نار الحيرة تلتهم رافينيا: إذا قال لا للهلال والنصر مجددًا.. هل تكرر السعودية "سيناريو محمد صلاح" مع نجم برشلونة؟

لم يعد سوق الانتقالات السعودي، مجرد نافذة لتدعيم الصفوف؛ بل تحوّل إلى "إعصار" يجتاح الملاعب الأوروبية، وآخر أهدافه هو النجم البرازيلي رافينيا دياز.
رافينيا.. ذلك الاسم المتوهج مع العملاق الكتالوني برشلونة، في العامين الماضيين؛ أصبح أهم أهداف السعودية بالفعل، للتوقيع معه في صيف العام الحالي "2026".
وحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، خلال الساعات القليلة الماضية؛ أبدى عملاقا الرياض الهلال والنصر استعدادهما التام، للتعاقد مع النجم البرازيلي مقابل 80 مليون يورو.
وبخلاف مبلغ الـ80 مليون يورو، الذي سيتحصل عليه برشلونة - حال إتمام الصفقة -؛ كشفت الصحيفة عن استعداد الهلال والنصر لمضاعفة راتب رافينيا، بواقع "4 مرات" عن ما يتقاضاه مع العملاق الكتالوني.
ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مجموعة من النقاط المهمة، وسط الإغراءات السعودية للتعاقد مع رافينيا..