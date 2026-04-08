في حديثه إلى هيئة البث الهولندية زيغو سبورت، عبّر فان دير فارت عن إحباطه الشديد من فينيسيوس عقب هزيمة ريال بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ورغم إقراره بموهبة اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً الواضحة، اعترف الدولي الهولندي السابق بأنه يجد صعوبة حتى في مشاهدة الجناح يلعب بسبب ما يراه مبالغة في التمثيل.

وفي انتقاد صريح لأسلوب البرازيلي، قال فان دير فارت: "فينيسيوس فظيع. يزعجني إلى حدّ لا يوصف عندما أراه. أجد ذلك محزناً للغاية لأنه لاعب رائع. لكن ما إن يتلقى دفعة خفيفة حتى يلقي بنفسه على الأرض، آملاً أن يرى بطاقة حمراء للمنافس، ثم ينهض وكأن شيئاً لم يحدث. هذا هو الجزء الذي أجده محزناً فيه".