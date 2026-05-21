FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports
رغم تعقيدات مانشستر يونايتد .. اتفاق نهائي بين برشلونة وراشفورد يسهل استمراره مع النادي

بطلب خاص من المدرب هانزي فليك

أفادت التقارير أن نادي برشلونة قد اتفق مع ماركوس راشفورد على الشروط الشخصية، في الوقت الذي يضغط فيه هانزي فليك من أجل الاحتفاظ بمهاجم مانشستر يونايتد.

ومع ذلك، يظل «الشياطين الحمر» مصممين على تقييمهم للاعب بـ 30 مليون يورو (25 مليون جنيه إسترليني/34 مليون دولار)، على الرغم من رغبة اللاعب في البقاء في كاتالونيا.

  • فليك يحث برشلونة على الاحتفاظ براشفورد

    يواصل برشلونة العمل على صفقة للاحتفاظ براشفورد بعد طلب مباشر من فليك. ووفقًا لصحيفة «سبورت»، يرى المدرب الألماني أن لاعب المنتخب الإنجليزي يمثل خيارًا مهمًا في خططه الهجومية، ويريد من النادي إعطاء الأولوية لضمه. وكان بطل الدوري الإسباني قد اعتبر في البداية أن الانتقال النهائي أمر صعب بسبب القيود المالية.

    ومع ذلك، يقال إن فليك لم يقتنع بالبدائل الهجومية الأصغر سناً التي حددها النادي، مما دفع البلوجرانا إلى تركيز جهودهم على راشفورد بدلاً من ذلك. وبحسب ما ورد، ساعد المهاجم في المفاوضات من خلال الموافقة على شروط شخصية تتناسب مع قيود الرواتب في النادي. ومن المفهوم أن راشفورد قد وافق على هيكل عقد أطول وتخفيض في الراتب الإجمالي من أجل جعل الانتقال ممكناً.

    مانشستر يونايتد يرفض تخفيض مطالبه

    تشير التقارير إلى أن موقف «الشياطين الحمر» ظل دون تغيير طوال المفاوضات مع برشلونة. ويُقال إن النادي الإنجليزي غير مستعد لتخفيض قيمة خيار الشراء البالغة 30 مليون يورو، والذي تمت مناقشته بالفعل بين الطرفين. كما يُذكر أن مانشستر يونايتد يعارض تمديد اتفاقية الإعارة الحالية، ويضغط من أجل انتقال نهائي.

    في المقابل، يبدو أن برشلونة يعتقد أن رغبة راشفورد في البقاء بالنادي قد تساعد في النهاية على التوصل إلى حل وسط. ويُقال إن المهاجم الإنجليزي لا ينوي العودة إلى أولد ترافورد ولا يفكر في العروض المقدمة من الأندية الأخرى.

  • موقف راشفورد يمنح برشلونة ميزة

    وقد أدى موقف راشفورد إلى تعقيد الأمور بالنسبة لمانشستر يونايتد، على الرغم من أن النادي يمتلك حقوق تسجيله. وتشير التقارير إلى أن المهاجم مصمم على البقاء في كامب نو، ويقوم بعرقلة أي انتقالات بديلة، مما يضع الفريق الكتالوني في موقف تفاوضي أقوى.

    يبحث برشلونة الآن عن هيكل مختلف للصفقة. أحد الخيارات قيد الدراسة هو اتفاقية إعارة جديدة تتضمن التزامًا بالشراء في عام 2027، ربما برسوم أقل عندما يتبقى لراشفورد عام واحد فقط في عقده مع مانشستر يونايتد. ستسمح هذه الصيغة للبلوجرانا بتأجيل دفعة كبيرة، مع مساعدة النادي على البقاء ضمن اللوائح المالية للدوري الإسباني.

    برشلونة يبحث عن حل مالي

    لا يُعتقد أن برشلونة يستعجل المفاوضات، ويُقال إنه يرى أن الوقت في صالحه. ومع ذلك، يُذكر أن راشفورد يرغب في الحصول على توضيح قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، ويحرص على تجنب العودة إلى تدريبات مانشستر يونايتد.

    ومن المتوقع أن تستمر المحادثات في الوقت الذي يسعى فيه الناديان إلى التوصل إلى هيكل مالي يرضي جميع الأطراف. وقد يتطلب إتمام الصفقة في نهاية المطاف التوصل إلى حل وسط يتضمن دفعات مؤجلة أو تعديل شروط الشراء.

