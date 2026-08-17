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Hilal Nassr Ittihad Ahli 2026Getty
محمود خالد

"اللاعب مسجل ولا يستطيع المشاركة في دوري روشن" .. بند الرابطة يثير أزمة للأندية حول الصفقات الصيفية!

دوري روشن السعودي
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي

قرار الرابطة قد يورط الأندية في تبعات مالية وقانونية..

كشف المستشار القانوني أحمد الشيخي، عن أزمة جديدة تواجه أندية دوري روشن السعودي، فيما يتعلق بآلية تسجيل اللاعبين الجديد، والتي قد تهدد بتأجيل مشاركتهم في المسابقة حتى فترة القيد الشتوية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد فتح باب الانتقالات الصيفية، في دوري روشن، في 22 يوليو الماضي، على أن تستمر حتى السادس من سبتمبر المُقبل.

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  • آلية معقدة في تسجيل اللاعبين

    وأوضح الشيخي، أن رابطة دوري المحترفين، أرسلت تعميمًا يحتوى على إجراءات تسجيل، مستغربة، قد تمنع اللاعبين من المشاركة في مسابقة روشن، حتى الفترة الشتوية، بقطع النظر عمّا إذا كان اللاعب مسجلًا بشكل صحيح في نظام الـTMS، أو اتحاد الكرة.

    وأضاف، عبر برنامج "نادينا"، أن تسجيل أي نادٍ للاعب جديد، يحتاج لما بين 23 و27 إجراء ومستندات واتفاقيات، والتي تسحب مسؤول الاحتراف لأشياء جانبية، رغم أنه يفترض له التركيز على أمور أساسية، مثل الصياغة القانونية، وأوضاع العقود، وشؤون اللاعبين والفئات السنية، كما أنها قد تتسبب في تبعات مالية وقانونية.

    وتابع "تخيل أنك تقدم نموذج الاستقطاب، وتحتاج لوضع البيانات المالية لكل شهر، مع رواتب اللاعبين، ومقدمات عقود، ودفعات وكيل، ودفعات رسوم انتقال أو إعارة، ثم ترفع المستندات كمسودات للجنة الرقابة المالية، بما فيها عقد عمل اللاعب، واتفاقية انتقال، واتفاقية وكيل، بعد ترفق نفس المستندات مجددًا بعد توقيع الرقابة المالية، وتشمل إثبات إنهاء عقد، وتذهب للتسجيل في الرابطة".

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  • ماذا عن صراع اليوم الأخير؟

    وكشف الشيخي عن التبعيات المضرّة وراء تلك الإجراءات الجديدة، بأنها قد تتعارض مع الصفقات التي تبرمها الأندية في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، خاصة في حالة التعاقد مع لاعبين أجانب، وقد يصبح النادي مجبرًا على إخطار اللاعبين بالانتظار حتى الفترة الشتوية، حال عدم إتمام تلك الإجراءات في الوقت المناسب، قبل غلق باب الميركاتو.

    هذا الأمر سيضع الأندية أمام إشكالية قانونية في تسجيل اللاعبين، وسيصبح النادي ملزمًا بدفع رواتبهم دون مشاركتهم، واصفًا الأمر بأن "كل المختصين في الأندية أيديهم على قلوبهم"، وقد يصير اللاعب غير مسجل، حتى لو كان عقده ملزمًا.

  • ممنوع من المشاركة في دوري روشن!

    ونوّه الشيخي، بأنه على الورق، بالإمكان أن نشاهد لاعبين مؤهلين للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، أو دوري أبطال آسيا 2، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر، ولكنهم في نفس الوقت، ممنوعون من المشاركة في دوري روشن.

    وطالب الشيخي الجهات المختصة، بإعادة النظر في تلك المتطلبات غير المبررة، مؤكدًا أن ما يحدث مع موظفي الاحتراف في أندية روشن، ليس مثاليًا، وقد يتسبب في إهدار طاقاتهم بلا دواع حقيقية، وإشغالهم بأمور جانبية، قد تتسبب في هدر مالي وتبعات قانونية.

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  • جدل الرابطة يتواصل

    وتتواصل القرارات الجديدة المثيرة للجدل، من قِبل رابطة دوري المحترفين السعودي، بعدما تسبب تعديل في لائحة الموسم الجديد، إلى حالة واسعة من الاستياء لدى الأندية.

    وكانت الرابطة قد أقرّت إضافة مادة، تتعلق بقائمة اللاعبين الشباب الإضافية، بأن يكون جميع اللاعبين في تلك القائمة، إما سعوديين، أو غير سعوديين، بشرط أن يكونوا من مواليد المملكة، الأمر الذي يجعل الأندية - بشكل مفاجئ - ملزمة باختيار اثنين فقط من لاعبيها الأجانب "المواليد"، للمشاركة في دوري روشن.

    وأمام المطالبات بإعادة النظر في تلك المادة، أعلنت الرابطة، عن تأجيل العمل بالمادة الجديدة (13.13.1)، ليصبح اعتبارًا من الموسم الرياضي 2028-2029، من أجل منح الأندية الفترة الزمنية اللازمة لضمان قدرتها على التخطيط، بما يتوافق مع أهدافها التعاقدية.