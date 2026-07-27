"تراجعت عن قرارها التاريخي المضحك" .. تحديث رسمي من رابطة الدوري السعودي بشأن مشاركة اللاعبين الأجانب الشباب

خلال الساعات الماضية، وقبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-27، قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إجراء تعديلات على لائحة مشاركة اللاعبين الأجانب الشباب.

بموجب تلك التعديلات يتوجب على تضم قائمة اللاعبين الشباب الإضافيين في كل نادٍ؛ لاعبين سعوديين أو في حال كانوا غير سعوديين، يشترط أن يكونوا من مواليد المملكة.

هذا يعني عدم قدرة الأندية على تسجيل لاعبين أجانب من خارج هذه الفئة ضمن قائمة تحت 21 عامًا، والاكتفاء بقيد عشرة لاعبين أجانب فقط، يحق لهم المشاركة مع الفريق الأول في مباريات دوري روشن.

بمعنى آخر سيكون على أندية دوري روشن، أن تختار اثنين فقط من لاعبيها الأجانب "المواليد" للمشاركة في دوري روشن، في الوقت الذي دعمت فيه أندية صفوفها، بالعديد من الأجانب أقل من 21 عامًا.

بالمختصر، بموجب تلك التعديلات لن يتمكن اللاعبين الأجانب المشاركين في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا من الظهور في دوري روشن السعودي.



