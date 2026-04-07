وفقًا لمعلومات صحيفة بيلد، يلعب مدرب آينتراخت فرانكفورت دورًا أكبر في تفكير اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، الذي قد يقرر ترك النادي بالفعل خلال فترة الانتقالات المقبلة.
ربما حتى بسعرٍ مغرٍ: هل سيغادر النجم الشاب كان أوزون آينتراخت فرانكفورت بسبب المدرب ألبرت رييرا؟
على وجه الخصوص، قيل إن الصفعة العلنية في أعقاب تعادل 2:2 مساء الأحد أمام 1. إف سي كولن قد أثارت استياء أوزون. فهناك كان ريرا قد أبقى صانع ألعابه على مقاعد البدلاء طوال زمن المباراة، ثم وجّه له توبيخًا بعد ذلك.
"هو يعرف ما الذي يجب أن يفعله بالكرة ومن دونها. إذا قدّم ذلك للفريق، لا لي أنا، فسوف يلعب"، انتقد المدرب الإسباني، الذي اتهم أوزون بذلك بشكل غير مباشر بأنه لا يتصرف بما يكفي لخدمة الفريق. "إن عدم مشاركة بعض اللاعبين يعود إلى أنه يمكن أن تكون رائعًا بالكرة، لكن من دونها لا تكون جيدًا. مع ألبرت لن تلعب عندئذ. أنا واضح جدًا في ذلك. أريد لاعبين مكتملين. يجب عليهم تنفيذ المهمتين"، قال ريرا.
أصيب أوزون عدة مرات بالفعل هذا الموسم
كان مدرب فرانكفورت قد وجّه قبل أسابيع قليلة انتقادات علنية لأوزون. وبخاصة من دون الكرة، لم يكن الألماني-التركي، في نظر الإسباني، جيدًا بما يكفي: "قلت لكان: 'أنت ويونس (إبنوتاليب؛ ملاحظة المحرر) تبدوان وكأنكما من فريق آخر'. لأنهما لا يزالان لا يفهمان كيف نلعب".
وبعد بداية موسم مذهلة سجّل خلالها خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في أول خمس مباريات بالدوري الألماني، تعرّض أوزون في نوفمبر لإصابة عضلية في البداية، ثم بعد ذلك بقليل في يناير لإصابة أخرى في الفخذ أجبرته على التوقف لعدة أسابيع.
وفي نهاية مارس احتفل بعودته أمام 1. FSV ماينتس 05، عندما أشركه رييرا كبديل في الدقائق الأخيرة. وفي 22 مباراة في مختلف المسابقات، ساهم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بثمانية أهداف وخمس تمريرات حاسمة.
هل سيغادر أوزون نادي آينتراخت فرانكفورت بالفعل هذا الصيف؟
وفقًا لمعلومات بيلد، يريد أوزون بعد نهاية الموسم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيواصل اللعب لصالح إس جي إي أو سيبحث عن انتقال إلى نادٍ آخر. ويُقال إن عدة أندية دولية كبرى تراقب الوضع عن كثب، ويبدو أن هناك اهتمامًا ملموسًا من جانب ميلان.
بعد أن كانت قد طُرحت في وقتٍ سابق قيمة انتقال تبلغ 80 مليون يورو للمهاجم، يُرجّح أن يرضى فرانكفورت هذا الصيف بمبلغ أقل بكثير. ويُقال إن أوزون بات متاحًا مقابل 40 إلى 45 مليون يورو.
كان أوزون: بيانات الأداء 25/26
المسابقة
المباريات
الأهداف
التمريرات الحاسمة
الدوري الألماني
15
6
4
دوري أبطال أوروبا
5
2
0
كأس ألمانيا
2
0
1