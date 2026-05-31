"ربما ينتظر هذا الفريق" .. تشافي يتوقع فريق جوارديولا القادم
الخطوة المقبلة لبيب بحسب تشافي
يعتقد تشافي أنه يعرف بالفعل ما يخبئه الفصل التالي لهذا العبقري التكتيكي. وألمح إلى أن كرة القدم على مستوى الأندية قد لا توفر بعد الآن التحديات التي يتوق إليها مدربه السابق. وفي حديثه خلال جلسة أسئلة وأجوبة نظمتها شركة هاينكن قبيل نهائي دوري أبطال أوروبا، أبدى تشافي ثقة تامة بشأن الخطوة التالية.
وأوضح تشافي: "إنه عبقري، ولا يمكنك أبدًا أن تعرف ما يدور في عقل العبقري وما سيفعله، ولكن إذا كان عليّ أن أقول شيئًا، فربما يكون في انتظار تدريب منتخب وطني، فيما يتعلق بالأندية، فقد حقق كل شيء، لذا أعتقد أن التحدي الجديد بالنسبة له سيكون تدريب منتخب وطني".
هل تنادي "الأسود الثلاثة"؟
لطالما كانت احتمالية تولي جوارديولا دفة قيادة منتخب وطني موضوعًا شائعًا للنقاش، وقد سُئل تشافي على وجه التحديد عما إذا كانت إنجلترا أو إسبانيا خيارين واقعيين. ونظراً لارتباط جوارديولا الوثيق بكرة القدم الإنجليزية وإعجابه المعلن بمجموعة المواهب المتاحة لتوماس توخيل، فإن منتخب الأسود الثلاثة يمثل خياراً مثيراً للاهتمام.
وبفضل عمله مع العديد من نجوم إنجلترا الحاليين في مانشستر سيتي، سيكون غوارديولا على دراية بالفريق بشكل لا يضاهيه سوى عدد قليل من المرشحين الخارجيين. وعندما سُئل عما إذا كان الخيار سيكون إسبانيا أو إنجلترا، أجاب تشافي: "لماذا لا؟ إسبانيا خيار صعب للغاية، لكن ربما إنجلترا".
أسطورة في عالم التدريب
لا يزال تشافي، الذي كان بمثابة القائد الميداني لجوارديولا خلال العصر الذهبي في كامب نو، يشعر بالانبهار بالمستوى التكتيكي الذي وضعه بيب. وعلى الرغم من ظهور مواهب تدريبية جديدة، لا يزال المدرب البالغ من العمر 55 عامًا هو المعيار المرجعي للتميز في العصر الحديث.
وقال تشافي: "إذا لم يكن الأفضل، فهو أحد الأفضل. إنه مهووس بالتكتيكات، وقد تعلمت الكثير منه ومن طاقمه. إنه مدرب رائع، من حيث طريقة حديثه مع اللاعبين وإقناعهم بما يجب عليهم فعله كفريق. إنه أسطورة كمدرب".
تنتهي مسيرة أسطورية
ورغم أن عقده كان من المقرر أن يستمر لمدة عام آخر، إلا أن المدرب السابق لبرشلونة رأى أن الوقت مناسب للتنحي عن منصبه، حيث يستعد إنزو ماريسكا لتولي المنصب. ومن المتوقع أن يتولى جوارديولا منصب سفير عالمي لمجموعة سيتي فوتبول، لكن تركيزه الأساسي سيكون على أخذ استراحة مستحقة.
وعلى غرار الإجازة التي أخذها بعد مغادرته برشلونة في عام 2012، يعتزم المدرب البالغ من العمر 55 عاماً قضاء وقت ممتع مع عائلته قبل التفكير في العودة إلى خط الملعب.