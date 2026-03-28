رافي냐 سيغيب عن مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، بعد أن أكد النادي الإسباني تعرضه لإصابة خطيرة في أوتار الركبة

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا أكد فيه أن اللاعب البرازيلي سيبدأ الآن برنامجًا تأهيليًا. وستؤدي مدة التعافي التي تبلغ خمسة أسابيع إلى استبعاده من مباراة الذهاب ضد أتلتيكو في 8 أبريل، وكذلك من مباراة الإياب في 14 أبريل.

وجاء في بيان النادي: "يعاني رافينها من إصابة في أوتار الركبة اليمنى، كما أكدته الفحوصات الطبية التي أجراها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) عقب الشعور بالألم الذي عانى منه خلال مباراة البرازيل وفرنسا في بوسطن يوم الخميس".

"سيعود اللاعب إلى برشلونة لبدء العلاج المناسب. وتقدر مدة التعافي بخمسة أسابيع. وقد اضطر إلى مغادرة الملعب في الشوط الأول من مباراة ودية انتهت بهزيمة منتخب أمريكا الجنوبية بنتيجة 2-1. وهو لاعب أساسي في منتخب بلاده، كما أنه لا يقل أهمية عن ذلك في نادي برشلونة. وقد خاض هذا الموسم ما مجموعه 31 مباراة وسجل 19 هدفاً، مما يجعله ثاني أفضل هداف للنادي في الموسم الحالي."