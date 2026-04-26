Getafe CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
محمد سعيد و علي رفعت

راتب برشلونة الأقل أفضل بالنسبة له.. راشفورد يحسم موقفه من العودة لمانشستر يونايتد!

هانسي فليك

تشير التقارير إلى أن ماركوس راشفورد مستعد لقبول راتب أقل من أجل البقاء في برشلونة بشكل دائم، بدلاً من العودة إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف. وعلى الرغم من فترة إعارته المثمرة في إسبانيا، يواجه لاعب المنتخب الإنجليزي مستقبلاً غامضاً في ظل ما يواجهه العملاق الكتالوني من وضع مالي معقد قبيل فتح سوق الانتقالات.

  راشفورد يرد على منتقديه

    نجح راشفورد في استعادة سمعته في كامب نو بعد أن غادر مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة الصيف الماضي. وقد استقر المهاجم تحت قيادة هانسي فليك، حيث ساهم بشكل مباشر في تسجيل هدف كل 92 دقيقة مع برشلونة هذا الموسم.

    بينما اعتبر بعض النقاد هذه الخطوة في البداية بمثابة مغامرة، قدم راشفورد سلسلة من العروض الرائعة لمساعدة برشلونة في سعيه نحو لقب الدوري الإسباني.

    أظهر اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً مهاراته الحاسمة مرة أخرى بتسجيله هدفاً ثانياً رائعاً في الفوز المهم 2-0 على خيتافي. كان هذا الهدف هو الـ13 له في الموسم في جميع المسابقات، ويأمل في البقاء مع برشلونة بعد الصيف.

    العقبات المالية التي تحول دون الحصول على إقامة دائمة

    على الرغم من نجاحه على أرض الملعب، فإن الطريق نحو انتقاله بشكل نهائي ليس سهلاً على الإطلاق. فالقيود المالية التي لا تزال تواجه برشلونة تعني أن كل قرش يخضع لتدقيق دقيق من قبل مجلس إدارة النادي.

    وفقًا لمقال نشره جيليم بالاجو على موقع بي بي سي، فإن راشفورد "سعيد بتقاضي راتب أقل" في كاتالونيا مقارنة بما كان يتقاضاه في مانشستر، لكن برشلونة لا يزال عليه أن يقرر ما إذا كان بإمكانه تحمل التزامات عقد طويل الأمد في ظل قيود اللعب النظيف الصارمة.

    تقوم الإدارة بتقييم مزايا صفقة الانتقال الدائم مقارنة بأهداف أخرى، حيث تشير بعض الشخصيات في النادي إلى أنه قد يكون من الأفضل إنفاق الأموال في مجالات أخرى.

    ومع ذلك، يشير المقربون من نجم إنجلترا إلى أنه ملتزم تمامًا بالمشروع. كانت الرسالة الصادرة عن معسكره تدعو إلى الصبر، مع الاعتراف بأن الضجة المحيطة برحيله هي في الغالب جزء من "مشهد المفاوضات" النموذجي للانتقالات الإسبانية البارزة.



  التناوب التكتيكي لفليك

    لقد تعامل فليك مع راشفورد بحذر هذا الموسم، حيث دأب على إشراكه بالتناوب ضمن تشكيلة تضم مجموعة استثنائية من المواهب الهجومية. ومن بين اللاعبين السبعة المتنافسين على ثلاثة مراكز في الهجوم، لم يلعب سوى لامين يامال أكثر من 3600 دقيقة.

    واضطر راشفورد إلى التكيف مع هذه البيئة التنافسية، وأظهر مستوى جديداً من النضج بقبوله أنه لن يكون دائماً الاسم الأول في تشكيلة الفريق.

    الظل المحدق لمانشستر يونايتد

    مع اقتراب برشلونة من حفل تسليم لقب الدوري الإسباني الجديد، الذي قد يُقام في وقت مبكر من يوم 10 مايو، يواصل النادي الأم لراشفورد متابعة الوضع عن بُعد. ويخوض مانشستر يونايتد، الذي يدربه الآن مايكل كاريك، صراعًا حامياً على التأهل إلى البطولات الأوروبية، ولم يصدر عنه أي تصريحات تذكر بشأن مستقبل المهاجم. ولم يُغلق الباب في أولد ترافورد رسميًا بعد، لكن تفضيل اللاعب واضح.

