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Todd Boehly Stamford BridgeGetty
Muhammad Zaki و علي سمير

ترجمه

وسط توترات وتحقيقات .. تشيلسي يعلن رسميًا نهاية حقبة تود بولي ورحيله عن النادي!

تشيلسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشابي ألونسو

أنباء مفاجئة خرج بها النادي اللندني

دخلت حقبة تود بولي مع تشيلسي إلى نهايتها المفاجئة والحاسمة بعد موافقة رجل الأعمال الأمريكي على بيع حصته في النادي.

وقد تحركت شركة كليرليك كابيتال للاستثمار الخاص للاستحواذ على أسهم كل من بولي ومارك والتر، ما يعني عملياً نهاية هيكل الملكية المتعدد الرؤوس الذي ميّز تشيلسي منذ عام 2022.

  • كليرليك تستحوذ على الأسهم المتبقية لتسيطر بالكامل

    استحوذت شركة Clearlake Capital رسميًا على السيطرة الكاملة على نادي تشيلسي. فقد اشترت شركة الأسهم الخاصة، التي يقودها بهداد إقبالي وخوسيه إي. فيليسيانو، حصتَي بولي ووولتر البالغة نسبة كل منهما 12.83 بالمئة. أما المستثمر السويسري هانسيورج فيس فسيحتفظ بحصته الحالية البالغة 12.83 بالمئة، وسيبقى شريكًا رئيسيًا في مجموعة الملكية الجديدة.

    وتقدّر هذه الخطوة قيمة البلوز بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار)، بما في ذلك الديون. ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، سيحصل بولي ووولتر معًا على مبلغ إجمالي قدره 950 مليون جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) من عملية البيع.

    ويمثّل ذلك تحولًا دراماتيكيًا في السلطة بعد أربع سنوات فقط من شراء التحالف الأولي للنادي مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.3 مليار دولار) عقب خروج رومان أبراموفيتش بسبب العقوبات المفروضة عليه.

    وسيتنحى بولي على الفور عن منصبه رئيسًا للنادي. غير أن تشيلسي شدّد على أن العمليات اليومية والاستراتيجية طويلة الأمد وهياكل القيادة الحالية ستبقى دون أي تغيير خلال المرحلة الانتقالية.




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  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    بولي يدعم هيكل الملكية الجديد في رسالة الوداع

    وأعرب بولي عن فخره الكبير بفترة توليه المنصب، وشكر المجتمع الكروي الأوسع على دعمه. وقال رجل الأعمال الأمريكي لـالموقع الرسمي للنادي: «لقد كان شرفًا لي أن أشغل منصب رئيس نادي تشيلسي لكرة القدم. أود أن أشكر الكثيرين الذين ساعدوا في تأمين مستقبل مشرق للنادي، بمن فيهم الدوري الإنجليزي الممتاز، والمدربون واللاعبون، والإدارة والموظفون الموهوبون في تشيلسي، وجحافل المشجعين المخلصين».

    وعلى الرغم من التقارير الواسعة عن انقسام داخل مجلس الإدارة، دعم بولي علنًا التوجه الجديد للنادي. وأضاف: «لقد قدّرت شراكتي مع كليرليك ومجموعة الملّاك الأوسع، والقرارات الجماعية والاستثمارات التي قمنا بها لدعم النجاح الآني وطويل الأمد للنادي. وأنا واثق من أن تشيلسي في وضع جيد لمواصلة النجاح تحت قيادة كليرليك».

    وبادل مؤسسا كليرليك، إقبالي وفيليسيانو، هذه المشاعر، إذ أشادا بإسهامات الرئيس المغادر منذ الاستحواذ عام 2022.

    ووصف الثنائي بولي بأنه شريك مهم سيظل «دائمًا جزءًا من قصة تشيلسي»، مع تأكيدهما مجددًا التزامهما بتطوير البنية الرياضية للنادي وتشكيلته.

    وفي غضون ذلك، أصدر تشيلسي بيانًا رسميًا أشاد فيه بـ«الالتزام الراسخ» لبولي بضمان أن يكون المشجعون في صميم هوية النادي.


  • انتهاء التوترات داخل مجلس الإدارة

    يأتي هذا التغيير في مجلس الإدارة عقب أشهر من التوترات التي أُفيد بحدوثها خلف الكواليس في ستامفورد بريدج. فقد تدهورت العلاقات بين كليرليك وبولي تدريجيًا، مع تقارير أفادت بأن كلا الطرفين سعى بنشاط إلى استكشاف سبل شراء حصة الطرف الآخر طوال عام 2024. وفي نهاية المطاف، حسمت كليرليك، التي كانت تمتلك أصلًا حصة أغلبية مهيمنة بلغت 61.5 بالمئة، صراع القوى الداخلي لصالحها.

    ويضيف رحيل والتر طبقة أخرى من الغموض إلى عملية إعادة الهيكلة المفاجئة. فرجل الأعمال الأمريكي يخضع حاليًا لتحقيق فيدرالي يتعلق بشركاته للتأمين.

    وقبل شهر واحد فقط، باع بشكل مفاجئ حصته في لوس أنجلوس ليكرز إلى جوشوا كوشنر وبوب آيجر بقيمة بلغت 12.5 مليار دولار، بعد 14 شهرًا فقط من استحواذه على فريق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. غير أنه يبقى مالكًا لفريق لوس أنجلوس دودجرز.


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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ألونسو مكلف بالحفاظ على مسيرة تشيلسي نحو المنافسة الأوروبية

    يتعيّن على تشيلسي الآن أن يتعامل مع هذا التحوّل الكبير في مجلس الإدارة دون أن يسمح له بأن يعرقل تقدّمه على أرض الملعب. فقد قاد المدرب تشابي ألونسو الفريق إلى المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز في المراحل المبكرة من الموسم، وسيكون الحفاظ على هذا الزخم أمراً بالغ الأهمية.

    ومع تعهّد كليرليك بتحقيق استقرار كامل عبر القسمين الرياضي والطبي، سيعود التركيز سريعاً إلى المنافسات المحلية. وسيسعى فريق ألونسو إلى الدفع نحو مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا، بمنأى عن التغيّرات المالية والمؤسسية الجارية على المستوى الأعلى.

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