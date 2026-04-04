رايان شيركي، ماذا كان يدور في ذهنك؟! نجم مانشستر سيتي يُجبر على الاعتذار لارتدائه قميص ليفربول على مقاعد البدلاء بعد تبادله مع هوغو إكيتيكي

خاطر شيركي بإثارة غضب مشجعي فريقه عندما تبادل القميص مع مهاجم ليفربول إكيتيكي قبل صافرة نهاية المباراة في مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت - ثم ارتدى القميص بشكل لافت للنظر أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء. وقع الحادث خلال المباراة الحاسمة التي أقيمت على ملعب «إيتيهاد»، والتي سيطر فيها «السيتي» على منافسه داخل الملعب، وفاز بنتيجة 4-0 ليضمن مكانه في الدور نصف النهائي.

تم استبدال شيركي وإكيتيكي، اللذين يلعبان معاً في المنتخب الفرنسي، في غضون دقائق قليلة من بعضهما البعض خلال الشوط الثاني. وبدا أنهما غير مدركين للانطباع الذي قد يتركه هذا الموقف، فاغتنما الفرصة لتبادل القمصان قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، بينما كانت المباراة لا تزال جارية. غالباً ما يُنظر إلى تبادل القمصان قبل انتهاء المباراة بعين الاستنكار، لكن شيركي ذهب أبعد من ذلك.