"اللاعب مسجل ولا يستطيع المشاركة في دوري روشن" .. بند الرابطة يثير أزمة للأندية حول الصفقات الصيفية!

وأوضح الشيخي، أن رابطة دوري المحترفين، أرسلت تعميمًا يحتوى على إجراءات تسجيل، مستغربة، قد تمنع اللاعبين من المشاركة في مسابقة روشن، حتى الفترة الشتوية، بقطع النظر عمّا إذا كان اللاعب مسجلًا بشكل صحيح في نظام الـTMS، أو اتحاد الكرة.

وأضاف، عبر برنامج "نادينا"، أن تسجيل أي نادٍ للاعب جديد، يحتاج لما بين 23 و27 إجراء ومستندات واتفاقيات، والتي تسحب مسؤول الاحتراف لأشياء جانبية، رغم أنه يفترض له التركيز على أمور أساسية، مثل الصياغة القانونية، وأوضاع العقود، وشؤون اللاعبين والفئات السنية، كما أنها قد تتسبب في تبعات مالية وقانونية.

وتابع "تخيل أنك تقدم نموذج الاستقطاب، وتحتاج لوضع البيانات المالية لكل شهر، مع رواتب اللاعبين، ومقدمات عقود، ودفعات وكيل، ودفعات رسوم انتقال أو إعارة، ثم ترفع المستندات كمسودات للجنة الرقابة المالية، بما فيها عقد عمل اللاعب، واتفاقية انتقال، واتفاقية وكيل، بعد ترفق نفس المستندات مجددًا بعد توقيع الرقابة المالية، وتشمل إثبات إنهاء عقد، وتذهب للتسجيل في الرابطة".