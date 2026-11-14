رافينيا وفينيسيوس مع البرازيل ضد اليابان | أنشيلوتي يسعد برشلونة وريال مدريد .. ويحرج السامبا بالوافدين الجدد!

ضد اليابان، أعطى أنشيلوتي الفرصة لمجموعة من الوجوه الجديدة للحصول على الفرصة كعادته في الوديات ما بعد كأس العالم، والدور هذه المرة أتى على الرباعي موريسكو في حراسة المرمى، كارلوس أجوستو الظهير الأيسر، كونيا جاير بقلب الدفاع، وأندي في الوسط.
وفي الشوط الثاني شارك ثنائي شاختار دونتسك المتألق في دوري الأبطال مارلون وأليسون، وكذلك جوناثان جيسوس، مدافع كروزيرو، ثلاثي تحسن الأداء كثيرًا بدخولهم.
الحارس الشاب لكوريتيبا ظهر مهزوزًا في لقطة هدفي اليابان بعدم التحرك أو المحاولة بشكل إيجابي أو إغلاق الزاوية بشكل سليم، ولم يلعب دور الليبرو أمام كرات الفريق الآسيوي المستمرة خلف دفاعه، ما يؤكد أن مكانة أليسون بيكر بين الخشبات الثلاثة للسيليساو محفوظة.
في الظهير الأيسر، عاد أجوستو بعد استبعاده في كأس العالم، ورغم بداية الموسم المميزة في إنتر، ولكن ظهر اللاعب مهزوزًا دفاعيًا ودون مساهمة هجومية في ظل استحواذ فينيسيوس على الجبهة اليسرى، أداء قد يؤكد صحة نظر أنشيلوتي بتجاهله.
قلب دفاع نوتنجهام فورست جاير عانى كثيرًا مع كرات اليابان خلفه، وكان سببًا في هدفي اليابان بالشوط الأول بعدم تعامله مع نفس اللعبة مرتين، وظهر عدم التفاهم واضحًا مع جابرييل في أكثر من مناسبة، والنتيجة كونه ضمن الحزمة الأولى من التغييرات.
أندري لاعب كورينثيانز هو نجم آخر من الدوري البرازيلي يبدع مع ناديه ولكن عندما يحظى بالفرصة الدولية يظهر دون المستوى، وكأن ضغوطات حمل القميص الأصفر تكون كبيرة، وكان من أوائل المغادرين في الشوط الثاني.