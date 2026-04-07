على وجه الخصوص، قيل إن الصفعة العلنية في أعقاب تعادل 2:2 مساء الأحد أمام 1. إف سي كولن قد أثارت استياء أوزون. فهناك كان ريرا قد أبقى صانع ألعابه على مقاعد البدلاء طوال زمن المباراة، ثم وجّه له توبيخًا بعد ذلك.

"هو يعرف ما الذي يجب أن يفعله بالكرة ومن دونها. إذا قدّم ذلك للفريق، لا لي أنا، فسوف يلعب"، انتقد المدرب الإسباني، الذي اتهم أوزون بذلك بشكل غير مباشر بأنه لا يتصرف بما يكفي لخدمة الفريق. "إن عدم مشاركة بعض اللاعبين يعود إلى أنه يمكن أن تكون رائعًا بالكرة، لكن من دونها لا تكون جيدًا. مع ألبرت لن تلعب عندئذ. أنا واضح جدًا في ذلك. أريد لاعبين مكتملين. يجب عليهم تنفيذ المهمتين"، قال ريرا.