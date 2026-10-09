خاص | "ليس من أفضل 3 لاعبين في العالم" .. نجم البرازيل السابق يؤيد تهميش رافينيا بالكرة الذهبية

قال هانزي فليك مدرب برشلونة عن استبعاد رافينيا المفاجئ من قائمة الكرة الذهبية: "إنه أفضل من أن لا يكون ضمن تلك القائمة، لكننا لا نستطيع تغيير ذلك، إنه في مستوى آخر، إنه لا يُصدّق".
وأضاف المدير الرياضي ديكو: "في رأيي، إنها فضيحة أن لا يكون بيدري ورافينيا ضمن قائمة أفضل 30 لاعبًا في الكرة الذهبية. إنهما يستحقان التواجد هناك بكل تأكيد".
وبعد مشاهدته رافينيا يحصل على كرة المباراة إثر أداء ملهم ضد فريقه على ملعب رامون سانتشيز بيزخوان، قال لويس جارسيا مدرب إشبيلية للصحفيين: "إنها مزحة أن لا يكون حتى مرشحًا للكرة الذهبية. إنه صانع الفوز، لهذا السبب لا أؤمن بهذه الجوائز. إنه يفعل كل شيء".
ويعد كيكي سيتين المدرب السابق لبرشلونة واحدًا آخر ممن يعتقدون أن رافينيا يجب أن ينافس على الجائزة الأولى، ناهيك عن التواجد في قائمة الكرة الذهبية. وقال: "لا داعي للإفراط في التفكير في الأمر. كنت سأمنحها لرافينيا الآن.
"أنا متأكد تمامًا من ذلك. لأنه أفضل لاعب. وهو ليس الأكثر فعالية والأكثر مشاركة فحسب، بل هو أيضًا الأكثر ركضًا والأكثر اجتهادًا والأكثر مساعدة لفريقه. إنه لاعب كرة قدم متكامل تمامًا".