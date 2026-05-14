Goal.com
مباشرالتذاكر
Allegri IbrahimovicGetty Images
Stefano Silvestri و علي سمير

بسبب الحارس الثالث .. خلاف مع إبراهيموفيتش يفتح الباب أمام ريال مدريد لجلب أليجري!

الدوري الإيطالي
ميلان
زلاتان إبراهيموفيتش
ريال مدريد

الخلافات بين الثنائي تصل إلى أسوأ مراحلها

سلسلة من النتائج السلبية، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في خطر، سيناريو مقلق لميلان في اللحظات الأخيرة من الموسم، والآن يواجه الفريق خطر انفجار قنبلة داخل غرفة الملابس: خلاف حاد بين ماسيميليانو أليجري وزلاتان إبراهيموفيتش.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن الكواليس لما يحدث داخل الروسونيري، حيث أفادت بأن التوتر وصل إلى ذروته. لدرجة أن أليجري يفكر في مغادرة ميلان للمرة الثانية، بعد 12 شهراً فقط من عودته إلى ميلانو.

السبب؟ العلاقات المتصدعة مع إبراهيموفيتش، الذي كان في يوم من الأيام لاعباً تحت قيادته ويشغل اليوم منصباً آخر داخل ميلان. عدم توافق يهدد بالانفجار في شقاق يصعب احتوائه.

الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5

  • قضية الحارس الثالث

    وكما كتبت صحيفة «كورييري»، فقد انفجرت الأزمة قبل حوالي شهر. أي في أعقاب المباراة التي أقيمت على أرض نابولي، والتي خسرها ميلان بنتيجة 1-0، بعد أن دخل للتو في سلسلة من النتائج السلبية التي عرضت مشاركته في دوري أبطال أوروبا للخطر.

    ما هي القشة التي قصمت ظهر البعير في علاقة لم تكن سهلة أبداً؟ أمر لا يصدق ولكنه حقيقي، وهو... الحارس الثالث للموسم المقبل.

    "الشرارة التي أشعلت شجاراً عنيفاً - كما يكشف الصحيفة - هي اختيار الحارس الثالث الذي سيتم ضمه إلى تشكيلة الفريق في العام المقبل. ذريعة ثانوية، لكنها كافية لإشعال الأجواء المتوترة أصلاً في لمح البصر. طارت الكلمات القاسية، ومنذ ذلك الحين لم يعد إبرا يظهر في ميلانيلو، ولم يظهر في سان سيرو إلا مؤخراً".

    الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!




    • إعلان
  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-GENOAAFP

    تصرفات إبراهيموفيتش استفزت أليجري

    ووفقاً لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» أيضاً، يبدو أن أليجري لم يتقبل بعض تصرفات إبراهيموفيتش خلال الأشهر الماضية. مثل العلاقة الوثيقة بين اللاعب السويدي وأنطونيو كاسانو، زميله السابق في فريق ميلان الذي كان أليجري يدربه، والذي كان من أوائل المنتقدين لعمل المدرب بشكل عام.

    ليس هذا فحسب: حتى تدخل إبراهيموفيتش في الشؤون الفنية وإدارة لاعبي الفريق لم يكن مقبولاً لدى أليجري، لدرجة أنه أدى إلى تدهور العلاقات مع المهاجم السابق.

    "اتضح - كما تكتب الصحيفة - أن المستشار الأول لشركة RedBird لا يقتصر على تقديم اقتراحات استراتيجية لإدارة النادي إلى المالكين، بل إنه بدأ مؤخرًا، بعد تراجع النتائج، في الاتصال بفوفانا ورفائيل لياو لتقديم النصائح التكتيكية لهما.

  • أليجري يفكر في الرحيل

    وبالتالي، فإن سيناريو رحيله قبل انتهاء مدة عقده (2028، مع تمديد لمدة عام إضافي في حال تأهل ميلان إلى دوري أبطال أوروبا في نهاية ذلك الموسم) يزداد احتمال تحوله إلى حقيقة واقعة.

    كانت الشائعات حول عدم رضا أليجري قد ظهرت بالفعل في نهاية فبراير: وقد غذتها قناة Sportitalia، التي تحدثت في ذلك الوقت عن علاقة معقدة مع إبراهيموفيتش وكذلك مع المدير التنفيذي جورجيو فورلاني. ووفقًا للقناة، لم يعد اقتناع المدرب بالاستمرار حتى موسم 2026/2027 مطلقًا.

    وكان أليجري نفسه قد رد بعد بضعة أيام في مؤتمر صحفي، قائلاً إنه سعيد في ميلان. وهو مفهوم أكده مرة أخرى في مؤتمر صحفي يوم السبت، عشية المباراة المؤجلة التي خسرها الفريق بعد ذلك أمام أتالانتا.

    "في هذه اللحظة، أهم شيء هو ميلان. لقد عملنا لمدة عشرة أشهر وعلينا أن نحترم من وضع نفسه تحت تصرفنا لكي نعمل بأفضل شكل ممكن. هدفي هو البقاء لأطول فترة ممكنة".

  • الإغراء الوطني

    وفي ظل الوضع الفوضوي الذي يحيط بالمنصب الشاغر لمدرب المنتخب الإيطالي بعد الفشل في التأهل لكأس العالم على يد البوسنة، عادت الأحاديث لتدور حول أليجري في سياق المنتخب الإيطالي.

    "هذه مسألة لم أفكر فيها": هكذا أجاب المدرب السابق ليوفنتوس في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أتالانتا. لكن الشائعات، خاصة في ضوء ما يحدث في ميلانيلو، لم تهدأ أبداً.

    وكتبت صحيفة كورييري ديلا سيرا أيضًا أنه "إذا أصبح إبرا، كما يبدو، الرجل القوي في ميلان، ومستعدًا لتولي زمام الأمور في النادي، فقد يستسلم أليجري لإغراءات جيوفاني مالاجو. ويصبغ مستقبله باللون الأزرق".

    وبجانب الحديث عن المنتخب الإيطالي، ارتبط اسم أليجري كثيرًا بالانتقال لتدريب ريال مدريد، في ظل بحث الميرينجي عن مدرب جديد ليخلف الإسباني ألفارو أربيلوا، ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يظهر فيها اسم مدرب ميلان على قائمة المرشحين لتولي المهمة الصعبة في سانتياجو برنابيو.



    NEW stc tv Serie A GoalGetty Images


  • Ibrahimovic-AllegriGetty Images

    الخلاف القديم مع إبراهيموفيتش

    وبخصوص إبراهيموفيتش: فقد فاز مع أليجري بلقب الدوري الإيطالي عام 2011، مما أدى إلى إنهاء سلسلة انتصارات إنتر، لكن العلاقة بينهما كانت قد بدأت تتصدع حتى في ذلك الوقت. كما هو الحال في الحادثة الشهيرة التي وقعت في مباراة آرسنال وميلان، والتي روى عنها السويدي في سيرته الذاتية.

    "كنا قد خسرنا 3-0 أمام آرسنال، وكان أليجري سعيدًا للغاية. صحيح أننا تأهلنا للدور التالي، لكن لم يكن هناك ما يدعو للضحك، ولفتت انتباهه إلى ذلك. أجابني أليجري: "أنت يا إبرا، فكر في نفسك، فقد لعبت بشكل سيئ". رددت عليه أنه هو من لعب بشكل سيئ: خوفاً منه، أحضر حارسين على مقاعد البدلاء...".


الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
ريال أوفييدو crest
ريال أوفييدو
أوفييدو
الدوري الإيطالي
جنوى crest
جنوى
جنوى
ميلان crest
ميلان
ميلان