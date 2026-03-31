رحلة مانشستر يونايتد إلى أيرلندا تثير الفوضى، حيث اضطر فريق رابطة الألعاب الغيلية (GAA) إلى إلغاء خططه لإقامة معسكر تدريبي في منشأة فاخرة

ومع ذلك، تسببت رحلة الفريق في اضطراب كبير لفريق أرماغ، الذي توج بطلاً لبطولة أيرلندا للمقاطعات في كرة القدم عام 2024، وكان ينوي التدرب في نفس الملعب، كارتون هاوس في مقاطعة كيلدير، في الأسبوع الذي سبق ذلك. ووفقاً لصحيفة «آيرش نيوز»، توجه فريق أرماغ إلى كارتون هاوس صباح يوم الجمعة ليجد أن الملاعب قد أُعدت لكرة القدم الإنجليزية بدلاً من كرة القدم الغيلية.

وطلب الفريق إعادة ترسيم الملاعب من أجل حصة التدريب بعد الظهر، وقام في غضون ذلك بحصة جري. ومع ذلك، أبلغهم المسؤولون في الملعب أنه لا يمكنهم إعادة ترسيم الملعب. ثم اقترح فريق أرماغ إعادة ترسيم الملعب بأنفسهم، وهو طلب رفضه كارتون هاوس أيضًا. فاتخذ فريق أرماغ القرار الصعب بالتخلي عن المعسكر والعودة إلى دياره في رحلة استغرقت ساعتين.