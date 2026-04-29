أحمد فرهود

صدمة الصيف: رافينيا، قلب برشلونة واكتشاف تشافي.. استراتيجية هانزي فليك "ستبكي" عشاق البلوجرانا كثيرًا

"عامان بدون طلبات".. هكذا كانت رحلة المدير الفني الألماني هانزي فليك، مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ بعد توليه قيادة الفريق الأول لكرة القدم، صيف 2024.

فليك وافق على تدريب برشلونة، بكل ظروفه الاقتصادية السيئة؛ حيث لم يشتكِ من نقص قائمة الفريق الأول، أو عدم القدرة على حسم صفقاتٍ كبيرة.

واتبع المدير الفني الألماني استراتيجيتين مع العملاق الكتالوني، خلال العامين الماضيين؛ وهما: "تطوير أداء اللاعبين الحاليين، وتغيير مراكز بعض الأسماء عند الحاجة".

لكن.. يبدو أن فليك لن يستمر على هذا الأمر كثيرًا؛ وفقًا لما كشف عنه الصحفي الرياضي لويس كاراسكو، المُقرب من رئيس برشلونة جوان لابورتا.

كاراسكو مدير الحملة الانتخابية للابورتا في 2021، قال في تصريحات مع "خيخانتس": "من أجل تنفيذ طلبات فليك الصيفية، وتحقيق استراتيجيته في الموسم الجديد؛ سيتم الاستغناء عن لاعب، (سيبكي) جمهور برشلونة كثيرًا عليه".

ورفض كاراسكو كشف هوية هذا اللاعب الآن؛ ولكنه أكد أن الأمر أصبح ضرورة مُلحة، من أجل بناء فريق قوي قادر على المنافسة الأوروبية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ هوية اللاعب الذي قد يرحل عن برشلونة في الصيف القادم، و"سيبكي" عليه الجمهور كثيرًا - كما قال لويس كاراسكو -..

    أسماء مرشحة للرحيل "لن يبكي عليها جمهور برشلونة"!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أننا تحدثنا خلال تقارير سابقة، عن الأسماء التي قد ترحل عن العملاق الكتالوني برشلونة، من أجل الاستفادة من بيعها ماليًا، أو توفير مساحة في "اللعب المالي النظيف"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قلب الدفاع الأوروجوياني رونالدو أراوخو.

    * ثانيًا: الظهير الأيمن وقلب الدفاع الفرنسي جول كوندي.

    * ثالثًا: الظهير الأيسر الإسباني أليخاندرو بالدي.

    * رابعًا: متوسط الميدان الإسباني مارك كاسادو.

    * خامسًا: المهاجم والجناح الإسباني فيران توريس.

    * سادسًا: قلب الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

    وينضم إلى هذا السداسي بالطبع؛ كل من الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن والجناح الإسباني أنسو فاتي، المُعارين حاليًا إلى جيرونا وموناكو تواليًا.

    ولكننا يجب أن نتساءل: "هل سيبكي جمهور برشلونة على هذه الأسماء حال الرحيل في الصيف القادم؟!".

    الإجابة على هذا السؤال، ستكون بالتأكيد هي "لا"؛ فعمظم هؤلاء اللاعبين إما عناصر احتياطية، أو يتعرضون لانتقادات عنيفة من الجماهير.

    وبالتالي.. من المؤكد أن هذه الأسماء، ليست المقصودة من تصريحات الصحفي الرياضي لويس كاراسكو، المُقرب من رئيس برشلونة جوان لابورتا؛ والذي أعلن أن النادي سيستغنى عن لاعب في الميركاتو الصيفي القادم، "سيبكي" الجمهور عليه كثيرًا.

    3 نجوم "غير قابلين للمس" في نادي برشلونة

    والآن.. لنركز على الأسماء التي تحظى بحب جماهير العملاق الكتالوني برشلونة؛ والتي سيكون رحيل أي منها في الصيف القادم، بمثابة "الصدمة المدوية" لعشاق هذا الكيان الرياضي الكبير.

    هذه الأسماء البرشلونية التي نقصدها، والتي تحظى بحب الجماهير كثيرًا؛ هي:

    * أولًا: قلب الدفاع الإسباني باو كوبارسي.

    * ثانيًا: متوسط الميدان الإسباني بابلو جافي.

    * ثالثًا: متوسط الميدان الإسباني بيدري جونزاليس.

    * رابعًا: صانع الألعاب الإسباني فيرمين لوبيز.

    * خامسًا: الجوهرة الإسبانية لامين يامال.

    * سادسًا: الجناح البرازيلي رافينيا دياز.

    ومن هذا السداسي.. يبدو أننا أمام 3 نجوم لا يُمكن التفريط فيهم أبدًا؛ وهم: "كوبارسي، بيدري ويامال".

    نعم.. هذه الأسماء الثلاثة هم "حاضر" و"مستقبل" الفريق الكتالوني؛ وهو ما أكده رئيس برشلونة جوان لابورتا في وقتٍ سابق، بقوله "إنهم غير قابلين للمس".

    ثلاثي "سيبكي" جمهور برشلونة كثيرًا حال رحيلهم

    واستكمالًا للنقطة السابقة.. نحن أمام 3 أسماء يحظون بعشق جمهور العملاق الكتالوني برشلونة؛ ولكنهم قد يرحلون عن الفريق الأول لكرة القدم، وهم:

    * أولًا: متوسط الميدان الإسباني بابلو جافي.

    * ثانيًا: صانع الألعاب الإسباني فيرمين لوبيز.

    * ثالثًا: الجناح البرازيلي رافينيا دياز.

    أي أن هؤلاء اللاعبين ينطبق عليهم ما قاله الصحفي الرياضي لويس كاراسكو، المُقرب من رئيس برشلونة جوان لابورتا؛ بإن النادي سيستغنى عن اسم ما في الصيف القادم، "سيبكي" الجمهور عليه كثيرًا.

    فيرمين الذي يُعد اكتشاف الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لبرشلونة، يستطيع جلب أموال ضخمة للنادي في الصيف القادم؛ خاصة بعد الموسم المبهر الذي قدّمه مع الفريق الأول، في 2025-2026.

    ويُعد فيرمين من الأسماء المطلوبة بقوة في إنجلترا، وتحديدًا من العملاق اللندني تشيلسي؛ الذي حاول ضمه بالفعل في الصيف الماضي، ولكنه فشل في ذلك.

    أما رافينيا الذي أصبح أحد أفضل نجوم العالم، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ فهو اسم قادر على جلب الملايين لبرشلونة، خاصة إذا تم بيعه إلى المملكة العربية السعودية.

    وحاولت أندية سعودية كبيرة - خاصة الهلال -، التعاقد مع رافينيا في وقتٍ سابق، وكانت مستعدة لعرض مبلغ يتراوح بين 80 إلى 100 مليون يورو - حسب التقارير -؛ إلا أنها فشلت في حسم الصفقة.

    أما جافي فهو قلب برشلونة النابض، الذي كان يحظى باهتمام بعض الفرق الأوروبية، وعلى رأسها عملاق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث أنه نظرًا لسنه الصغير وقيمته الفنية الكبيرة، فقد يجلب مبلغًا ضخمًا لبرشلونة.

    لماذا هذه التضحية الكبيرة من نادي برشلونة؟

    أخيرًا.. قد يتساءل البعض؛ قائلًا: "لماذا قد يفرط العملاق الكتالوني برشلونة في بابلو جافي أو فيرمين لوبيز أو رافينيا دياز طالما أنهم من الأسماء المهمة للغاية؟!".

    بعيدًا عن ما ذكرناه بخصوص أنهم سيجلبون الملايين لبرشلونة؛ فالإجابة على هذا السؤال سالف الذكر، قد تتلخص في الآتي:

    * جافي: لم يعد عنصرًا أساسيًا منذ السابق رغم أهميته الكبيرة في غرفة الملابس؛ وذلك بعد إصاباته المتكررة.

    * فيرمين: يوجد الإسباني داني أولمو؛ الذي يلعب في نفس مركزه.

    * رافينيا: يبلغ من العمر 29 سنة؛ وبالتالي إذا استمر الموسم القادم فلن يبقى في الذي يعقبه.

    بمعنى.. الاستغناء عن واحد من هذا الثلاثي في الصيف القادم - إذا حدث -، سيكون خيارًا صعبًا و"سيبكي" الجماهير بالفعل؛ ولكنه أقل ضررًا من أسماء أخرى، مثل لامين يامال وبيدري جونزاليس وباو كوبارسي.

    لكن من هُنا للصيف القادم، قد تتغيّر الأمور تمامًا، ويستغنى برشلونة عن أسماء مختلفة مثل الهولندي فرينكي دي يونج أو أولمو؛ أو حتى الأسماء التي تردد كثيرًا، وتحدثنا عنها في بداية التقرير.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار، حتى الصيف القادم؛ لمعرفة حقيقة تصريحات الصحفي الرياضي لويس كاراسكو، ومن هو الاسم الكبير الذي قد يرحل عن برشلونة.

