحب الـ71 عامًا، رفض الأمر بشكل نهائي.