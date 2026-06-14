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Fabio CapelloGetty Images

"رابع أفضل لاعب في التاريخ ولكن قائد سلبي" .. كابيلو يبدي رأيه في رونالدو

فابيو كابيلو
Ronaldo

المدرب الإيطالي يعرف اللاعب جيدًا

خلال مقابلة مطولة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، تحدث المدرب السابق والمحلل الحالي فابيو كابيلو عن أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ وأبدى رأيه في اللاعبين الذين عاصرهم ودربهم.

وقال كابيلو في حواره مع الصحيفة الإيطالية: "عندما كنت تمرر الكرة لمارادونا، كنت ترى شيئًا فريدًا. مثل بيليه. لقد لعبت مع بيليه في أمريكا عام 1976: بطولة الذكرى المئوية الثانية، إيطاليا - إنجلترا - الولايات المتحدة، وكان هو مع الولايات المتحدة. طوال المباراة لم يفعل شيئًا يذكر. قبل عشر دقائق من النهاية، استلم الكرة وقلب نتيجة المباراة. مارادونا وبيليه وميسي هم العباقرة الثلاثة في تاريخ كرة القدم، وبعدهم يأتي رونالدو البرازيلي، لقد فعلوا أشياء لا يجرؤ الآخرون حتى على التفكير فيها. من هو الأعظم؟ لا أستطيع الاختيار. لقد ولدوا بفارق عشرين عامًا بين كل واحد منهم. كل عشرين عامًا يولد شخص يبتكر شيئًا جديدًا في عالم كرة القدم".

  • رونالدو

    وعبر المدرب الإيطالي عن رأيه في النجم البرازيلي الذي سبق ودربه: "رونالدو الظاهرة. رغم أنني اضطررت إلى التخلي عنه من أجل الفوز. وصل رونالدو إلى ريال مدريد مصاباً وفي حالة سيئة بعض الشيء، أو "سميناً" قليلاً، كما يقول الإسبان. سألته عن وزنه في كأس العالم باليابان، التي فاز بها. أجابني: 84 كيلوجراماً. وكان وزنه قد وصل إلى ما يقارب 94 كيلوغراماً. كان قائداً سلبياً: كان يصطحب زملاءه للاحتفال كل ليلة. لذلك قررنا مع رئيس ريال مدريد التخلي عنه. اتصل بي برلسكوني، وطلب رأيي، فقلت له إنه أقوى لاعب دربته في حياتي. في اليوم التالي قرأت في صحيفة "لا جازيتا": رونالدو إلى ميلان. كان جالياني قد تعاقد معه بالفعل. كان برلسكوني قد اتصل بي فقط ليفهم أي نوع من اللاعبين هو".

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  • كرويف وغطرسة الهولنديين

    وماذا عن الأسطورة الهولندية يوهان كرويف: "كرويف؟ لاعب ذو موهبة فائقة، ومتفاني للغاية. في عام 1973، حظيت بحظ سعيد وحظ سيئ في الوقت نفسه للعب ضده في بلجراد مع يوفنتوس، في نهائي كأس الأبطال. لقد سيطروا علينا تمامًا. كمدرب، كان بارعًا للغاية، لكنه كان متعجرفًا بعض الشيء. كان لديه نوع من الغطرسة، مثل جميع الهولنديين. من الصعب أن تشرح لهولندي شيئاً مختلفاً؛ فهو دائماً من يشرح لك ما عليك فعله. مثال؟ قمت بضم سيدورف. كان عمره 19 عاماً، وأحضرته من سامبدوريا إلى ريال مدريد. بعد خمس مباريات، خلال الاستراحة، قلت للاعبين: لا تتحدثوا عما حدث على أرض الملعب؛ سأخبركم الآن بما عليكم فعله. وقف سيدورف وبدأ في إبداء رأيه، وشرح كيف يجب أن تتحرك الفريق. وقفت، وذهبت إليه، وخلعت سترتي وقلت له: ها أنتم، لديكم مدرب جديد. فان باستن؟ لا. كان جادًا جدًا، ومهتمًا جدًا، ومهذبًا جدًا".