رانوكيا: "رفضت عرض يوفنتوس حباً في إنتر، وباستوني لم يقتل أحداً"

يكشف أندريا رانوكيا عن كواليس سوق الانتقالات. صرح المدافع السابق لإنتر في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديل سبورت»: «كان أنطونيو كونتي في يوفنتوس يرغب في إعادة تشكيل الثنائي الدفاعي معي وبونوتشي، لكنني رفضت عرض البيانكونيري لأنني كنت قد كونت رابطة خاصة مع إنتر. بقيت في ميلانو ومررت بفترة صعبة، لكنني نسيت عملياً قصة إيكاردي. لم يثقل عليّ موضوع شارة القيادة أبداً، ففي تلك الأوقات كان هناك الكثير من الفوضى بحيث لم يكن بإمكانك التركيز على هذه الجوانب. كنا نعيش مرحلة ثورة كاملة: كنا نغير المدرب، ثم الرئيس، ثم النادي، ولم يكن من السهل تقديم أداء جيد في سياق كهذا".

"مررت بمرحلة إحياء في صفوف النيرازوري من خلال الإعارة إلى هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أخرجتني من دوامة كرة القدم الإيطالية في وقت كان الأمر فيه مثيراً للغضب حقاً. عدت متجدداً، لكن خلال معسكر التحضير للموسم، أهانني أحد المشجعين من المدرجات. دافع سباليتي عني ومنذ ذلك الحين بدأت قصة أخرى، استعدت الثقة ثم فزت بالدوري مع كونتي. انتظرت ذلك لأكثر من عقد من الزمن، وكان الفوز به أمرًا لا يصدق وملأني بالفخر".