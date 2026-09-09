هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Hansi Flick GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

رافينيا رد على جدل "الكرة الذهبية" ولامين يامال استلهم روح ليونيل ميسي في برشلونة.. كفاك مكابرة يا هانزي فليك رغم اكتساح فينورد!

فقرات ومقالات
برشلونة
لامين يامال
رافينيا
هانسي فليك
ليونيل ميسي
برشلونة ضد فينورد
فينورد
دوري أبطال أوروبا

بداية أوروبية قوية لبرشلونة.. ولكن!

إذا أردت أن تستمتع بكرة القدم، وأن تُشاهد الكثير من الأهداف؛ فعليك أن تتابع مباريات العملاق الكتالوني برشلونة، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم.. برشلونة يقدّم مستويات مبهرة، تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك؛ مع تسجيل "5 أهداف في كل مباراة"، تقريبًا.

آخر هذه المباريات؛ تلك التي فاز بها برشلونة (5-1) ضد نادي فينورد، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

خماسية برشلونة؛ جاءت بواسطة كل من "رافينيا دياز (هدفين)، كريم أديمي، لامين يامال وجابرييل جيسوس"، في الدقائق 3 و22 و57 و77 و85.

ومن ناحيته.. سجل فريق فينورد الأول لكرة القدم هدفه الوحيد في الشباك البرشلونية؛ بواسطة نجمه سيم ستيجن، في الدقيقة 82.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز برشلونة الكبير على فينورد..

  • RaphinhaGetty Images

    رافينيا دياز.. عندما رد النجم البرازيلي على جدل "الكرة الذهبية"

    رد النجم البرازيلي المُتألق رافينيا دياز بكل قوة، على استبعاده من قائمة الـ30 لاعبًا، المرشحين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" 2026.

    نعم.. الجائزة ستُمنح بناءً على أداء اللاعب، في الموسم الماضي 2025-2026، بما في ذلك بطولة كأس العالم الأخيرة، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ وليس من خلال الأداء في العام الرياضي الحالي.

    وحتى ولو عانى رافينيا بعض الشيء، في الموسم الماضي؛ إلا أن استبعاده من قائمة الـ30 لاعبًا، أثار جدلًا كبيرًا بالفعل.

    وها هو رافينيا وسط هذا الجدل، يرد بقوة خلال مواجهة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي فينورد الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: هدف أول بمهارة فنية كبيرة للغاية؛ حيث راوغ رافينيا اثنين من مدافعي فينورد وأسقطهما أرضًا.

    * ثانيًا: تسجيل هدف ثانٍ في شباك فينورد؛ من خلال توغل رائع بين الخطوط الدفاعية للمنافس.

    * ثالثًا: الزحف نحو "وصافة" هدافي برشلونة؛ وذلك في مسابقة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

    وبعيدًا عن الهدفين اللذين سجلهما، في شباك الفريق الهولندي؛ فقد واصل رافينيا مستوياته الرائعة في عمليات الضغط على المنافس، والربط مع زملائه.

    وبالتالي؛ أكد النجم البرازيلي أنه يستحق التواجد بين أفضل اللاعبين دائمًا، والمنافسة على الجوائز الفردية الكبيرة.

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORDAFP

    رافينيا دياز.. الزحف نحو "وصافة" هدافي برشلونة في الأبطال!

    واستكمالًا لحديثنا عن النجم البرازيلي رافينيا دياز، مهاجم العملاق الكتالوني برشلونة؛ يجب التركيز على نقطة الزحف نحو "وصافة" هدافي النادي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، عبر التاريخ.

    رافينيا بهدفيه ضد نادي فينورد الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ يكون قد وصل إلى 21 هدفًا بقميص برشلونة في هذه البطولة القارية العريقة، متساويًا مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

    - قائمة هدافي برشلونة في دوري أبطال أوروبا:

    * الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي: 120 هدفًا.

    * الأوروجوياني لويس سواريز: 25 هدفًا.

    * البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 23 هدفًا.

    * البرازيلي ريفالدو: 22 هدفًا.

    * البرازيلي رافينيا دياز: 21 هدفًا.

    * البرازيلي نيمار جونيور: 21 هدفًا.

    بينما تجاوز رافينيا في مباراة فينورد؛ كل من الإسباني لويس إنريكي "19 هدفًا" والهولندي باتريك كلويفرت "20 هدفًا"، بعيدًا عن حسابات التصفيات التمهيدية.

    كما أنه أصبح قريبًا جدًا من خطف "الوصافة" من سوايز؛ بينما يظل رقم ميسي مستحيلًا حاليًا، سواء على رافينيا أو أي لاعب برشلوني آخر.

  • Hansi Flick (C)Getty Images

    على برشلونة حل "مشكلتين خطيرتين" في أسرع وقت!

    بعيدًا عن النجم البرازيلي رافينيا دياز، والروعة التي يقدّمها في مباريات العملاق الكتالوني برشلونة؛ من المهم التطرق إلى نقطتين في غاية الأهمية، وهما:

    * أولًا: حاجة برشلونة الماسة إلى مدافع جديد.

    * ثانيًا: حاجة برشلونة إلى اكتمال تجديد ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

    وبخصوص النقطة الأولى.. سنُلاحظ أن نادي فينورد الهولندي سجل هدفًا شرعيًا في الشباك البرشلونية، وآخر تم إلغاؤه بداعي التسلل؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    أيضا.. هدد الفريق الهولندي نظيره البرشلوني، في بعض اللقطات المهمة؛ حيث لاحظنا سهولة كبيرة في الاختراق، سواء خلف الظهيرين أو قلبي الدفاع.

    هذا يؤكد أن أي خصم أقوى من فينورد، سيستطيع هز شباك برشلونة بأكثر من هدف بـ"سهولة"، في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ وهي المشكلة التي يُعاني منها العملاق الكتالوني بالفعل، منذ سنوات.

    وقد يكون حان الوقت الآن بالنسبة للألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ لعدم المكابرة أكثر من ذلك، وضم مدافع جديد في أسرع وقتٍ ممكن.

    أما بالنسبة للنقطة الثانية؛ فقد شاهدنا أمطارًا غزيرة في الشوط الأولى من مباراة برشلونة وفينورد، مساء اليوم الأربعاء.

    ووسط عدم اكتمال تجديد ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؛ نجد الأمطار تعيق تواجد الجماهير في المدرجات، مع اختراق المنطقة المخصصة للإعلاميين.

    كل ذلك قد ينتهي؛ بمعالجة بعض المشاكل الهيكلية، إلى جانب تركيب السقف الذي سيتم مع مطلع الموسم الرياضي القادم 2027-2028.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    لامين يامال يستلهم "روح ليونيل ميسي" في برشلونة

    أخيرًا.. لنختم تقريرنا بلعبة تستحق أن تخطف "لقطة اليوم" عن جدارة واستحقاق، خلال مباراة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي فينورد الهولندي؛ وهي الهدف الذي سجله الجوهرة الإسبانية لامين يامال، في الدقيقة 77.

    يامال سجل هذا الهدف وهو يحمل "شارة قيادة" برشلونة؛ حيث تم اختياره ضمن القادة الخمس في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على النحو التالي:

    * القائد الأول: البرازيلي رافينيا دياز.

    * القائد الثاني: الإسباني بيدري جونزاليس.

    * القائد الثالث: الإسباني إريك جارسيا.

    * القائد الرابع: الهولندي فرينكي دي يونج.

    * القائد الخامس: لامين يامال.

    وكأن يامال اراد الاحتفال بحمله "شارة القيادة"؛ حيث استلهم روح الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي دائمًا ما يُقال إنه خليفته الشرعي في برشلونة.

    نعم.. يامال سجل هدفًا من "ركلة ثابتة"؛ في إعادة إلى الأيام الجميلة لميسي، الذي كتب تاريخ برشلونة المحلي والقاري.

    وبخلاف هذه اللقطة؛ أكمل يامال جمالية الليلة البرشلونية، بصناعة هدف إلى المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس.

    جيسوس بمجرد نزوله "بديلًا"، سجل هدفًا رائعًا برأسه؛ بعد عرضية متقنة من يامال، الذي تلاعب بدفاعات الخصم في الجناح الأيمن.

    وهذا هو أول أهداف النجم البرازيلي مع برشلونة، بعد الانضمام إليه في الميركاتو الشتوي؛ في انتظار ما ستسفر عنه المباريات القادمة، سواء محليًا أو قاريًا.

الدوري الإسباني
ليفانتي crest
ليفانتي
ليفانتي
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
الدوري الهولندي
زفولي crest
زفولي
ZWO
فينورد crest
فينورد
فينورد