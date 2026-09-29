رافينيا بين "المأساة الثالثة وسيناريو الهروب".. كارلو أنشيلوتي ليس المتهم الوحيد وحمزة عبدالكريم يطمئن برشلونة!

كما ذكرنا.. تعرض النجم رافينيا دياز، مهاجم العملاق الكتالوني برشلونة، لإصابة جديدة مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم؛ وهذه المرة في المباراة "الودية" ضد أستراليا، اليوم الثلاثاء.
واكتفى الاتحاد البرازيلي بالتأكيد على أن رافينيا شعر بمشاكل في "الفخذ الأيمن" ضد أستراليا؛ ليقوم المدير الفني الإيطالي للمنتخب الوطني كارلو أنشيلوتي، باستبداله في استراحة ما بين الشوطين.
ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن؛ لم تظهر أي أنباء جديدة عن حالة رافينيا البالغ من العمر 29 سنة، لا من برشلونة أو البرازيل.
ولذا.. نحن أصبحنا أمام مشهدين بخصوص هذا النجم البرازيلي المتألق؛ وهما:
* أولًا: إصابة حقيقية "قوية أو بسيطة"
تاريخ رافينيا مليء بالإصابات العضلية، خاصة في الفخذ الأيمن؛ لذا فعلى الأرجح.. هو يُعاني من إصابة حقيقية بالفعل في الوقت الحالي.
ومدة غياب رافينيا بسبب هذه الإصابة؛ حسب ما ذكره أخصائي العلاج الطبيعي عبدالعزيز التويجري، قد تكون كالتالي:
- الأفضل.. من 3 أيام إلى أسبوعين؛ إذا كانت الإصابة مجرد شد أو انزعاجات بسيطة.
- الأسوأ.. من 4 أسابيع إلى شهرين؛ إذا كانت الإصابة عبارة عن تمزق عضلي.
* ثانيًا: هروب من رحلة الهند "الشاقة"
المشهد الثاني، وإن كان مستبعدًا نظرًا لشخصية رافينيا دياز؛ يتمثّل في الاتفاق مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، على استبعاده من رحلة الهند الشاقة.
وجدول منتخب البرازيل 3 مباريات "ودية"، خلال فترة التوقف الدولي الحالية؛ وهي:
- المباراة الأولى: ضد أستراليا في تاونسفيل.
- المباراة الثانية: ضد أستراليا في بريزبن.
- المباراة الثالثة: ضد الهند في كولكاتا.
وأحيانًا.. بعض اللاعبين يتوصلون إلى تفاهم مع منتخباتهم، من أجل تقليل الضغط البدني عليهم؛ وحتى لا يحدث أي جدل يتم ذلك من خلال بيانات رسمية، تؤكد معاناتهم من إصابات أو انزعاجات عضلية.
ونعيد ونكرر أن هذا الأمر لا يُمثّل شخصية رافينيا؛ لكن لا ننسى أن اللاعب شارك 90 دقيقة في المباراة الأولى ضد أستراليا، ثم 45 دقيقة في اللقاء الثاني، بينما هُناك رحلة شاقة أخرى للبرازيليين إلى الهند.