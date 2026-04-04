Getty Images
ترجمه
رايان شيركي، ماذا كان يدور في ذهنك؟! نجم مانشستر سيتي يُجبر على الاعتذار لارتدائه قميص ليفربول على مقاعد البدلاء بعد تبادله مع هوغو إكيتيكي
لحظة جنون في ملعب الاتحاد
خاطر شيركي بإثارة غضب مشجعي فريقه عندما تبادل القميص مع مهاجم ليفربول إكيتيكي قبل صافرة نهاية المباراة في مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت - ثم ارتدى القميص بشكل لافت للنظر أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء. وقع الحادث خلال المباراة الحاسمة التي أقيمت على ملعب «إيتيهاد»، والتي سيطر فيها «السيتي» على منافسه داخل الملعب، وفاز بنتيجة 4-0 ليضمن مكانه في الدور نصف النهائي.
تم استبدال شيركي وإكيتيكي، اللذين يلعبان معاً في المنتخب الفرنسي، في غضون دقائق قليلة من بعضهما البعض خلال الشوط الثاني. وبدا أنهما غير مدركين للانطباع الذي قد يتركه هذا الموقف، فاغتنما الفرصة لتبادل القمصان قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، بينما كانت المباراة لا تزال جارية. غالباً ما يُنظر إلى تبادل القمصان قبل انتهاء المباراة بعين الاستنكار، لكن شيركي ذهب أبعد من ذلك.
التقطت الكاميرا صورته وهو يرتدي قميص الفريق المنافس
وسرعان ما التقطت كاميرات التلفزيون مشهدًا غريبًا: حيث مد شيركي يده نحو قميص ليفربول الذي كان يرتديه إكيتيكي وارتداه بالفعل وهو جالس بين زملائه في مانشستر سيتي. وبدا المهاجم مرتاحًا في القميص الأحمر إلى أن سمع صوتًا من خارج نطاق الكاميرا، ربما كان أحد أفراد الطاقم أو زميل مصدوم. وعندما أدرك الخطأ، خلع القميص سريعًا ورفع يده في لفتة واضحة للاعتذار لمن حوله.
بينما كان شيركي يحاول إخفاء زلته، انتقلت الكاميرات إلى مقاعد البدلاء الخاصة بفريق ليفربول. هناك، شوهد إكيتيكي جالسًا بلا حراك، مرتديًا قميص تدريب أسود محايد، بعد أن كان قد أخفى قميص مانشستر سيتي الخاص بشيركي.
فليتشر يحذر من رد فعل عنيف من المشجعين
لم يمر هذا الحادث مرور الكرام على فريق التعليق، الذي سارع إلى الإشارة إلى كيفية رد فعل مشجعي «سيتي» عند رؤية أحد لاعبيهم يرتدي قميص منافس مباشر. وأشار دارين فليتشر، المعلق في قناة «TNT Sports»، إلى خطورة الموقف خلال البث المباشر، قائلاً: «سيُقابل هذا الأمر برفض شديد في أوساط عديدة».
يبقى أن نرى ما إذا كانت ستكون هناك أي تداعيات رسمية من قيادة النادي، لكن الصورة التي ظهرت كانت سيئة بالتأكيد خلال مباراة رائعة كانت بمثابة احتفال للفريق المضيف. على الرغم من الدراما التي حدثت على خط التماس، حجز مانشستر سيتي مكانه في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بأداء قاسٍ لم يترك للزوار أي فرصة للرد.
- Getty Images Sport
سجل شيركي الحافل بالأفعال المثيرة للجدل التي احتلت عناوين الصحف
تعرض ليفربول لهزيمة ساحقة بنتيجة 4-0 بفضل ثلاثية إرلينغ هالاند وهدف أنطوان سيمينيو، الذي ساعده شيركي بنفسه. حتى محمد صلاح لم يستطع إيجاد طريق للعودة للريدز، حيث تصدى جيمس ترافورد لركلة الجزاء التي سددها. ومع ذلك، فإن تبادل شيركي للقمصان ليس سوى أحدث حلقة في سلسلة من اللحظات التي لفت فيها الفرنسي الأنظار بسلوكه الغريب.
كما تصدر شيركي عناوين الصحف قبل فترة التوقف الدولية خلال فوز مانشستر سيتي 2-0 على أرسنال في نهائي كأس كاراباو في ويمبلي. خلال تلك المباراة، استعرض شيركي مهاراته باللعب بالكرة في منتصف المباراة، ثم غمز للجماهير وهو على الأرض بعد تعرضه لعرقلة من بن وايت. ورغم أن موهبته لا يمكن إنكارها، إلا أن ميله إلى الاستعراض يظل يضعه في دائرة الضوء لأسباب تتجاوز قدراته الفنية.