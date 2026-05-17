راسينج سانتاندير.. عدو فرانكو المخدوع من الملياردير الكاذب ومرعب ريال مدريد وبرشلونة!





لم يكن راسينج سانتاندير مجرد فريق عابر في دوري الأضواء بل كان تاريخيًّا يمثل عقبة لقطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

لا تزال الجماهير تذكر موسم 1935-1936 عندما أصبح أول فريق في التاريخ يهزم العملاقين ذهابًا وإيابًا في موسم واحد حيث أمطر شباك برشلونة بأربعة أهداف نظيفة ثم ذهب إلى العاصمة ليفوز على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

التاريخ يعيد التذكير بتلك الليلة العاصفة في شهر فبراير من عام 1995 عندما دمر راسينج سانتاندير أحلام الفريق الكتالوني بخماسية نظيفة هزت أركان ملعب السردينيرو وتلتها رباعية بيضاء أخرى في عام 2001 وضعت حدًّا لطموحات المنافسة.

أما ريال مدريد فلم يكن بمنأى عن هذه الضربات القاسية إذ لطالما تعثر في اللحظات الحاسمة من الموسم وتحديدًا في عام 1997 وعام 2007 عندما نجح سانتاندير في إسقاطه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ليحرمه من نقاط مصيرية في الجولات الختامية أشعلت صراع اللقب حتى الأمتار الأخيرة.



