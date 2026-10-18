"بـ120 نقطة في كأس العالم": بين الدوسري والبريكان .. السبب وراء استبعاد نجم إيران من أجل بيرانفاند في جائزة آسيا!

لا تزال التساؤلات تراود أذهان الجماهير بشأن آلية ترشيح الثلاثي سالم الدوسري وفراس البريكان وعلي رضا بيرانفاند، على جائزة أفضل لاعب في آسيا، لعام 2026، خاصة مع الجدل الدائر بشأن استبعاد أسماء على غرار عبد الإله العمري، مدافع النصر.
أبرز الأسماء التي أثار استبعادها جدلًا، هو نجم المنتخب الإيراني رامين رضائيان، خاصة مع ترشيح مواطنه علي رضا بيرانفاند، حارس تراكتور، لجائزة الأفضل في آسيا، خاصة وأنه بحسب معايير سابقة، يتم منح 60 نقطة، للحاصلين على جائزة أفضل لاعب في مباراة بكأس العالم.
معدل الـ60 نقطة، لم يدخل في آلية ترشيح الدوسري والبريكان لجائزة أفضل لاعب في آسيا، خاصة وأن المنتخب السعودي لم ينل جائزة أفضل لاعب في أي من مبارياته بكأس العالم، حيث حصل فيديريكو فالفيردي، عليها، في مباراة أوروجواي، وميكيل أويارزابال في لقاء إسبانيا، وديروي دوراتي في مواجهة كاب فيردي.