رافينيا بين "المأساة الثالثة وسيناريو الهروب".. كارلو أنشيلوتي ليس المتهم الوحيد وحمزة عبدالكريم يطمئن برشلونة!

عندما تبدأ فترات التوقف الدولي، ويتجه اللاعبون الكبار إلى منتخبات بلادهم؛ يضع المديرون الفنيون في مختلف الأندية العالمية أيديهم على قلوبهم، خوفًا من الإصابات.

وربما أكثر مدرب يشعر بـ"الرعب" من المباريات الدولية للمنتخبات؛ هو الألماني المخضرم هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة.

رعب فليك من المباريات الدولية أصبح مرتبطًا باسم لاعب واحد بعينه دون غيره؛ والحديث هُنا عن البرازيلي رافينيا دياز، مهاجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

رافينيا يعود مصابًا إلى برشلونة، في كل مرة يذهب فيها إلى منتخب البرازيل الأول لكرة القدم؛ ليضع العملاق الكتالوني ومدربه الألماني المخضرم، في ورطة حقيقية.

آخر الإصابات التي تعرض لها النجم البرازيلي مع منتخب بلاده الأول؛ كانت في مواجهة أستراليا "الودية"، اليوم الثلاثاء.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد إصابة رافينيا الجديدة مع منتخب البرازيل..