Muhammad Zaki

ترجمه

راحيم ستيرلينج في مقابلة محرجة للغاية حيث يرد على الصحفي الذي سخر منه لعدم تسجيله أي هدف في أول مباراة له مع فينورد

لم يبد رحيم سترلينج أي إعجاب بعد التعادل الفوضوي 3-3 بين فينورد وناك بريدا، بعد أن بدا أحد الصحفيين يضحك أثناء سؤاله للجناح عن فرصة التسجيل الضائعة. في أول مباراة له مع عملاق الدوري الهولندي، تم استبدال سترلينج بعد 64 دقيقة، وبدا مرتبكًا عندما سأله الصحفي عما إذا كان يفضل البقاء على أرض الملعب.

  • ستيرلينج يواجه مراسلًا بسبب ضحكه

    بعد التعادل المثير 3-3، واجه ستيرلينج وسائل الإعلام للتعليق على أول مباراة له كلاعب أساسي تحت قيادة المدرب روبن فان بيرسي. في حديثه مع ESPN في مقابلة ما بعد المباراة، كان الجناح الإنجليزي صريحًا بشأن أدائه وعجز الفريق عن تحقيق الفوز. في حين كان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إيجابيًا إلى حد كبير بشأن حصوله على دقائق مهمة في رصيده والتأقلم مع الحياة في الدوري الهولندي، سرعان ما أصبحت الأجواء متوترة خلال حديثه عن لحظة حاسمة في الشوط الثاني حيث فشل في استغلال فرصة التسجيل.

    عندما ضحك المذيع وهو يسأل: "كان يجب أن تسجل هدفًا؟"، لم يجد لاعب تشيلسي السابق الأمر مضحكًا. ابتسم ستيرلينغ بسخرية قبل أن يرد: "لا يجب أن تضحك يا صديقي! لكن نعم، كما قلت، [أحتاج إلى] التخلص من الغبار. كانت لدي الفرصة، وهذا شيء أريد أن أستغله وفقًا لمعاييري، وكان من الممكن أن يكون ذلك هو هدف المباراة. إنها خطوة جيدة، وفي المرة القادمة يجب أن أسجل الهدف".

  • شاهد المقطع

    في لحظة محرجة أخرى من نفس المقابلة، يبدو ستيرلينغ في حيرة من أمره عندما يسأله المراسل بشكل غريب عما إذا كان يريد البقاء على أرض الملعب بعد استبداله في الدقيقة 64.

  • المزيد من الدقائق في الملعب لستيرلينج

    رداً على الأسئلة الغريبة حول انسحابه المبكر، أكد لاعب المنتخب الإنجليزي أنه كان جاهزاً بدنياً لتحمل عبء عمل أكبر على الرغم من مشاركته المحدودة. "نعم، كنت أشعر أنني في حالة جيدة بما يكفي لمواصلة اللعب، ولكن بالطبع القرار يعود للمدرب"، أوضح ستيرلينج بشأن قرار فان بيرسي. وشدد ستيرلينج على رغبته في مواصلة اللعب، مضيفًا: "مثل أي لاعب كرة قدم آخر. بمجرد أن تخطو على العشب، لا تريد سوى البقاء عليه. ولكن هذا أمر مفهوم".

    لم يخلو انتقال ستيرلينج إلى روتردام من المنتقدين، لكنه وجد حليفًا قويًا في زميله السابق في مانشستر سيتي جاك غريليش. بعد أن سخر حساب على وسائل التواصل الاجتماعي من ظهور ستيرلينج الأول ووصفه بـ"الكابوس" وقارنه بـ"بامبي على الجليد"، رد لاعب إيفرتون المعار. رد غريليش على الانتقادات "الغبية" بالدفاع بشغف عن صديقه.

    كتب جريليش في قسم التعليقات: "يا له من منشور غبي على إنستغرام، ما خطبكم يا رفاق؟ هذا الرجل لم يلعب أو يتدرب منذ فترة طويلة. أشخاص مثلكم هم ما يفسدون العالم. أظهروا بعض الاحترام". يأتي هذا الدعم في الوقت الذي يواصل فيه ستيرلينج التكيف مع الدوري الجديد بعد نهاية محبطة لفترته في ستامفورد بريدج، حيث أُجبر على التدرب بعيدًا عن الفريق الأول.

  • Raheem Sterling Feyenoord 2025-26Getty

    التركيز على الجوانب الإيجابية

    يحتل فينورد حالياً المركز الثاني، لكنه لا يزال متأخراً بفارق 19 نقطة عن المتصدر PSV. يظل ستيرلينج، الذي أنهى عقده مع تشيلسي بالتراضي في يناير، مركزاً على الجوانب الإيجابية. "إنها خطوة جيدة أخرى. مشاعري مختلطة بشأن الأداء لأنني اعتقدت أننا كان بإمكاننا الفوز بالمباراة. كان هناك بعض التراخي في بعض الأوقات، لكنني أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا في أوقات أخرى"، ختم ستيرلينج. بفضل الدعم الثابت من زملائه وبداية مهمة في التشكيلة الأساسية، سيكون ستيرلينج حريصًا بلا شك على إسكات المشككين وإيجاد أفضل مستوياته في هولندا.

