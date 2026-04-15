"لقد تعرضت للإهانة" .. رافينيا يعتذر عن إيماءاته المستفزة لمشجع أتلتيكو مدريد

ورغم أن هذه اللفتة أثارت ضجة كبيرة، إلا أن تعليقات رافينيا بشأن أداء طاقم التحكيم حظيت باهتمام أكبر. ولم يتردد اللاعب البرازيلي في تقييمه لأداء التحكيم، مستخدماً لغة شديدة اللهجة لوصف ما اعتبره ظلمًا على أرض الملعب.

وقال لقناة TNT Sports Brasil: "بالنسبة لي، لقد تعرضنا للسرقة. لا أريد التحدث عن التحكيم، لكننا لعبنا بشكل ممتاز، وارتكبوا عددًا لا أعرفه من الأخطاء، ولم يخرج الحكم حتى بطاقة صفراء واحدة ضدهم. كان التحكيم سيئًا للغاية في جميع القرارات التي اتخذها".

نشأ الإحباط داخل معسكر البلوجرانا من عدة لحظات حاسمة، بما في ذلك هدف فيران توريس الذي لم يُحتسب ورفض طلب ركلة جزاء بسبب تدخل على داني أولمو.

كما شكك رافينيا في اتساق القرارات، قائلاً: "من الطبيعي أن يرتكب المرء خطأً واحداً، لكن أن يتكرر ذلك في مباراة أخرى؟ لقد لعبنا بشكل جيد للغاية، لكن هذه المباراة سُلبت منا. كان الأمر صعبًا، خاصةً عندما نرى أننا كنا بحاجة إلى بذل ثلاثة أضعاف الجهد للفوز بالمباراة. أريد حقًا أن أفهم لماذا [الحكم] خائف جدًا من تأهل برشلونة في هذه المباراة".



