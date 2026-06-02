علي رفعت

راؤول ورودري وهالاند.. ريكيلمي يحاصر بيريز ويكشف عن لاعب "سوبر" هذا الأسبوع!

ريال مدريد
الدوري الإسباني

هل يفي بالوعود؟!

اشتعلت معركة سباق رئاسة ريال مدريد بشكل غير مسبوق، وتحولت الأجواء الانتخابية داخل أسوار النادي الملكي إلى حرب تصريحات نارية وتكسير عظام، بعد خروج المرشح الشاب والمنافس الأبرز إنريكي ريكيلمي ليفجر مجموعة من المفاجآت المدوية التي هددت عرش الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز.

وفي مقابلة حصرية ومطولة مع إذاعة "إل لارجيرو" التابعة لشبكة "كادينا سير" الإسبانية، كشف ريكيلمي عن ملامح مشروعه الرياضي الجديد الذي يهدف من خلاله إلى الإطاحة ببيريز في الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل، مستعينًا بأوراق انتخابية ثقيلة الوزن قادرة على تغيير موازين القوى وصناعة زلزال في سوق الانتقالات العالمية.


  • عودة الابن الضال.. راؤول جونزاليس مديرًا رياضيًا


    استهل ريكيلمي هجومه الانتخابي بالإعلان رسميًا عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع أسطورة النادي وهدافه التاريخي السابق راؤول جونزاليس ليتولى منصب المدير الرياضي للفريق في حال فوزه بالرئاسة.

    وأكد المرشح الرئاسي أن راؤول هو الشخص المثالي لإعادة الهوية والروح التي غابت عن المكاتب الإدارية للنادي، مشددًا على ضرورة استعادة "الحمض النووي" والامتياز المدريدي ونقله إلى الأجيال الجديدة، واصفًا الصفقة بأنها الضمانة الأكبر لمستقبل النادي.


  • قنبلة رودري ومغازلة بيمينتا لضم هالاند


    ولم يتوقف إعصار ريكيلمي عند الجانب الإداري، بل امتد ليفجر مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بنجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي والمتوج بالكرة الذهبية رودري.

    وأوضح ريكيلمي أنه تواصل شخصيًا مع وكيل أعمال اللاعب الإسباني لبحث إمكانية نقله إلى العاصمة مدريد، معربًا عن أسفه الشديد لخلو قائمة المنتخب الإسباني المشارك في نهائيات كأس العالم من أي لاعب يمثل ريال مدريد، وهو الأمر الذي يرى أنه لا يليق بكبرياء المرينجي.

    وفي السياق ذاته، أكدت التقارير المقربة من حملة ريكيلمي أن طموحات الرجل تتجاوز خط الوسط، حيث دخلت الحملة في قنوات اتصال مباشرة مع الوكيلة الشهيرة رافائيلا بيمينتا، لبحث إمكانية تفعيل الشرط الجزائي الخاص بالنجم النرويجي إيرلينج هالاند وضمه ليكون قائد الهجوم الجديد، مستغلًا رغبة الهداف الشاب في خوض تجربة جديدة خارج البريمييرليج.


  • الإعلان عن صفقة أجنبية غامضة والمدرب الجديد


    وزاد ريكيلمي منسوب الإثارة والترقب بين أعضاء وجماهير ريال مدريد بتأكيده على إنهاء الاتفاق مع لاعب أجنبي بمواصفات عالمية، واصفًا إياه باللاعب "السوبر" الذي يحتاجه المشروع بشدة في المدى القصير والطويل، مشيرًا إلى أنه سيعلن عن الهوية الكاملة لهذا النجم بشكل رسمي يوم الأربعاء، لتكون بمثابة الضربة القاضية لمنافسه.

    أما على مقاعد البدلاء، فقد حسم المرشح الشاب الجدل مؤكدًا توقيعه مع المدير الفني الجديد الذي سيقود حقبة ما بعد الموسم الصفري الكارثي الذي عاشه الفريق، ورغم رفضه تأكيد أو نفي الأنباء التي تربطه بالمدرب ميكيل أرتيتا، إلا أنه أغلق الباب تمامًا أمام عودة البرتغالي جوزيه مورينيو، معتبرًا أن أسلوب البرتغالي لا يناسب متطلبات المرحلة الحالية لريال مدريد، التي تحتاج إلى نتائج فورية ومشروع مستدام في آن واحد.


  • ثورة الـ 50% لحماية النادي من الخصخصة

    واختتم ريكيلمي حديثه بهجوم حاد على سياسات فلورنتينو بيريز، متهماً إياه بمحاولة تحويل النادي إلى شركة خاصة وبيع مقدراته، مؤكدًا أن هدفه الأول من الترشح هو حماية هوية النادي وضمان بقائه ملكًا لأعضائه، ولإثبات جديته، أعلن عن حزمة تسهيلات تاريخية تشمل تخفيض رسوم العضوية والاشتراكات بنسبة 50% إلى حين استعادة الفريق للقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تنظيم قرعة لتوزيع 10 آلاف تذكرة موسمية على الجماهير، ليرمي الكرة بالكامل في ملعب الـ 100 ألف عضو الذين سيحددون مصير النادي يوم الأحد المقبل.