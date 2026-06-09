نار الحيرة تلتهم رافينيا: إذا قال لا للهلال والنصر مجددًا.. هل تكرر السعودية "سيناريو محمد صلاح" مع نجم برشلونة؟

لم يعلن العملاق الكتالوني برشلونة، أو نجمه البرازيلي رافينيا دياز، رأيهما في العروض السعودية المُغرية؛ للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 29 سنة، خلال صيف العام الحالي.

إلا أن هُناك حقائق لا يُمكن التغافل عنها؛ تتعلق بموقف برشلونة ورافينيا بخصوص فك العلاقة التعاقدية بينهما، وذلك على النحو التالي:

* برشلونة

لا توجد أي نية للإدارة البرشلونية، في التخلي عن رافينيا، خلال صيف العام الحالي "2026".

إدارة برشلونة الرياضية بقيادة البرتغالي ديكو، بالإضافة إلى المدير الفني الألماني هانزي فليك، يعلمان مدى أهمية النجم البرازيلي؛ سواء فوق أرضية المستطيل الأخضر، أو في غرفة الملابس.

لكن أيضًا.. برشلونة وعد رافينيا بأنه سيسهل خروجه؛ إذا تحصل على عرض مالي مغري من المملكة العربية السعودية، مستقبلًا.

هذا الوعد قدّمته الإدارة البرشلونية للاعب، بعد تجديد عقده في مايو 2025؛ وذلك كبادرة لموقفه الرائع برفض العروض السعودية المُغرية وقتها، والموافقة على راتب مناسب لوضع النادي الاقتصادي.

أي أن برشلونة لن يتخلى عن رافينيا؛ إلا إذا طلب اللاعب نفسه هذا الأمر، في صيف العام الحالي تحديدًا.

* رافينيا

أما بخصوص رافينيا دياز نفسه؛ يبدو أنه لديّه رغبة كبيرة في البقاء مع برشلونة موسم 2026-2027، للأسباب التالية:

- أولًا: علاقته القوية للغاية مع فليك.

- ثانيًا: عدم تحقيق كل أهدافه مع برشلونة بعد.

ونجح رافينيا في تحقيق كل البطولات المحلية الممكنة، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، منذ الانضمام إليه من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي صيف 2022؛ مع تبقي الهدف الأكبر، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقد تكون رغبة رافينيا، في الاستمرار مع العملاق الكتالوني؛ سببها الرئيس هو محاولة التتويج بهذا اللقب القاري الكبير، خاصة أن الفريق تحسن مؤخرًا وبات قادرًا على تحقيقه.