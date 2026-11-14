رافينيا وفينيسيوس مع البرازيل ضد اليابان | أنشيلوتي يسعد برشلونة وريال مدريد .. ويحرج السامبا بالوافدين الجدد!

شارك رافينيا اليوم ضد اليابان في مركز رأس الحربة كما يلعب في برشلونة الموسم الجاري، اعتراف ضمني من أنشيلوتي بأحقية اللاعب في قيادة هجوم البرازيل، خصوصًا في ظل عدم إقناع كل الحلول الأخرى المتوفرة حاليًا من مهاجمين برازيليين على الساحة، سواء محليًا أو في أوروبا وحول العالم.

رافينيا كان أفضل لاعبي البرازيل وأكثرهم تحركًا وصناعة للخطر، وكاد يهز الشباك في أكثر من مناسبة لولا زيون سوزوكي حارس اليابان، وأخطرها من ركلة ركنية مباشرة، ولكن تبقى مشكلة اللاعب، وباعترافه الشخصي، هي عدم تقسيم مجهوده على المباراة، رافينيا يقدم مائة بالمائة في أي لقاء، ودي كان أو رسمي، مع برشلونة أو البرازيل.

يعاب على رافينيا العصبية الزائدة في لقاء ودي، اعتراضات مبالغ فيها على هدف اليابان وفي مطالبته بركلة الجزاء، ثم ركل زجاجة مياه نحو لاعب اليابان في الشوط الثاني بسبب إبعاد الكرة لمنع تنفيذ رمية تماس، وتوجيه كلمات حادة للحكم الرابع لحظة خروجه، والختام بطرده في لقطة الهدف الثالث القاتل لليابان من على دكة البدلاء للاحتجاج.

قائد البرازيل الجديد خرج مع الدقيقة سبعين ليدخل إندريك، ليكسر أنشيلوتي عادته بإبقاء لاعب برشلونة في الملعب لكامل المباراة، تغيير سيترك أثرًا سعيدًا في أروقة النادي الكتالوني الذي أبدى امتعاضه عن طريق مدربه هانسي فليك ومسؤوليه في أكثر من مناسبة من دقائق لعب نجمهم مع منتخب بلاده، ويبدو أن أنشيلوتي استمع أخيرًا.

البطاقة الحمراء المجانية لرافينيا قد تغضب أنشيلوتي ورافينيا نفسه، ولكن ستسعد برشلونة كثيرًا لأنها ستعني إيقاف اللاعب في الودية المقبلة ضد سنغفورة وعودته مبكرًا لكتالونيا!