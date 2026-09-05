"ربما لاوتارو في مركزي" .. شنايدر يقلل من جيل إنتر الحالي

خلال حضوره فعالية نظّمها Betsson.sport في ميلانو، تحدّث لاعب وسط إنتر السابق فيسلي شنايدر عن المباريات المقبلة لأشبال كريستيان كيفو، زميله السابق في الفريق، وعن ذكرياته.

وقال الهولندي: "نابولي وريال مدريد؟ من الأفضل أن نلعب مباشرةً أمام هذين الفريقين الكبيرين، فبذلك يصبح الأمر أسهل عند الذهاب للعب في مدريد. إنهما مباراتان يجب خوضهما بنسبة 100%، صحيح أننا في بداية الموسم لكن يجب توجيه رسالة إلى الجميع، فإذا فاز إنتر غدًا وحقق نتيجة جيدة في مدريد، سيعتقد الجميع أن إنتر قد يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا وينافس على لقب الدوري".







