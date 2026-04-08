ترجمه
رافاييل فان دير فارت ينتقد فينيسيوس جونيور بشدة واصفًا إياه بـ«المريع»، بينما يسلّط الضوء على الجزء «المحزن للغاية» في أداء جناح ريال مدريد
تقييم فان دير فارت اللاذع
في حديثه إلى هيئة البث الهولندية زيغو سبورت، عبّر فان دير فارت عن إحباطه الشديد من فينيسيوس عقب هزيمة ريال بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ورغم إقراره بموهبة اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً الواضحة، اعترف الدولي الهولندي السابق بأنه يجد صعوبة حتى في مشاهدة الجناح يلعب بسبب ما يراه مبالغة في التمثيل.
وفي انتقاد صريح لأسلوب البرازيلي، قال فان دير فارت: "فينيسيوس فظيع. يزعجني إلى حدّ لا يوصف عندما أراه. أجد ذلك محزناً للغاية لأنه لاعب رائع. لكن ما إن يتلقى دفعة خفيفة حتى يلقي بنفسه على الأرض، آملاً أن يرى بطاقة حمراء للمنافس، ثم ينهض وكأن شيئاً لم يحدث. هذا هو الجزء الذي أجده محزناً فيه".
الإحباط في برنابيو
عانى فينيسيوس من أجل ترك بصمة حاسمة أمام بايرن ميونيخ. وبينما نجح كيليان مبابي في هز الشباك، عجز البرازيلي عن استغلال فرصه، ما أدى إلى إحباط واضح سواء على أرض الملعب أو في المدرجات. وفي لحظة ما، فاض الإحباط بعدما عبّرت بعض فئات جماهير الفريق المضيف عن استيائها. وتشير التقارير إلى أن فينيسيوس تعرض لصيحات استهجان من جماهير البرنابيو مجدداً بعد فقدانه الكرة وإهداره فرصة ذهبية في مواجهة فردية مباشرة أمام مانويل نوير في الدقيقة 60، وهو خطأ قد يثبت أنه مكلف في هذه المواجهة.
كومباني يقدّم وجهة نظر مختلفة
بينما كان فان دير فارت يركّز على عيوب الجناح، اتخذ مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني موقفاً أكثر تعاطفاً بكثير. فقد حرص المدرب البلجيكي على الإشادة بشخصية نجم ريال مدريد، ولا سيما في ظل الأجواء الصعبة والضغوط الخارجية التي يواجهها كثيراً. وقال مدرب بايرن لقناة أمازون برايم بعد صافرة النهاية: "يجب أن يبقى فيني تماماً كما هو. لديه دعمي الكامل - بغض النظر عمّا إذا كان لاعباً منافساً أم لا". وأضاف: "تحتاج إلى لاعبين مختلفين. نحن نستمتع بنجاح هؤلاء اللاعبين. كان الأمر نفسه مع فرانك ريبيري في بايرن. يحق لك أن تكون لديك وجهة نظر، لكن يجب ألا تتجاوز أبداً خطاً. لهذا يكنّ لديّ الكثير من الاحترام لفيني".
الطريق إلى رحلة العودة
من المرجح أن يستمر الجدل المحيط بفينيسيوس مع استعداد ريال مدريد لرحلة شاقة إلى أليانز أرينا الأسبوع المقبل. يجد ريال مدريد نفسه في موقف حرج، إذ يحتاج إلى قلب تأخره بفارق هدف واحد للإبقاء على أحلامه بالمجد الأوروبي حية. وتحت قيادة ألفارو أربيلوا، يتعين على الفريق إيجاد طريقة لإعادة إشعال شرارته الهجومية، بدءًا من مواجهة على أرضه أمام جيرونا في الدوري الإسباني يوم الجمعة.