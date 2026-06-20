خلف الأضواء الساطعة لكأس العالم 2026، يعيش الحكام روتيناً صارماً في فندق فاخر بمدينة ميامي الأمريكية. ووفقاً لتقرير نشره موقع "ge" البرازيلي، يتكون "الفريق الأول" في المعسكر من 169 حكماً ومساعداً وحكم فيديو، وهو رقم كان من المفترض أن يكون 170 لولا منع سلطات الهجرة الأمريكية للحكم الصومالي عمر أرتان من الدخول.

ولتخفيف الضغط الهائل الملقى على عاتقهم، يوفر الفندق طوابق حصرية تضم صالات ترفيهية مجهزة بطاولات "تنس طاولة" وألعاب فيديو، مع السماح لهم بالتنزه بحرية على الشاطئ.

أما في أيام المباريات، فتُصدر تعليمات صارمة للحكام بالسفر في درجات "رجال الأعمال" بملابس مدنية عادية خالية من أي شعارات أو علامات تدل على هويتهم التحكيمية، وذلك كإجراء احترازي لتجنب أي مضايقات من الجماهير في المطارات.