كشفت جولة داخل معسكر حكام كأس العالم 2026 في ميامي، عن تفاصيل التدريبات اليومية والاستعانة بلاعبين لمحاكاة الأخطاء، وكواليس تحليل قرارات "الفار" المثيرة للجدل.
يسافرون دون ملابسهم الرسمية ويريدون الأخطاء وليس الأهداف.. كواليس معسكر حكام مونديال 2026
كواليس معسكر حكام المونديال في ميامي
خلف الأضواء الساطعة لكأس العالم 2026، يعيش الحكام روتيناً صارماً في فندق فاخر بمدينة ميامي الأمريكية. ووفقاً لتقرير نشره موقع "ge" البرازيلي، يتكون "الفريق الأول" في المعسكر من 169 حكماً ومساعداً وحكم فيديو، وهو رقم كان من المفترض أن يكون 170 لولا منع سلطات الهجرة الأمريكية للحكم الصومالي عمر أرتان من الدخول.
ولتخفيف الضغط الهائل الملقى على عاتقهم، يوفر الفندق طوابق حصرية تضم صالات ترفيهية مجهزة بطاولات "تنس طاولة" وألعاب فيديو، مع السماح لهم بالتنزه بحرية على الشاطئ.
أما في أيام المباريات، فتُصدر تعليمات صارمة للحكام بالسفر في درجات "رجال الأعمال" بملابس مدنية عادية خالية من أي شعارات أو علامات تدل على هويتهم التحكيمية، وذلك كإجراء احترازي لتجنب أي مضايقات من الجماهير في المطارات.
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"نحن نريد أخطاء"
من أبرز كواليس التحضيرات الميدانية غير المعلنة، تنظيم الفيفا لبطولة مصغرة فور وصول الحكام مبكراً في 31 مايو، أُطلق عليها اسم "كأس الحكام". لضمان تنافسية هذه البطولة، دفع الفيفا جوائز مالية لفرق محلية في ميامي للعب بجدية تامة، وكان الهدف الوحيد هو إبقاء الحكام في أعلى درجات اللياقة البدنية والذهنية قبل الانطلاق الرسمي للمونديال.
وإلى جانب ذلك، يتم الاستعانة بلاعبين شبه محترفين لمحاكاة الأخطاء التكتيكية والاندفاعات داخل منطقة الجزاء في التدريبات اليومية؛ حيث تُفتعل ركلات الجزاء دون تنفيذها لضمان استمرار اللعب. وحول هذه الفلسفة التدريبية، صرح السويسري ماسيمو بوساكا، نائب رئيس لجنة الحكام في الفيفا، مازحاً: "نحن نريد أخطاء، لا أهداف"، في إشارة واضحة إلى تركيز المنظومة على دقة رصد المخالفات بدلاً من متعة تسجيل الأهداف.
من شرائط الفيديو إلى همس التسلل
بعد التدريبات، ينتقل الحكام إلى "قاعات الدراسة" لمراجعة الحالات الجدلية مع الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام. في هذه القاعات، تبرز المفارقات التكنولوجية المذهلة؛ حيث يتذكر كولينا استعداده لنهائي 2002 بطلب شرائط "VHS" لمباريات البرازيل وألمانيا لدراستها يدوياً لساعات، بينما يعتمد حكام اليوم على تقنية التسلل شبه الآلي التي تُصدر "صوتاً أنثوياً" يهمس بكلمة "Offside" (تسلل) فوراً في سماعاتهم، كما حدث في مباراة الأرجنتين والجزائر.
ورغم هذا التطور الهائل، يظل العنصر البشري عرضة للضغوط والمواقف المحرجة؛ فقد واجه الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو أزمة في المباراة الافتتاحية. فرغم إدارته المثالية وإشهاره ثلاث بطاقات حمراء صحيحة تماماً بشهادة المقيمين، واجه صعوبة بالغة في التحدث باللغة الإنجليزية عند إعلان قرار تقنية الفيديو للجماهير عبر ميكروفون الملعب، ما دفع الفيفا لعقد جلسة خاصة معه للتشديد على أهمية إجادة الإنجليزية للحكام الدوليين.
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ماذا ينتظر حكام المونديال في الأدوار الحاسمة؟
مع توالي جولات كأس العالم، من المتوقع أن يتقلص عدد أفراد "الفريق الأول" تدريجياً، حيث تشير التوقعات إلى الإبقاء على 12 طاقماً تحكيمياً فقط بدءاً من الدور ربع النهائي.
ستستمر عمليات التقييم الدقيقة لأداء الحكام وقدراتهم على استيعاب الضغوط والتعامل مع التكنولوجيا واللغة، تمهيداً لاختيار الطاقم الأنسب لإدارة المشهد الختامي. سيتم استبعاد حكام الدول المتأهلة للنهائي بالطبع، لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في ختام البطولة الكروية الأكبر تاريخياً.