رافي냐 سيغيب عن مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، بعد أن أكد النادي الإسباني تعرضه لإصابة خطيرة في أوتار الركبة
نكسة كبيرة للبلوغرانا
دخلت الخطط التكتيكية للمدرب هانسي فليك في حالة من الفوضى بعد أن أكد نادي برشلونة أن رافينها سيغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع على الأقل. وكان نجم ليدز يونايتد السابق حجر الزاوية في نظام المدرب الألماني هذا الموسم، حيث سجل 19 هدفاً وصنع ثماني تمريرات حاسمة في 31 مباراة في جميع المسابقات.
تعرض اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا للإصابة خلال فترة التوقف الدولية، مما أجبره على الانسحاب من تشكيلة المنتخب البرازيلي. وبعد إجراء الفحوصات الطبية عند عودته إلى كاتالونيا، تم الآن تأكيد أسوأ السيناريوهات.
تأكيد طول فترة التعافي
أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا أكد فيه أن اللاعب البرازيلي سيبدأ الآن برنامجًا تأهيليًا. وستؤدي مدة التعافي التي تبلغ خمسة أسابيع إلى استبعاده من مباراة الذهاب ضد أتلتيكو في 8 أبريل، وكذلك من مباراة الإياب في 14 أبريل.
وجاء في بيان النادي: "يعاني رافينها من إصابة في أوتار الركبة اليمنى، كما أكدته الفحوصات الطبية التي أجراها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) عقب الشعور بالألم الذي عانى منه خلال مباراة البرازيل وفرنسا في بوسطن يوم الخميس".
"سيعود اللاعب إلى برشلونة لبدء العلاج المناسب. وتقدر مدة التعافي بخمسة أسابيع. وقد اضطر إلى مغادرة الملعب في الشوط الأول من مباراة ودية انتهت بهزيمة منتخب أمريكا الجنوبية بنتيجة 2-1. وهو لاعب أساسي في منتخب بلاده، كما أنه لا يقل أهمية عن ذلك في نادي برشلونة. وقد خاض هذا الموسم ما مجموعه 31 مباراة وسجل 19 هدفاً، مما يجعله ثاني أفضل هداف للنادي في الموسم الحالي."
مأساة تحل أثناء المشاركة في مهمة دولية
وقد وقعت الإصابة خلال المباراة الودية التي خسرها المنتخب البرازيلي بنتيجة 2-1 أمام فرنسا يوم الخميس. وعلى الرغم من البداية الجيدة للمباراة، اضطر رافينها إلى الخروج في نهاية الشوط الأول، مما ترك المشجعين والطاقم الفني في حالة قلق شديد بشأن لياقته البدنية. ووصف كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، هذا التغيير في الشوط الأول في البداية بأنه إجراء احترازي، لكن الفحوصات الطبية اللاحقة كشفت عن مشكلة أكثر خطورة.
وأوضح أنشيلوتي الموقف للصحافة قائلاً: "أعتقد أن رافينها لعب بشكل جيد جداً. عانى من بعض الألم العضلي في نهاية الشوط الأول واضطررنا إلى استبداله، لكنه حصل على العديد من الفرص وكان تحركه بدون الكرة جيداً للغاية. وفيني يحاول دائماً؛ فهو دائماً ما يصنع الفارق. لا يمكن للمهاجم أن يسجل دائماً، لكن العمل الذي قام به كلاهما كان جيداً".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وبعيدًا عن الساحة الأوروبية، سيكون غياب رافينها ملموسًا في الدوري الإسباني، حيث يتصدر برشلونة حاليًا الترتيب بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد. ويخوض فريق فليك مباراتين متتاليتين ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بعد فترة التوقف الدولية. وفي الوقت نفسه، سيواصل رافينها تعافيه، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب في أوائل مايو.