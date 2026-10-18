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محمود خالد

"بـ120 نقطة في كأس العالم": بين الدوسري والبريكان .. السبب وراء استبعاد نجم إيران من أجل بيرانفاند في جائزة آسيا!

رامين رضائيان
علي رضا بيرانفاند
سالم الدوسري
فراس البريكان

الجدل يتواصل حول معايير الترشيح لجائزة أفضل لاعب في آسيا..

لا تزال التساؤلات تراود أذهان الجماهير بشأن آلية ترشيح الثلاثي سالم الدوسري وفراس البريكان وعلي رضا بيرانفاند، على جائزة أفضل لاعب في آسيا، لعام 2026، خاصة مع الجدل الدائر بشأن استبعاد أسماء على غرار عبد الإله العمري، مدافع النصر.

أبرز الأسماء التي أثار استبعادها جدلًا، هو نجم المنتخب الإيراني رامين رضائيان، خاصة مع ترشيح مواطنه علي رضا بيرانفاند، حارس تراكتور، لجائزة الأفضل في آسيا، خاصة وأنه بحسب معايير سابقة، يتم منح 60 نقطة، للحاصلين على جائزة أفضل لاعب في مباراة بكأس العالم.

معدل الـ60 نقطة، لم يدخل في آلية ترشيح الدوسري والبريكان لجائزة أفضل لاعب في آسيا، خاصة وأن المنتخب السعودي لم ينل جائزة أفضل لاعب في أي من مبارياته بكأس العالم، حيث حصل فيديريكو فالفيردي، عليها، في مباراة أوروجواي، وميكيل أويارزابال في لقاء إسبانيا، وديروي دوراتي في مواجهة كاب فيردي.

  • لماذا ترشح بيرانفاند وتم استبعاد رامين؟

    وبالنظر إلى حالة الثنائي الإيراني، مع العلم أن بيرانفاند حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة بلجيكا بكأس العالم، بينما نالها رامين رضائيان في مباراتي نيوزيلندا ومصر، فقد تساءل الإعلامي فلاح القحطاني، حول سبب أفضلية الحارس في سباق الجائزة الآسيوية، وما إذا كانت تلك النقاط تدخل ضمن معايير الترشح من الأساس.

    وبدوره، علّق الإعلامي بدر بالعبيد، المختصّ بالشأن الآسيوي، بقوله "وفق المعايير والأرقام المذكورة، فإن تقدم رامين في نقاط جوائز المونديال، لا يثبت تفوقه في إجمالي التقييم، إذ تختلف أوزان المسابقات، حسب الأهمية، مثلًا نهائيات كأس العالم غير التصفيات، والنخبة غير دوري الأبطال 2 وهكذا… كما أن الاتحادات الوطنية معنية بالرفع وترشيح من تراه الأوفر حظًا، وفقًا لطلب الاتحاد القاري ومعايير الجائزة، مع صلاحية الآسيوي في إضافة الأسماء التي تستحق بحال لو أغفلت".

    ووجه بالعبيد رسالة أخرى، معلقًا "جائزة أفضل لاعب آسيوي حققها 6 سعوديين 7 مرات ولكن هذه النسخة الكل يتهم معاييرها!؟

    أود ان اقول إن ضاقت صدوركم بسالم فما ذنب فراس؟ لا تسقطوا كل المرشحين السعوديين حتى تنتصروا لألوانكم؟! ولا يبلغ بكم التعصب بإلغاء الجائزة حتى لا تمر الفرحة من أمام النادي الخطأ!".

  • جدل استبعاد العمري

    وبحسب تلك المعايير، فإن الاتحاد الآسيوي، منح أفضلية للاعبين المشاركين في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، الأمر الذي رجّح كفة الدوسري والبريكان، عن عبد الإله العمري، الذي قدم واحدًا من أفضل مواسمه مع النصر، من حيث الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، والفوز بلقب دوري روشن السعودي، فضلًا عن تسجيل هدف الأخضر الوحيد في كأس العالم، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لترشيحه من قِبل الاتحاد المحلي، على جائزة الأفضل في آسيا، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضات كبيرة من قِبل مشجعي العالمي.

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  • الترشيحات بين البريكان وبيرانفاند

    وبين ردود أفعال الإعلاميين ونجوم الأخضر السابقين، جاءت معظم الترشيحات لتصبّ في صالح فراس البريكان، بأفضلية تسجيل هدف الحسم في النهائي، وقيادة الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، مع المشاركة في كأس العالم 2026.

    وكان ناصر الشمراني، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، الذي حصد الجائزة عام 2014، قد أثار جدلًا آخر، بقوله إن المعايير حول الفائز، ستحدد في آخر اجتماع للجنة تضم الخبراء الفنيين، قبل الحفل بيوم واحد، في إشارة إلى أن حساب النقاط لن يؤثر بدوره على هوية الفائز بالجائزة.

    في المقابل، كشف الإعلامي بدر الصقري، عن مخاوفه بشأن حصول علي رضا بيرانفاند على الجائزة أمام الثنائي السعودي، بقوله "الاتحاد الآسيوي غير مريح، هذا عطفًا على شواهد وأحداث سابقة، لأن هناك قوى مؤثرة داخلية تتحكم في عملية اتخاذ القرار، وذلك ما بين أعضاء الجمعية العمومية وكذلك بعض اللجان والأسماء الشهيرة".

    وأضاف:"الجائزة التي حصل عليها حمد المنتشري في عام 2005، سامي الجابر كان الفائز بها في الليلة التي سبقت الإعلان، بعدها انقلبت الطاولة بتفاصيل بسيطة جدًا داخل الاتحاد الآسيوي".

    وتابع:"حتى المغرب الجائزة كانت ذاهبة إلى سامي الجابر، قبل أن تتدخل شخصية أعرفها جيدًا، من أجل منحها لحمد المنتشري، وهو نجم كبير واسم لامع أيضًا لا يمكن التقليل منه".

    وفي سياق متصل، تطرق الصقري إلى جائزة 2006، والتي يؤمن بأن النجم السعودي محمد الشلهوب كان الأحق بها، في الوقت الذي ذهبت فيه إلى اللاعب القطري خلفان إبراهيم خلفان.

    وواصل حديثه:"محمد الشلهوب كان مكتسحًا بشكل كبير، قبل أن تذهب الجائزة لشخص آخر، وبخبرتي لمدة 20 سنة في التعامل مع الاتحاد الآسيوي، أؤمن جيدًا بأن هناك قوى تتحكم في الأمور، مما قد يجعل الجائزة تذهب للحارس الإيراني رضا بيرانفاند".

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  • موعد الحفل النهائي

    وتتجه الأنظار إلى العاصمة التايلاندية بانكوك بالتاسع عشر من الشهر المقبل، التي تستضيف حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2026، في ظل منافسة سعودية لافتة على جائزة أفضل لاعب في القارة، بعدما دخل الثنائي سالم الدوسري وفراس البريكان سباقًا قويًا إلى جانب الإيراني علي رضا بيرانفاند، وسط طموحات بتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم السعودية.

    وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القائمة النهائية للمرشحين لجوائزه السنوية، على أن يقام الحفل يوم 19 نوفمبر المقبل، لتبدأ مرحلة الترقب بشأن هوية الفائزين بمختلف الجوائز الفردية، وفي مقدمتها جائزة أفضل لاعب في آسيا وأيضًا خارج القارة بوجود منافسة بين الثلاثي لي كانج إن لاعب أتلتيكو مدريد وأياسي أويدا نجم ليل الفرنسي وهوانج إن بيوم لاعب بورتو البرتغالي.