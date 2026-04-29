صدمة الصيف: رافينيا، قلب برشلونة واكتشاف تشافي.. استراتيجية هانزي فليك "ستبكي" عشاق البلوجرانا كثيرًا

"عامان بدون طلبات".. هكذا كانت رحلة المدير الفني الألماني هانزي فليك، مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ بعد توليه قيادة الفريق الأول لكرة القدم، صيف 2024.

فليك وافق على تدريب برشلونة، بكل ظروفه الاقتصادية السيئة؛ حيث لم يشتكِ من نقص قائمة الفريق الأول، أو عدم القدرة على حسم صفقاتٍ كبيرة.

واتبع المدير الفني الألماني استراتيجيتين مع العملاق الكتالوني، خلال العامين الماضيين؛ وهما: "تطوير أداء اللاعبين الحاليين، وتغيير مراكز بعض الأسماء عند الحاجة".

لكن.. يبدو أن فليك لن يستمر على هذا الأمر كثيرًا؛ وفقًا لما كشف عنه الصحفي الرياضي لويس كاراسكو، المُقرب من رئيس برشلونة جوان لابورتا.

كاراسكو مدير الحملة الانتخابية للابورتا في 2021، قال في تصريحات مع "خيخانتس": "من أجل تنفيذ طلبات فليك الصيفية، وتحقيق استراتيجيته في الموسم الجديد؛ سيتم الاستغناء عن لاعب، (سيبكي) جمهور برشلونة كثيرًا عليه".

ورفض كاراسكو كشف هوية هذا اللاعب الآن؛ ولكنه أكد أن الأمر أصبح ضرورة مُلحة، من أجل بناء فريق قوي قادر على المنافسة الأوروبية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ هوية اللاعب الذي قد يرحل عن برشلونة في الصيف القادم، و"سيبكي" عليه الجمهور كثيرًا - كما قال لويس كاراسكو -..