ما هي إلا ساعات من الاعتراض حتى ورضخت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لمطلب غالبية أندية دوري روشن بشأن التعديلات على لائحة مشاركة اللاعبين الأجانب الشباب.
"تراجعت عن قرارها التاريخي المضحك" .. تحديث رسمي من رابطة الدوري السعودي بشأن مشاركة اللاعبين الأجانب الشباب
ما القصة؟
خلال الساعات الماضية، وقبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-27، قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إجراء تعديلات على لائحة مشاركة اللاعبين الأجانب الشباب.
بموجب تلك التعديلات يتوجب على تضم قائمة اللاعبين الشباب الإضافيين في كل نادٍ؛ لاعبين سعوديين أو في حال كانوا غير سعوديين، يشترط أن يكونوا من مواليد المملكة.
هذا يعني عدم قدرة الأندية على تسجيل لاعبين أجانب من خارج هذه الفئة ضمن قائمة تحت 21 عامًا، والاكتفاء بقيد عشرة لاعبين أجانب فقط، يحق لهم المشاركة مع الفريق الأول في مباريات دوري روشن.
بمعنى آخر سيكون على أندية دوري روشن، أن تختار اثنين فقط من لاعبيها الأجانب "المواليد" للمشاركة في دوري روشن، في الوقت الذي دعمت فيه أندية صفوفها، بالعديد من الأجانب أقل من 21 عامًا.
بالمختصر، بموجب تلك التعديلات لن يتمكن اللاعبين الأجانب المشاركين في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا من الظهور في دوري روشن السعودي.
الرابطة تتراجع
الغالبية في الوسط الرياضي من أندية وإعلاميين ونقاد رياضيين، أبدوا اعتراضهم الواسع على تلك التعديلات، فخرجت الرابطة بتحديث جديد، يفيد بتأجيل تلك الخطوة لموسم 2028-2029.
الهدف من التأجيل أن تتمكن الأندية من تسويق اللاعبين الشباب الأجانب الذين تم التعاقد معهم بعدد كبير على مدار العامين الأخيرين، دون خسائر مالية كبيرة.
وجاء في بينا الرابطة: "يأتي ذلك لمنح الأندية الوقت الكافي للتخطيط، مؤكدة أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم واستقرار خطط الأندية، ودعم مشاركة اللاعبين السعوديين والمواليد وتطوير المواهب الوطنية".
احتفاء الإعلاميين بتراجع الرابطة
هذا التراجع قوبل بترحاب كبير من الإعلاميين، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب سامي القاضي: "رابطة المحترفين تتراجع عن قرارها التاريخي المضحك بعد ساعات من إصداره".
فيما علق ناصر الجديع: "الرجوع إلى الحق فضيلة .. يحسب للرابطة سرعة تصحيح الخطأ الكارثي .. لكن هذا لا يعفيها من ضرورة مراجعة كفاءة العاملين فيها وقدرتهم على وضع الخطط والاستراتيجيات واللوائح التي لا تضع الرابطة في مواقف محرجة تكررت مرارًا!".
موعد انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن
من المقرر أن ينطلق موسم 2026-27 من دوري روشن السعودي في 13 من أغسطس المقبل، على أن ينتهي في 29 من مايو 2027.
وقد أعلن رابطة الدوري السعودي بالفعل جدول المباريات، في انتظار تحديد الأيام والمواعيد في قادم الأيام.
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