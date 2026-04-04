"ننتظر الفيديو الوداعي لفان دايك" .. رباعية مانشستر سيتي تكتب شهادة فشل سلوت وخليفة جوارديولا تواجد بملعب الاتحاد!

في مباراة كان من المفترض أن تكون قمة، ولكنها في الحقيقة لم تكن كذلك، نجح مانشستر سيتي في عبور ليفربول بدور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025/2026.

أن تلعب ربع ساعة جيدة فقط أمام مانشستر سيتي، وتظن أنها كافية، فأنت بالتأكيد لا تعرف أي شيء عن الكرة الإنجليزية، والحديث هنا موجه إلى الهولندي أرني سلوت.

ليفربول كان في أمان، قبل أن يظهر فيرجيل فان دايك، تسبب في ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي من هجمة لنيكو أورايلي، ليسجل منها إرلينج هالاند الهدف الأول بالدقيقة 39، ثم أضاف النرويجي الثاني من ضربة رأسية.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أنطوان سيمينيو الثالث بمساعدة ريان شرقي في الدقيقة 50، ثم عاد هالاند مرة أخرى بهدف من صناعة المتألق أورايلي لتصبح النتيجة النهائية 4/0.

صلاح أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 64 قبل خروجه بالدقيقة 77، وللمفارقة كانت هذه نفس اللحظة التي دخل فيها مواطنه المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي.

لقطة مهمة وغير مهمة في نفس الوقت، ولكن بعيدًا عن ذلك، ماذا حدث في هذه الرباعية الفاضحة؟